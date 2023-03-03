Контактные язвы голосовых связок — ссадины на слизистой оболочке, покрывающей хрящ, к которому прикреплены голосовые связки.

Контактные язвы голосовых связок вызваны перенапряжением голоса при громкой речи, особенно в тот момент, когда человек начинает говорить. Эти язвы часто возникают у певцов, учителей, проповедников, торговых представителей, юристов и других людей, которым по долгу службы приходится много говорить или использовать голос каким-либо другим способом. Язвы голосовых связок могут прогрессировать в гранулемы (скопления иммунных клеток, вызванные воспалением).

Обратное забрасывание кислого содержимого желудка (гастроэзофагеальный рефлюкс [ГЭРБ]) также может вызывать или усугублять контактные язвы голосовых связок.

Эндотрахеальная интубация (процедура введения пластиковой дыхательной трубки в дыхательное горло [трахею] через рот или нос, проводимая, например, во время общей анестезии) может стать причиной появления контактных язв голосовых связок, в случае если дыхательная трубка слишком велика.

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Симптомы включают легкую боль во время разговора или при глотании и сиплость голоса различной степени.

Диагностика контактных язв голосовых связок Осмотр с помощью зонда с оптической системой

В некоторых случаях биопсия Врач ставит диагноз контактных язв голосовых связок по результатам осмотра голосовых связок с помощью тонкого гибкого зонда с оптической системой (ларингоскопия). Иногда врач берет небольшой кусочек ткани для микроскопического исследования (биопсия), чтобы исключить раковую (злокачественную) природу язвочек и убедиться, что они не вызваны туберкулезом.