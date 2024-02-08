Иногда происходит бактериальное инфицирование надгортанника.

Эпиглоттит, вызванный гемофильной палочкой (Haemophilus influenzae) типа В, в прошлом чаще всего встречался среди детей, но плановая вакцинация против бактерий рода Haemophilus почти устранила у детей эту инфекцию. Сегодня эпиглоттит чаще поражает взрослых. Тем не менее, у детей может возникнуть эпиглоттит, вызванный другими бактериями, а взрослые и непривитые дети все еще подвержены риску заражения гемофильной инфекцией типа B.

Опухоль, вызванная этой инфекцией, может блокировать дыхательные пути, что, в свою очередь, затрудняет дыхание и может привести к смерти. Поскольку у детей дыхательные пути меньше по размеру, чем у взрослых, эпиглоттит гораздо опаснее у детей. Однако и для взрослых он может стать фатальным.

Часто у детей с эпиглоттитом в кровотоке присутствуют бактерии (бактериемия), которые в некоторых случаях распространяют инфекцию на легкие, суставы, ткани, покрывающие мозг (мозговые оболочки), сумку вокруг сердца или подкожные ткани.