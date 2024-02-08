Заболевания аденоидов

Увеличенные и воспаленные аденоиды, распространенные среди детей, могут затруднять дыхание и приводить к нарушениям сна и повторяющимся инфекциям уха, иногда с потерей слуха.
Увеличенные аденоиды у детей могут быть следствием инфекции.
Увеличение обычно не вызывает никаких симптомов, но иногда может способствовать затруднению дыхания или глотания, а иногда развитию повторных инфекций околоносовых пазух или уха (иногда с потерей слуха), либо синдрома обструктивного апноэ во сне.
Диагноз ставится на основании результатов назофарингоскопии.
При наличии бактериальной инфекции могут использоваться антибиотики, а иногда, если инфекции возникают повторно, аденоиды удаляются.
Аденоиды — это скопления лимфоидной ткани в месте соединения носовых ходов с горлом. Они помогают защитить организм от инфекции, захватывая бактерии и вирусы, попадающие в организм через горло, и вырабатывая антитела. Самый большой размер аденоидов отмечается у детей в возрасте от 2 до 6 лет.
Расположение аденоидов
Аденоиды представляют собой лимфоидную ткань, расположенную в месте соединения носовых ходов с горлом. Аденоиды не видны через рот.
Причины заболеваний аденоидов
У некоторых дошкольников и подростков аденоиды могут быть относительно большими без какого-либо заболевания. Однако аденоиды могут увеличиться вследствие инфицирования вирусом или бактериями, которые вызывают инфекции горла (фарингит). Риск инфекции повышается при постоянном контакте с детьми с бактериальными и вирусными инфекциями, например, с детьми, часто посещающими детские сады. Кроме того, увеличение аденоидов может быть вызвано аллергическими реакциями (например, сезонными аллергиями или круглогодичными аллергиями), раздражающими веществами и, возможно, гастроэзофагеальным рефлюксом. Крайне редко причиной увеличения аденоидов является рак.
Увеличенные аденоиды могут блокировать нос или евстахиевы трубы, которые соединяют заднюю часть горла с ушами. Как правило, аденоиды возвращаются к нормальным размерам после разрешения причины проблемы. Иногда они остаются увеличенными, особенно у детей с частыми или хроническими инфекциями.
Симптомы заболеваний аденоидов
В большинстве случаев увеличение аденоидов не проявляется симптомами. Однако увеличенные аденоиды могут придать голосу гнусавость, как при заложенном носе (голос у детей звучит так, как будто они простужены). Дети с увеличенными аденоидами могут иметь неправильную форму неба и неправильное положение зубов. Кроме того, дети могут пытаться дышать через рот, и у них могут возникать хронические инфекции уха с потерей слуха, носовые кровотечения, неприятный запах изо рта и кашель.
Диагностика заболеваний аденоидов
Назофарингоскопия
Врачи подозревают увеличение аденоидов у детей и подростков с характерными симптомами, хроническими инфекциями уха или повторяющимися инфекциями околоносовых пазух. Обычно для осмотра задней стенки носа и горла врачи вводят через нос гибкий зонд (который называется назофарингоскоп).
Лечение заболеваний аденоидов
Лечение причины
Иногда аденоидэктомия
Если врачи считают, что причиной увеличения аденоидов является аллергия, ее могут лечить с помощью назального аэрозоля с кортикостероидом или другими лекарственными препаратами, такими как антигистаминные препараты для приема внутрь. Если предполагается, что причиной может быть бактериальная инфекция, ее лечат антибиотиками.
Если у ребенка присутствуют стойкие инфекции уха, врачи могут рекомендовать хирургическое удаление аденоидов (так называемая аденоидэктомия).
Врачи могут порекомендовать аденоидэктомию ребенку младшего возраста в следующих случаях:
Частые инфекции уха и постоянное скопление жидкости в среднем ухе
Повторяющиеся носовые кровотечения или заложенность носа, вызывающие изменение голоса или нарушение сна
Инфекция носовых пазух
Аденоидэктомия не уменьшает частоту и тяжесть простудных заболеваний или кашля.
Хотя для ее проведения требуется общая анестезия, аденоидэктомия обычно может выполняться амбулаторно. Обычно после аденоидэктомии дети поправляются через 2–3 дня.