Заболевания аденоидов

У некоторых дошкольников и подростков аденоиды могут быть относительно большими без какого-либо заболевания. Однако аденоиды могут увеличиться вследствие инфицирования вирусом или бактериями, которые вызывают инфекции горла (фарингит). Риск инфекции повышается при постоянном контакте с детьми с бактериальными и вирусными инфекциями, например, с детьми, часто посещающими детские сады. Кроме того, увеличение аденоидов может быть вызвано аллергическими реакциями (например, сезонными аллергиями или круглогодичными аллергиями), раздражающими веществами и, возможно, гастроэзофагеальным рефлюксом. Крайне редко причиной увеличения аденоидов является рак.

Увеличенные аденоиды могут блокировать нос или евстахиевы трубы, которые соединяют заднюю часть горла с ушами. Как правило, аденоиды возвращаются к нормальным размерам после разрешения причины проблемы. Иногда они остаются увеличенными, особенно у детей с частыми или хроническими инфекциями.