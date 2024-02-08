Эпиглоттит — бактериальная инфекция надгортанника и окружающих тканей.
Эпиглоттит может вызвать закупорку дыхательного горла (трахеи), что, в свою очередь, приводит к летальному исходу.
К основным симптомам относятся сильная боль в горле, слюнотечение и шумное затрудненное дыхание.
Врач ставит диагноз после осмотра надгортанника с помощью тонкого гибкого зонда с оптической системой, обычно в операционной.
Вакцина против гемофильной палочки типа В (Hib) может предотвратить возникновение эпиглоттита, вызванного некоторыми из этих бактериальных инфекций.
Для подавления инфекции назначают антибиотики. Чтобы опухоль не заблокировала дыхательные пути, вставляют дыхательную трубку.
Надгортанник — небольшой лоскут жесткой ткани, которая закрывает вход в голосовой аппарат (гортань) и трахею во время глотания.
Ухо, нос и горло
Причины эпиглоттита
Иногда происходит бактериальное инфицирование надгортанника.
Эпиглоттит, вызванный гемофильной палочкой (Haemophilus influenzae) типа В, в прошлом чаще всего встречался среди детей, но плановая вакцинация против бактерий рода Haemophilus почти устранила у детей эту инфекцию. Сегодня эпиглоттит чаще поражает взрослых. Тем не менее, у детей может возникнуть эпиглоттит, вызванный другими бактериями, а взрослые и непривитые дети все еще подвержены риску заражения гемофильной инфекцией типа B.
Опухоль, вызванная этой инфекцией, может блокировать дыхательные пути, что, в свою очередь, затрудняет дыхание и может привести к смерти. Поскольку у детей дыхательные пути меньше по размеру, чем у взрослых, эпиглоттит гораздо опаснее у детей. Однако и для взрослых он может стать фатальным.
Часто у детей с эпиглоттитом в кровотоке присутствуют бактерии (бактериемия), которые в некоторых случаях распространяют инфекцию на легкие, суставы, ткани, покрывающие мозг (мозговые оболочки), сумку вокруг сердца или подкожные ткани.
Симптомы эпиглоттита
У детей с эпиглоттитом симптомы развиваются внезапно: опасное для жизни сужение гортани может произойти в течение нескольких часов после появления первых симптомов. К таким симптомам относятся:
сильная боль в горле;
затруднения при глотании.
боль при глотании;
лихорадка
слюнотечение;
приглушенный голос.
Поскольку инфекция возникает в надгортаннике, она, как правило, не распространяется на заднюю часть горла. Как только отек надгортанника начинает постепенно сужать дыхательные пути, ребенок сначала начинает издавать визжащий или задыхающийся звук при вдохе (стридор), а далее проблемы с дыханием усугубляются. Заболевание быстро прогрессирует.
У взрослых с эпиглоттитом симптомы мало отличаются от симптомов у детей: также возникает боль в горле, лихорадка, затрудненное глотание и слюнотечение. Но своего пика симптомы, как правило, достигают более чем за 24 часа. Поскольку у взрослых дыхательные пути шире, чем у детей, закупорка дыхательных путей встречается реже и происходит менее внезапно. Тем не менее, воздушные пути могут оставаться по-прежнему заблокированными, и взрослые люди могут умереть при несвоевременной диагностике и лечении.
Часто у детей и взрослых отсутствует видимое воспаление в горле. Таким образом, когда у пациентов горло имеет здоровый вид, но при этом отмечается сильная боль, врачи подозревают эпиглоттит.
Диагностика эпиглоттита
Прямой осмотр (обычно в операционной)
Иногда рентгенологическое обследование
Подозрение на эпиглоттит возникает у людей с сильной болью в горле и стридором или другими симптомами эпиглоттита, если горло выглядит нормально. При подозрении на эпиглоттит человека госпитализируют.
Врач ставит диагноз эпиглоттита после осмотра надгортанника с помощью тонкого гибкого зонда с оптической системой (ларингоскопа), обычно в операционной.
Если симптомы легкие, а вероятность развития эпиглоттита менее высока, то может быть произведено рентгенологическое исследование.
Для выявления бактерий, вызвавших инфекцию, может быть сделан посев (выращивание бактерий в лаборатории) образцов крови или тканей вокруг надгортанника.
Профилактика и лечение эпиглоттита
Дыхательная трубка
Антибиотики;
Эпиглоттит, вызванный гемофильной инфекцией типа B, можно эффективно предотвратить с помощью вакцины против гемофильной инфекции типа B (Hib).
При лечении пациента с эпиглоттитом врачи следят за тем, чтобы дыхательные пути пациента были открыты. Ребенка берут в операционную, где ему через рот в трахею вставляют пластиковую дыхательную трубку (оротрахеальная интубация). Трубка предотвращает закрытие дыхательных путей вследствие отека. Взрослым пациентам также вставляют дыхательную трубку, если у них затруднено дыхание, особенно тем, у кого практически полностью заблокированы дыхательные пути. Однако взрослым, у которых нет проблем с дыханием, дыхательная трубка может не понадобиться, и за ними можно внимательно наблюдать в отделении интенсивной терапии. Дыхательная трубка обычно требуется на срок до 60 часов.
Если дыхательную трубку вставить нельзя, врачи выполняют временную трахеотомию, создавая отверстие в трахее, чтобы больной мог дышать.
И взрослым, и детям с эпиглоттитом назначают антибиотики (например, цефтриаксон). Антибиотики можно поменять на основании результатов посева.