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Эпиглоттит

(Супраглоттит)

Авторы:Alan G. Cheng, MD, Stanford University
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Основная информация

Эпиглоттит — бактериальная инфекция надгортанника и окружающих тканей.

  • Эпиглоттит может вызвать закупорку дыхательного горла (трахеи), что, в свою очередь, приводит к летальному исходу.

  • К основным симптомам относятся сильная боль в горле, слюнотечение и шумное затрудненное дыхание.

  • Врач ставит диагноз после осмотра надгортанника с помощью тонкого гибкого зонда с оптической системой, обычно в операционной.

  • Вакцина против гемофильной палочки типа В (Hib) может предотвратить возникновение эпиглоттита, вызванного некоторыми из этих бактериальных инфекций.

  • Для подавления инфекции назначают антибиотики. Чтобы опухоль не заблокировала дыхательные пути, вставляют дыхательную трубку.

Надгортанник — небольшой лоскут жесткой ткани, которая закрывает вход в голосовой аппарат (гортань) и трахею во время глотания.

Ухо, нос и горло

Причины эпиглоттита

Иногда происходит бактериальное инфицирование надгортанника.

Эпиглоттит, вызванный гемофильной палочкой (Haemophilus influenzae) типа В, в прошлом чаще всего встречался среди детей, но плановая вакцинация против бактерий рода Haemophilus почти устранила у детей эту инфекцию. Сегодня эпиглоттит чаще поражает взрослых. Тем не менее, у детей может возникнуть эпиглоттит, вызванный другими бактериями, а взрослые и непривитые дети все еще подвержены риску заражения гемофильной инфекцией типа B.

Опухоль, вызванная этой инфекцией, может блокировать дыхательные пути, что, в свою очередь, затрудняет дыхание и может привести к смерти. Поскольку у детей дыхательные пути меньше по размеру, чем у взрослых, эпиглоттит гораздо опаснее у детей. Однако и для взрослых он может стать фатальным.

Часто у детей с эпиглоттитом в кровотоке присутствуют бактерии (бактериемия), которые в некоторых случаях распространяют инфекцию на легкие, суставы, ткани, покрывающие мозг (мозговые оболочки), сумку вокруг сердца или подкожные ткани.

Симптомы эпиглоттита

У детей с эпиглоттитом симптомы развиваются внезапно: опасное для жизни сужение гортани может произойти в течение нескольких часов после появления первых симптомов. К таким симптомам относятся:

  • сильная боль в горле;

  • затруднения при глотании.

  • боль при глотании;

  • лихорадка

  • слюнотечение;

  • приглушенный голос.

Поскольку инфекция возникает в надгортаннике, она, как правило, не распространяется на заднюю часть горла. Как только отек надгортанника начинает постепенно сужать дыхательные пути, ребенок сначала начинает издавать визжащий или задыхающийся звук при вдохе (стридор), а далее проблемы с дыханием усугубляются. Заболевание быстро прогрессирует.

У взрослых с эпиглоттитом симптомы мало отличаются от симптомов у детей: также возникает боль в горле, лихорадка, затрудненное глотание и слюнотечение. Но своего пика симптомы, как правило, достигают более чем за 24 часа. Поскольку у взрослых дыхательные пути шире, чем у детей, закупорка дыхательных путей встречается реже и происходит менее внезапно. Тем не менее, воздушные пути могут оставаться по-прежнему заблокированными, и взрослые люди могут умереть при несвоевременной диагностике и лечении.

Часто у детей и взрослых отсутствует видимое воспаление в горле. Таким образом, когда у пациентов горло имеет здоровый вид, но при этом отмечается сильная боль, врачи подозревают эпиглоттит.

Диагностика эпиглоттита

  • Прямой осмотр (обычно в операционной)

  • Иногда рентгенологическое обследование

Подозрение на эпиглоттит возникает у людей с сильной болью в горле и стридором или другими симптомами эпиглоттита, если горло выглядит нормально. При подозрении на эпиглоттит человека госпитализируют.

Врач ставит диагноз эпиглоттита после осмотра надгортанника с помощью тонкого гибкого зонда с оптической системой (ларингоскопа), обычно в операционной.

Если симптомы легкие, а вероятность развития эпиглоттита менее высока, то может быть произведено рентгенологическое исследование.

Для выявления бактерий, вызвавших инфекцию, может быть сделан посев (выращивание бактерий в лаборатории) образцов крови или тканей вокруг надгортанника.

Профилактика и лечение эпиглоттита

  • Дыхательная трубка

  • Антибиотики;

Эпиглоттит, вызванный гемофильной инфекцией типа B, можно эффективно предотвратить с помощью вакцины против гемофильной инфекции типа B (Hib).

При лечении пациента с эпиглоттитом врачи следят за тем, чтобы дыхательные пути пациента были открыты. Ребенка берут в операционную, где ему через рот в трахею вставляют пластиковую дыхательную трубку (оротрахеальная интубация). Трубка предотвращает закрытие дыхательных путей вследствие отека. Взрослым пациентам также вставляют дыхательную трубку, если у них затруднено дыхание, особенно тем, у кого практически полностью заблокированы дыхательные пути. Однако взрослым, у которых нет проблем с дыханием, дыхательная трубка может не понадобиться, и за ними можно внимательно наблюдать в отделении интенсивной терапии. Дыхательная трубка обычно требуется на срок до 60 часов.

Если дыхательную трубку вставить нельзя, врачи выполняют временную трахеотомию, создавая отверстие в трахее, чтобы больной мог дышать.

И взрослым, и детям с эпиглоттитом назначают антибиотики (например, цефтриаксон). Антибиотики можно поменять на основании результатов посева.

Трахеотомия
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Трахеотомия — это создание отверстия в трахее (дыхательном горле) хирургическим путем. В это отверстие вставляют трубку для дыхания и удаления выделений из легких.
MEDICAL RF.COM/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.