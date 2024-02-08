Заглоточный абсцесс — скопление гноя в задней стенке глотки.

Вызывает заглоточный абсцесс бактериальная инфекция.

Симптомы включают затрудненное глотание, боль при глотании, высокую температуру тела, ригидность затылочных мышц и шумное дыхание.

Диагноз основывается на симптомах, результатах рентгенографии или компьютерной томографии шеи.

Дети, которым было своевременно назначено лечение, быстро идут на поправку.

Абсцесс вскрывают и дренируют, для устранения инфекции назначают антибиотики.

Заглоточный абсцесс формируется, когда лимфатические узлы в задней стенке глотки инфицируются и распадаются с образованием гноя. Поскольку эти лимфатические узлы начинают исчезать к 4–5 годам, заглоточный абсцесс возникает главным образом у детей в возрасте от 1 года до 8 лет, а у взрослых встречается редко.

Заглоточный абсцесс, как правило, вызывается бактериальной инфекцией, которая распространилась из небных миндалин (гланд), горла, околоносовых пазух, аденоидов или носа. Многие инфекции вызваны комбинацией бактерий. ВИЧ-инфекция и туберкулез становятся все более распространенными причинами возникновения заболевания, как у взрослых, так и у детей. Травмы задней стенки глотки, вызванные острым предметом, например, рыбной косточкой, в некоторых случаях также могут вызывать заглоточный абсцесс.

Полость рта, носа и горла 3D модель

Ухо, нос и горло

Симптомы заглоточного абсцесса Основными симптомами заглоточного абсцесса являются затрудненное и болезненное глотание, повышение температуры тела и увеличение лимфатических узлов в области шеи. Голос приглушается, дети могут пускать слюни. Дети при вдохе могут издавать свистящие или судорожные звуки (стридор). Возникает ригидность мышц шеи, и дети вынуждены держать голову под углом. Абсцесс может блокировать дыхательные пути, затрудняя дыхание. Чтобы облегчить дыхание, дети могут наклоняться вперед, наклонять голову и шею назад и выдвигать челюсть вперед. У взрослых, как правило, болит шея, но стридор появляется не всегда. Аудио Стридор Осложнения заглоточного абсцесса включают закупорку дыхательных путей, кровотечение вокруг абсцесса, прорыв абсцесса в дыхательные пути (который может блокировать дыхательные пути) и пневмонию. Возникает спазм голосового аппарата (гортани), что также затрудняет дыхание. В яремной вене шеи могут образовываться сгустки крови. Инфекция может распространиться вниз, в область груди. Иногда возникает обширное воспаление и инфекция крови, в результате нарушаются функции органов (состояние, которое получило название «септический шок»).

Диагностика заглоточного абсцесса Рентгенологическое исследование или компьютерная томография Врач подозревает наличие заглоточного абсцесса у детей с сильной, необъяснимой болью в горле и скованностью мышц шеи, особенно если у них присутствует стридор. Рентгенологическое исследование или компьютерная томография (КТ) шеи могут подтвердить диагноз.