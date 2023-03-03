Контактные язвы голосовых связок — ссадины на слизистой оболочке, покрывающей хрящ, к которому прикреплены голосовые связки.
Контактные язвы голосовых связок вызваны перенапряжением голоса при громкой речи, особенно в тот момент, когда человек начинает говорить. Эти язвы часто возникают у певцов, учителей, проповедников, торговых представителей, юристов и других людей, которым по долгу службы приходится много говорить или использовать голос каким-либо другим способом. Язвы голосовых связок могут прогрессировать в гранулемы (скопления иммунных клеток, вызванные воспалением).
Обратное забрасывание кислого содержимого желудка (гастроэзофагеальный рефлюкс [ГЭРБ]) также может вызывать или усугублять контактные язвы голосовых связок.
Эндотрахеальная интубация (процедура введения пластиковой дыхательной трубки в дыхательное горло [трахею] через рот или нос, проводимая, например, во время общей анестезии) может стать причиной появления контактных язв голосовых связок, в случае если дыхательная трубка слишком велика.
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Симптомы включают легкую боль во время разговора или при глотании и сиплость голоса различной степени.
Диагностика контактных язв голосовых связок
Осмотр с помощью зонда с оптической системой
В некоторых случаях биопсия
Врач ставит диагноз контактных язв голосовых связок по результатам осмотра голосовых связок с помощью тонкого гибкого зонда с оптической системой (ларингоскопия).
Иногда врач берет небольшой кусочек ткани для микроскопического исследования (биопсия), чтобы исключить раковую (злокачественную) природу язвочек и убедиться, что они не вызваны туберкулезом.
Лечение контактных язв голосовых связок
Голосовой покой;
Голосовая терапия
при гастроэзофагеальном рефлюксе прием антацидов, воздержание от приема пищи незадолго до отхода ко сну и приподнятое изголовье кровати;
иногда антибиотики.
Лечение контактных язв голосовых связок включает отдых для голоса (чтобы язвы смогли зажить, человеку следует говорить как можно меньше по крайней мере в течение 6 недель). Шепот может привести к дополнительному повреждению связок, поэтому его также следует избегать.
Чтобы избежать рецидивов, пациентам с контактными язвами голосовых связок следует пройти курс голосовой терапии, чтобы узнать, как правильно использовать свой голос. Этому может научить логопед.
У людей с контактными язвами голосовых связок, вызванными гастроэзофагеальным рефлюксом, заживлению язв способствует лечение рефлюкса. Лечение обычно включает прием антацидов и отказ от приема пищи за 2 часа до сна. Во сне изголовье кровати должно быть слегка приподнятым.
Антибиотики помогут предотвратить возникновение бактериальных инфекций в период, когда язвы заживают.