Шваннома вестибулярного нерва

Проверка слуха

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Для диагностики шванномы вестибулярного нерва врачи обычно сначала проводят аудиограмму (проверку слуха). При потере слуха только на одно ухо проводится МРТ, предпочтительно МРТ с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний).

В число других методов проверки слуха, которые можно использовать, входят тимпанометрия (проверяет, насколько хорошо звук может проходить через барабанную перепонку и среднее ухо) и тест-ответ слухового отдела ствола мозга (измеряет нервные импульсы в стволе головного мозга, вызванные звуковыми сигналами в ушах).