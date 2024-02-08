Киста Торнвальдта — это редкая нераковая (доброкачественная) киста, расположенная посередине носоглотки, которая может инфицироваться.

Киста Торнвальдта образуется в носоглотке, которая включает область от задней части носовых ходов до участка выше мягкого неба, где встречаются носовые ходы и глотка. Киста может инфицироваться, приводя к выделению гноя с дурным вкусом и запахом, закупорке евстахиевой трубы (трубка, соединяющая среднее ухо с носовыми ходами) и боли в горле.

Размещение носоглотки

Полость рта, носа и горла 3D модель

Для диагностики кисты Торнвальдта врачи вводят гибкий зонд с оптической системой через нос (так называемый назофарингоскоп). Врачи подтверждают диагноз кисты Торнвальдта с помощью визуализирующих обследований, таких как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).

Можно удалить кисту или выполнить марсупиализацию. Марсупиализация похожа на выворот кисты. Врачи делают небольшой разрез в кисте, сворачивают края кисты и сшивают их, чтобы создать в ней постоянное отверстие. Таким образом, по мере необходимости киста может дренироваться. Эту процедуру выполняют в операционной. Иногда требуется использование общего наркоза.