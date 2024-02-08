Инфекции горла и/или миндалин встречаются часто, особенно у детей.
Инфекции горла обычно вызываются вирусом, но их причиной могут быть и бактерии, например, стрептококки.
Симптомы включают сильную боль при глотании и опухшие красные миндалины.
Диагноз ставится по результатам осмотра горла.
При отсутствии лечения инфекция горла, вызванная бактериями, может стать причиной развития абсцесса в миндалинах.
Боль снимают анальгетиками, а стрептококковую инфекцию лечат антибиотиками.
В некоторых случаях гланды необходимо удалить хирургическим путем.
Миндалины содержат лимфоидную ткань, которая является частью системы иммунной защиты организма. Миндалины перехватывают инфекционные микроорганизмы, которые попадают в нос и горло и иногда вызывают инфекции миндалин и близлежащих тканей горла.
Однако пациенты, у которых гланды удалены, также подвержены инфекциям горла.
Причины инфекции горла
Инфекции горла обычно вызываются вирусом. Чаще всего это один из вирусов, вызывающих простуду, например, риновирус, аденовирус, вирус гриппа или респираторно-синцитиальный вирус. Реже причиной возникновения инфекции становится другой вирус, например, вирус Эпштейна-Барр (вызывает мононуклеоз) или вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Примерно у трети пациентов инфекции горла вызваны бактериальной инфекцией. Стрептококк группы А — наиболее распространенная бактерия, вызывающая стрептококковый фарингит. Стрептококковый фарингит обычно возникает у детей в возрасте от 5 до 15 лет. Стрептококковый фарингит у детей в возрасте до 3 лет и у пожилых людей встречается реже.
Стрептококковый фарингит обычно проходит в течение 7 дней, даже без применения антибиотиков. Однако при отсутствии лечения стрептококковый фарингит может вызывать осложнения. Осложнения могут включать тонзиллярный целлюлит или абсцесс, ревматическую лихорадку и воспаление почек (гломерулонефрит).
В редких случаях инфекции горла вызывают такие бактериальные инфекции, как гонорея и дифтерия.
Симптомы инфекции горла
Больные с инфекцией горла испытывают сильную боль при глотании и во время разговора. В некоторых случаях боль отдает в уши. Иногда возникает лихорадка, головная боль и расстройство желудка. Гланды красные и опухшие, иногда на них появляются белые пятна. Лимфатические узлы в области шеи, как правило, опухшие и болезненные.
У пациентов, страдающих частыми инфекциями небных миндалин, небольшие отверстия на миндалинах (которые есть у каждого из нас), заполняются белыми, твердыми выделениями, похожими на крошечные камни. В этих камнях собираются бактерии, которые могут вызвать неприятный запах изо рта и увеличивают возможность последующих приступов тонзиллита.
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У пациентов с простудой часто возникает насморк, заложенность носа и кашель. Больные мононуклеозом часто чувствуют себя крайне утомленными, и у них могут быть увеличенные лимфатические узлы, а миндалины могут отекать настолько сильно, что начинают препятствовать движению воздуха при дыхании, становясь причиной шумного дыхания.
Диагностика инфекции горла
Обследование врачом;
Иногда анализы для выявления стрептококкового фарингита
Врачи распознают инфекцию горла, осматривая его. Поскольку при вирусных и бактериальных инфекциях горло зачастую выглядит одинаково, врачу трудно определить, какой тип инфекции является причиной заболевания, просто осмотрев горло. Тем не менее, у пациентов с насморком и кашлем тонзиллофарингит, как правило, имеет вирусную природу.
Поскольку стрептококковый фарингит требует применения антибиотиков, его необходимо выявить. Для анализа на стрептококк врачи берут мазок из горла и проводят исследования для выявления стрептококковых бактерий. Обычно врачи проверяют большинство детей, а взрослых проверяют только тогда, когда они соответствуют определенным критериям, например, у них наблюдаются следующие симптомы: белые пятна на гландах (тонзиллярный экссудат), увеличенные и болезненные лимфатические узлы на шее, повышение температуры тела и отсутствие кашля. Тем не менее, не все эксперты согласны с тем, когда следует проводить это исследование, и даже с тем, когда следует назначать антибиотики.
