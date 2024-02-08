Тонзиллярный целлюлит — бактериальная инфекция тканей вокруг миндалин. Тонзиллярный абсцесс — скопление гноя позади миндалин.
Иногда бактерии, которые инфицируют горло, глубоко распространяются на окружающие ткани.
Типичные симптомы включают боль в горле, боль при глотании, повышение температуры тела, отек и покраснение.
Диагноз основывается на результатах осмотра горла, а в некоторых случаях — на результатах диагностической визуализации.
Устранить инфекцию помогают антибиотики.
Абсцесс вскрывают (прокалывают иглой или делают надрез) и дренируют.
(Информация о тонзиллите изложена в разделе Инфекция горла).
В некоторых случаях бактерии (обычно стрептококки и стафилококки), которые инфицируют горло, могут распространиться глубже в окружающие ткани. Это состояние называется флегмоной.
Если рост бактерий не контролируется, может скопиться гной (сформироваться абсцесс). Абсцессы могут образовываться рядом с гландами (перитонзиллярный) или со стороны горла (парафарингеальный). Обычно перитонзиллярный абсцесс выпячивается в горло, тогда как парафарингеальный абсцесс может выбухать в шею. Парафарингеальный абсцесс обширнее и опаснее, чем перитонзиллярный абсцесс.
Тонзиллярный целлюлит и тонзиллярные абсцессы особенно распространены среди подростков и молодых взрослых.
Симптомы тонзиллярного целлюлита и абсцесса
Тонзиллярный целлюлит и тонзиллярный абсцесс сопровождаются сильной болью при глотании, которая часто отдает в ухо. У больных возникает сильная боль в горле, ухудшается общее самочувствие, поднимается температура тела. Чтобы облегчить боль, больные вынуждены наклонять голову в сторону абсцесса и сохранять ее в таком положении. Спазмы жевательных мышц затрудняют открывание рта (тризм).
Целлюлит вызывает покраснение и припухлость мягкого неба и области над гландами.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Перитонзиллярные абсцессы и некоторые парафарингеальные абсцессы толкают гланды вперед. Язычок (небольшой мягкий отросток, который свешивается с задней стенки глотки) опухает и может смещаться в противоположную от абсцесса сторону. Другие общие симптомы включают появление гнусавости и невнятная речь (как будто у пациента во рту горячая картошка), слюнотечение, покраснение небных миндалин, белые пятна (экссудата), увеличение лимфатических узлов в области шеи и сильный неприятный запах изо рта (галитоз).
Диагностика тонзиллярного целлюлита и абсцесса
Обследование врачом;
Иногда компьютерная томография или ультразвуковое исследование
Иногда введение иглы, чтобы проверить наличие абсцесса
Перитонзиллярный абсцесс и часто флегмона диагностируются у людей с сильной болью в горле в сочетании с любым из следующих симптомов:
трудности с открыванием рта (тризм);
невнятная речь (голос, как будто во рту горячая картошка);
язычок смещен в одну сторону (особенно у людей с абсцессом).
При подозрении на перитонзиллярный абсцесс может быть проведено ультразвуковое исследование для выявления абсцесса. Врач может ввести иглу в эту область и попытаться удалить инфицированный материал или гной.
Для выявления бактерий, вызвавших инфекцию, может быть сделан посев (выращивание бактерий в лаборатории) образцов инфицированного материала или гноя.
Другие исследования, как правило, не проводят, однако если врач не уверен в наличии парафарингеального абсцесса, может быть проведена компьютерная томография (КТ) или ультразвуковое исследование.
Лечение тонзиллярного целлюлита и абсцесса
Антибиотики
Дренаж гноя
Иногда тонзиллэктомия
Тонзиллярный целлюлит или тонзиллярный абсцесс лечат жидкостью и антибиотиками, такими как пенициллин или клиндамицин, которые вводят внутривенно или принимают внутрь. Антибиотики можно поменять на основании результатов посева. Затем антибиотики продолжают принимать в течение 10 дней.
Если абсцесс отсутствует, антибиотик начинает уничтожать инфекцию уже в первые 48 часов.
Если присутствует перитонзиллярный абсцесс, врач должен вставить в него иглу или сделать на нем надрез, чтобы дать отток гною. Предварительно ставится местная анестезия (с помощью анестезирующего спрея или инъекции). Ультразвуковое исследование может помочь установить местонахождение абсцесса и, таким образом, определить место введения иглы. Лечение антибиотиками продолжают перорально или внутривенно. Несмотря на то, что большинство пациентов могут лечиться амбулаторно, некоторые из них госпитализируются на короткое время для внутривенного введения антибиотиков и контроля дыхания.
Однако перитонзиллярные абсцессы часто рецидивируют. Рецидивы могут быть предотвращены путем удаления гланд (тонзиллэктомия), которое проводится, как правило, через 4–6 недель, после того как инфекция была подавлена, или ранее, если инфекция не контролируется с помощью антибиотиков. В редких случаях тонзиллэктомия выполняется немедленно, например, когда человек молод, и у него часто наблюдался тонзиллит или синдром обструктивного апноэ во сне.
Если присутствует парафарингеальный абсцесс, чтобы дать отток гною обычно проводят хирургическое вмешательство.