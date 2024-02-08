Небно-глоточная недостаточность — это неполное закрытие небно-глоточного сфинктера между полостями рта и носа, приводящее к гнусавости голоса.

Небно-глоточный сфинктер (в состав которого входят мягкое небо, а также боковые и задняя стенки горла) отделяет полость рта от полости носа во время глотания и речи. Обычно сфинктер во время речи полностью закрывается, так что воздух направляется через рот, а не нос. У людей с недостаточностью небно-глоточной области сфинктер не закрывается полностью. В результате воздух просачивается через нос, вызывая носовой оттенок голоса (так называемый гнусавый резонирующий голос).

Небно-глоточная недостаточность может возникать у людей, рожденных с расщеплением свода полости рта (расщелина неба) или со слишком коротким небом. Иногда она развивается после хирургического вмешательства на миндалинах или аденоидах либо в результате мышечной слабости у людей с неврологическими расстройствами, такими как церебральный паралич, инсульт или опухоли головного мозга. Среди других причин могут быть опухоли неба.

Симптомы небно-глоточной недостаточности включают в себя гнусавость голоса с невозможностью правильно формировать звуки речи. Тяжелая небно-глоточная недостаточность может привести к регургитации твердой пищи и жидкостей через нос.

Врачи подозревают наличие небно-глоточной недостаточности у людей с типичными нарушениями речи. Для подтверждения диагноза врачи изучают небно-глоточный сфинктер с помощью волоконно-оптического назоэндоскопа (гибкой трубки, которую вводят через нос) или рентгенологического исследования, которое проводят синхронно с проглатыванием человеком различных видов пищи (видеофлюороскопия). Для этой процедуры в еду добавляют барий, который на рентгеновских снимках выглядит белым и очерчивает пищеварительный тракт.

Лечение состоит в логопедии, иногда с использованием специального устройства (протеза, поднимающего нёбо), которое можно носить во рту, или хирургического вмешательства.