Ларингит — это воспаление голосового аппарата (гортани).
Источником воспаления, как правило, является вирус.
Типичные симптомы включают сиплость и потерю голоса.
Диагноз основывается на симптомах (к ним также относится изменение голоса).
Как правило, чтобы избавиться от симптомов, достаточно дать голосу отдохнуть и избегать любых раздражителей.
Причины ларингита
Наиболее распространенной причиной непродолжительного (острого, продолжительностью менее 3 недель) ларингита является:
вирусная инфекция верхних дыхательных путей (например, обычная простуда).
Ларингит также может сопровождать бронхит или любое другое воспаление или инфекцию верхних дыхательных путей. Чрезмерное использование голоса, аллергические реакции, вдыхание некоторых лекарственных препаратов или раздражающих веществ (например, табачного дыма) могут вызвать острый или постоянный (хронический) ларингит. Бактериальные инфекции гортани встречаются крайне редко.
Хронический ларингит, при котором симптомы длятся дольше 3 недель, также может быть вызван гастроэзофагеальным рефлюксом или, реже, затяжным бронхитом. Также ларингит может развиться у больных булимией (этому способствует частая рвота).
Симптомы ларингита
К симптомам ларингита относятся стойкие изменения голоса, такие как сиплость, снижение громкости и даже потеря голоса, которые развиваются на протяжении от нескольких часов до одних суток или около того. Горло может першить и саднить, возникает постоянное желание откашляться.
Симптомы варьируются в зависимости от тяжести воспаления. При тяжелом течении появляется лихорадка, ухудшается общее самочувствие (недомогание), затрудненное глотание и боль в горле.
Диагностика ларингита
Обследование врачом;
Иногда осмотр гортани с помощью зеркала или зонда с оптической системой
Иногда обследование на предмет рака
Диагноз ларингита основывается на типичных симптомах (к ним также относится изменение голоса).
При хроническом ларингите врач осматривает горло с помощью зеркала или тонкой гибкой оптической трубки. Как правило, врач видит легкое покраснение, а иногда — и легкий отек слизистой оболочки гортани.
Поскольку причиной появления сиплости может быть рак гортани, в случае если симптомы сохраняются дольше нескольких недель, пациента обследуют на рак гортани.
Лечение ларингита
Отдых для голоса, средства от кашля, обильное питье и паровые ингаляции
Лечение причины
Метод лечения вирусного ларингита зависит от симптомов. Отдых для голоса (прекращение разговоров), лекарственные препараты от кашля, обильное питье и ингаляции уменьшают симптомы и способствуют заживлению пораженных тканей. При этом разговор шепотом может только усилить воспаление гортани. Отказ от курения и лечение бронхита (если он присутствует) также улучшают течение ларингита.
Когда инфекция вызвана бактериями, назначают антибиотики.
В зависимости от возможной причины улучшить состояние больного могут определенные процедуры для лечения гастроэзофагеального рефлюкса или ятрогенного ларингита.