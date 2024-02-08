Тонзиллярный целлюлит — бактериальная инфекция тканей вокруг миндалин. Тонзиллярный абсцесс — скопление гноя позади миндалин.

Иногда бактерии, которые инфицируют горло, глубоко распространяются на окружающие ткани.

Типичные симптомы включают боль в горле, боль при глотании, повышение температуры тела, отек и покраснение.

Диагноз основывается на результатах осмотра горла, а в некоторых случаях — на результатах диагностической визуализации.

Устранить инфекцию помогают антибиотики.

Абсцесс вскрывают (прокалывают иглой или делают надрез) и дренируют.

(Информация о тонзиллите изложена в разделе Инфекция горла).

В некоторых случаях бактерии (обычно стрептококки и стафилококки), которые инфицируют горло, могут распространиться глубже в окружающие ткани. Это состояние называется флегмоной.

Если рост бактерий не контролируется, может скопиться гной (сформироваться абсцесс). Абсцессы могут образовываться рядом с гландами (перитонзиллярный) или со стороны горла (парафарингеальный). Обычно перитонзиллярный абсцесс выпячивается в горло, тогда как парафарингеальный абсцесс может выбухать в шею. Парафарингеальный абсцесс обширнее и опаснее, чем перитонзиллярный абсцесс.

Тонзиллярный целлюлит и тонзиллярные абсцессы особенно распространены среди подростков и молодых взрослых.

Симптомы тонзиллярного целлюлита и абсцесса Тонзиллярный целлюлит и тонзиллярный абсцесс сопровождаются сильной болью при глотании, которая часто отдает в ухо. У больных возникает сильная боль в горле, ухудшается общее самочувствие, поднимается температура тела. Чтобы облегчить боль, больные вынуждены наклонять голову в сторону абсцесса и сохранять ее в таком положении. Спазмы жевательных мышц затрудняют открывание рта (тризм). Целлюлит вызывает покраснение и припухлость мягкого неба и области над гландами. Перитонзиллярный абсцесс Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Перитонзиллярные абсцессы и некоторые парафарингеальные абсцессы толкают гланды вперед. Язычок (небольшой мягкий отросток, который свешивается с задней стенки глотки) опухает и может смещаться в противоположную от абсцесса сторону. Другие общие симптомы включают появление гнусавости и невнятная речь (как будто у пациента во рту горячая картошка), слюнотечение, покраснение небных миндалин, белые пятна (экссудата), увеличение лимфатических узлов в области шеи и сильный неприятный запах изо рта (галитоз).

Диагностика тонзиллярного целлюлита и абсцесса Обследование врачом;

Иногда компьютерная томография или ультразвуковое исследование

Иногда введение иглы, чтобы проверить наличие абсцесса Перитонзиллярный абсцесс и часто флегмона диагностируются у людей с сильной болью в горле в сочетании с любым из следующих симптомов: трудности с открыванием рта (тризм);

невнятная речь (голос, как будто во рту горячая картошка);

язычок смещен в одну сторону (особенно у людей с абсцессом). При подозрении на перитонзиллярный абсцесс может быть проведено ультразвуковое исследование для выявления абсцесса. Врач может ввести иглу в эту область и попытаться удалить инфицированный материал или гной. Для выявления бактерий, вызвавших инфекцию, может быть сделан посев (выращивание бактерий в лаборатории) образцов инфицированного материала или гноя. Другие исследования, как правило, не проводят, однако если врач не уверен в наличии парафарингеального абсцесса, может быть проведена компьютерная томография (КТ) или ультразвуковое исследование.