Многие препараты, в том числе лекарственные, могут повреждать уши. Эти препараты называются ототоксичными. К ним относятся антибиотики стрептомицин, тобрамицин, гентамицин, неомицин, ванкомицин, а также определенные химиотерапевтические препараты (например, цисплатин), фуросемид и аспирин.

Развитие ототоксичности при применении лекарственных препаратов зависит от многих факторов, в том числе:

какое количество препарата получил пациент (доза);

как долго пациент принимал препарат;

снижена ли у пациента функция почек, затрудняя тем самым выведение препарата из организма;

возникали ли у родственников пациента заболевания уха, вызванные приемом лекарственных препаратов;

влияют ли на степень восприимчивости к воздействию ототоксичных лекарственных препаратов генетические характеристики пациента;

принимал ли пациент более одного ототоксичного препарата в одно и то же время.

Помимо того, что внутреннее ухо отвечает за слух, оно вдобавок отвечает за равновесие (см. также Общие сведения о внутреннем ухе).

Симптомы заболеваний уха, связанных с приемом лекарственных препаратов Если заболевания уха вызваны приемом лекарственных препаратов, у пациентов наблюдаются следующие симптомы: Потеря слуха

тиннит (шум или звон в ушах);

проблемы с ходьбой и сохранением равновесия. Временно может возникать системное головокружение (иллюзорное ощущение перемещения или вращения). Другие симптомы носят временный характер, но иногда они могут быть постоянными.

Лечение заболеваний уха, связанных с приемом лекарственных препаратов Если врач обнаружил ототоксичность, пациенту прекратят выписывать данный лекарственный препарат (за исключением случаев, когда заболевание, которое лечат, представляет угрозу для жизни и при этом не существует никаких других альтернатив). Вылечить ототоксичность невозможно, но в некоторых случаях слух и равновесие могут частично восстанавливаться сами по себе.