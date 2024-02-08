Инфекция горла

Инфекции горла обычно вызываются вирусом. Чаще всего это один из вирусов, вызывающих простуду, например, риновирус, аденовирус, вирус гриппа или респираторно-синцитиальный вирус. Реже причиной возникновения инфекции становится другой вирус, например, вирус Эпштейна-Барр (вызывает мононуклеоз) или вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Примерно у трети пациентов инфекции горла вызваны бактериальной инфекцией. Стрептококк группы А — наиболее распространенная бактерия, вызывающая стрептококковый фарингит. Стрептококковый фарингит обычно возникает у детей в возрасте от 5 до 15 лет. Стрептококковый фарингит у детей в возрасте до 3 лет и у пожилых людей встречается реже.

Стрептококковый фарингит обычно проходит в течение 7 дней, даже без применения антибиотиков. Однако при отсутствии лечения стрептококковый фарингит может вызывать осложнения. Осложнения могут включать тонзиллярный целлюлит или абсцесс, ревматическую лихорадку и воспаление почек (гломерулонефрит).

В редких случаях инфекции горла вызывают такие бактериальные инфекции, как гонорея и дифтерия.