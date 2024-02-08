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Небно-глоточная недостаточность

Авторы:Alan G. Cheng, MD, Stanford University
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Небно-глоточная недостаточность — это неполное закрытие небно-глоточного сфинктера между полостями рта и носа, приводящее к гнусавости голоса.

    Небно-глоточный сфинктер (в состав которого входят мягкое небо, а также боковые и задняя стенки горла) отделяет полость рта от полости носа во время глотания и речи. Обычно сфинктер во время речи полностью закрывается, так что воздух направляется через рот, а не нос. У людей с недостаточностью небно-глоточной области сфинктер не закрывается полностью. В результате воздух просачивается через нос, вызывая носовой оттенок голоса (так называемый гнусавый резонирующий голос).

    Небно-глоточная недостаточность может возникать у людей, рожденных с расщеплением свода полости рта (расщелина неба) или со слишком коротким небом. Иногда она развивается после хирургического вмешательства на миндалинах или аденоидах либо в результате мышечной слабости у людей с неврологическими расстройствами, такими как церебральный паралич, инсульт или опухоли головного мозга. Среди других причин могут быть опухоли неба.

    Симптомы небно-глоточной недостаточности включают в себя гнусавость голоса с невозможностью правильно формировать звуки речи. Тяжелая небно-глоточная недостаточность может привести к регургитации твердой пищи и жидкостей через нос.

    Врачи подозревают наличие небно-глоточной недостаточности у людей с типичными нарушениями речи. Для подтверждения диагноза врачи изучают небно-глоточный сфинктер с помощью волоконно-оптического назоэндоскопа (гибкой трубки, которую вводят через нос) или рентгенологического исследования, которое проводят синхронно с проглатыванием человеком различных видов пищи (видеофлюороскопия). Для этой процедуры в еду добавляют барий, который на рентгеновских снимках выглядит белым и очерчивает пищеварительный тракт.

    Лечение состоит в логопедии, иногда с использованием специального устройства (протеза, поднимающего нёбо), которое можно носить во рту, или хирургического вмешательства.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.