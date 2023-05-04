Шваннома вестибулярного нерва (также известна под названием невриномы слухового нерва) — доброкачественная опухоль, которая возникает в клетках, создающих оболочку вестибулярного нерва (шванновские клетки).
Вестибулярные шванномы возникают в вестибулярной ветви вестибулокохлеарного нерва (8-й черепной нерв), который помогает поддерживать равновесие. Другая ветвь — кохлеарная (слуховая) ветвь вестибулокохлеарного нерва — передает в головной мозг звуковые сигналы. Опухоль растет и давит на слуховой нерв, вызывая потерю слуха в одном ухе, которая обычно медленно прогрессирует.
(См. также Общие сведения о внутреннем ухе).
Симптомы шванномы вестибулярного нерва
К ранним симптомам шванномы вестибулярного нерва относятся:
медленно прогрессирующая потеря слуха на одно ухо;
шум и звон в ухе (тиннит);
Головная боль
чувство давления или ощущение заложенности в ухе;
боль в ухе;
потеря равновесия и неустойчивость при резком повороте.
Иногда потеря слуха происходит внезапно. Тяжесть потери слуха бывает разной.
Если опухоль становится больше и давит на другие части мозга, например, на лицевой нерв (7-й черепной нерв) или тройничный нерв (5-й черепной нерв), могут появиться слабость (паралич/парез мимической мускулатуры) или боль и онемение лица.
Диагностика шванномы вестибулярного нерва
Проверка слуха
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Для диагностики шванномы вестибулярного нерва врачи обычно сначала проводят аудиограмму (проверку слуха). При потере слуха только на одно ухо проводится МРТ, предпочтительно МРТ с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний).
В число других методов проверки слуха, которые можно использовать, входят тимпанометрия (проверяет, насколько хорошо звук может проходить через барабанную перепонку и среднее ухо) и тест-ответ слухового отдела ствола мозга (измеряет нервные импульсы в стволе головного мозга, вызванные звуковыми сигналами в ушах).
Лечение шванномы вестибулярного нерва
Иногда хирургическое вмешательство или лучевая терапия
Опухоли, которые невелики по размеру и не растут или не вызывают симптомов, не требуют лечения. Опухоли, которые растут или вызывают симптомы, удаляются хирургическим путем или контролируются с помощью лучевой терапии. Хирургическое вмешательство может быть проведено с помощью микроскопа (микрохирургия), чтобы избежать повреждения лицевого нерва, при этом иногда слух можно сохранить. Лучевая терапия может проводиться с применением сверхточной техники (она называется «стереотаксическая лучевая терапия»), которая позволяет значительно уменьшить область воздействия излучения (облучению подвергается только опухоль). Выбор хирургического вмешательства или стереотаксической лучевой терапии в качестве метода лечения зависит от целого ряда факторов, включая возраст пациента, состояние его здоровья, степень потери слуха и размер опухоли.