Инфекция подчелюстной области

У больных с инфекцией подчелюстной области возникает боль и болезненность под языком и/или под челюстью. Боль усиливается при открывании рта или при глотании.

Лихорадка и озноб появляются довольно часто.

Позже отек усугубляется, что может вызвать слюнотечение и шумное дыхание (например, при вдохе люди могут издавать свистящие или судорожные звуки, так называемый стридор). После появления опухоли блокирование дыхательных путей и, как результат, летальный исход, могут произойти буквально в течение нескольких часов.