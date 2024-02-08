Инфекция подчелюстной области — бактериальная инфекция тканей дна полости рта.
Инфекция подчелюстной области может вызывать боль и болезненность под языком и/или под челюстью, а также отек, который может перекрывать дыхательные пути
Как правило, врачи могут диагностировать инфекцию подчелюстной области после осмотра полости рта, но иногда необходима компьютерная томография.
Врачи вставляют дыхательную трубку, чтобы дыхательные пути оставались открытыми, и назначают антибиотики.
Бактерии могут передаваться от инфицированного нижнего зуба к ткани под языком и вокруг него. Риск возникновения выше у пациентов, не соблюдающих гигиену полости рта, а также у пациентов, которым удалили зуб или у которых была сломана челюсть. Инфекция вызывает отек, который может блокировать дыхательные пути, затрудняя дыхание (в некоторых случаях может привести к смерти).
Изображение предоставлено врачом Кларенс Т. Сасаки (Clarence T. Sasaki).
Симптомы инфекции подчелюстной области
У больных с инфекцией подчелюстной области возникает боль и болезненность под языком и/или под челюстью. Боль усиливается при открывании рта или при глотании.
Лихорадка и озноб появляются довольно часто.
Позже отек усугубляется, что может вызвать слюнотечение и шумное дыхание (например, при вдохе люди могут издавать свистящие или судорожные звуки, так называемый стридор). После появления опухоли блокирование дыхательных путей и, как результат, летальный исход, могут произойти буквально в течение нескольких часов.
Диагностика инфекции подчелюстной области
Обследование врачом;
Иногда компьютерная томография
Как правило, врачи диагностируют инфекцию подчелюстной области после осмотра полости рта.
Если осмотр не дал ясных результатов, выполняется компьютерная томография (КТ). Тем не менее, если создается впечатление, что развивается или вскоре может возникнуть закупорка дыхательных путей, они немедленно начинают лечение, а КТ откладывают.
Лечение инфекции подчелюстной области
Введение дыхательной трубки с последующим хирургическим вмешательством для дренирования инфицированной области
Антибиотики
Лечение инфекции подчелюстной области должно начинаться как можно скорее, чтобы предотвратить закупорку дыхательных путей.
Врач берет пациента в операционную и использует тонкий гибкий (волоконно-оптический) зонд, чтобы правильно направить пластиковую дыхательную трубку через нос в дыхательное горло (трахею) и для поддержания проходимости дыхательных путей. Затем врач вскрывает пораженную область и обеспечивает отток инфицированного материала.
Если дыхательную трубку установить невозможно, проводится трахеотомия.
Внутривенно вводят антибиотики, такие как цефтриаксон и клиндамицин.