Лечение инфекции горла
обезболивающие препараты (анальгетики);
при стрептококковом фарингите — антибиотики;
иногда хирургическое удаление гланд.
Рекомендуется обильное питье и постельный режим. Часто рекомендуют полоскание теплой соленой водой, однако оно не всегда дает желаемый эффект.
У людей, страдающих инфекцией горла, боль часто могут облегчить анальгетики, которые принимаются внутрь, например, ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Некоторые врачи также назначают однократную дозу дексаметазона (кортикостероида) либо внутрь, либо, если симптомы тяжелые, в виде инъекции. Дексаметазон может сократить продолжительность проявления симптомов и облегчить боль, позволяя людям больше есть. Он также может помочь уменьшить закупорку дыхательных путей, вызванную воспалением. Однако некоторые врачи не назначают дексаметазон и другие кортикостероиды, поскольку кортикостероиды могут вызывать неблагоприятные побочные эффекты.
Леденцы и спреи, содержащие такие ингредиенты, как бензокаин, фенол или лидокаин, могут уменьшить боль, однако их необходимо использовать неоднократно, а прием слишком большого количества этих препаратов может иметь неблагоприятные последствия. Кроме того, они часто влияют на вкус.
Пациентам со стрептококковой инфекцией назначают антибиотики, как правило, пенициллин или амоксициллин.
Тонзиллэктомия
При рецидивах стрептококковой инфекции миндалин пациентам может потребоваться их удаление (тонзиллэктомия).
Как правило, тонзиллэктомия требуется детям. Врачи рассматривают вариант тонзиллэктомии, если у ребенка отмечается что-либо из следующего:
повторяющиеся стрептококковые инфекции (6 раз в 1 год, более 4 раз в год в течение 2 лет или более 3 раз в год в течение 3 лет);
острая тяжелая и стойкая инфекция, несмотря на лечение антибиотиками;
значительное нарушение свободной проходимости дыхательных путей (как при синдроме обструктивного апноэ во сне);
рецидивирующий перитонзиллярный абсцесс.
Тонзиллэктомия также проводится при подозрении на рак.
У взрослых врачи не используют подобных критериев проведения тонзиллэктомии. Тем не менее, врач может удалить гланды у взрослого пациента, страдающего сильным неприятным запахом изо рта из-за камней миндалин.
Как у детей, так и у взрослых, врачи решают, следует ли рекомендовать тонзиллэктомию, на основании индивидуальных различий (например, возраст человека, общее состояние здоровья и легкость, с которой он восстановился после предыдущих инфекций).
На сегодняшний день существует множество эффективных методов проведения тонзиллэктомии. Целью является полное или частичное удаление миндалин. Врач может использовать скальпель или устройство для электрокоагуляции, либо они могут уничтожить миндалины, воздействуя на них радиоволнами. Эти методы вызывают очень небольшое кровотечение. В некоторых случаях используется метод проволочной петли. С помощью этой методики хирург накидывает на миндалины петлю из острого провода и срезает их. Все эти методы эффективно облегчают непроходимость дыхательных путей, которая вызывает храп и прерывание сна, а также рецидивирующий тонзиллит. Миндалины обычно не вырастают снова.
После хирургического вмешательства могут возникать осложнения.
Геморрагические осложнения в результате тонзиллэктомии возникают у чрезвычайно малого количества пациентов, при этом у взрослых они отмечаются чаще, чем у детей. Кровотечение, как правило, появляется в первые 24 часа после операции или по прошествии 7 дней. Если у пациента после тонзиллэктомии открылось кровотечение, необходимо обратиться к врачу.
Дыхательные пути могут блокироваться, чаще всего это происходит у детей в возрасте до 2 лет, которые страдали тяжелым синдромом обструктивного апноэ во сне, а также у людей с патологическим ожирением или неврологическими расстройствами либо с тяжелым синдромом обструктивного апноэ во сне до хирургического вмешательства. Осложнения, как правило, более распространены и серьезны среди маленьких детей.