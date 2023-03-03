Наиболее распространенной причиной непродолжительного (острого, продолжительностью менее 3 недель) ларингита является:

вирусная инфекция верхних дыхательных путей (например, обычная простуда).

Ларингит также может сопровождать бронхит или любое другое воспаление или инфекцию верхних дыхательных путей. Чрезмерное использование голоса, аллергические реакции, вдыхание некоторых лекарственных препаратов или раздражающих веществ (например, табачного дыма) могут вызвать острый или постоянный (хронический) ларингит. Бактериальные инфекции гортани встречаются крайне редко.

Хронический ларингит, при котором симптомы длятся дольше 3 недель, также может быть вызван гастроэзофагеальным рефлюксом или, реже, затяжным бронхитом. Также ларингит может развиться у больных булимией (этому способствует частая рвота).