Многие препараты, в том числе лекарственные, могут повреждать уши. Эти препараты называются ототоксичными. К ним относятся антибиотики стрептомицин, тобрамицин, гентамицин, неомицин, ванкомицин, а также определенные химиотерапевтические препараты (например, цисплатин), фуросемид и аспирин.
Развитие ототоксичности при применении лекарственных препаратов зависит от многих факторов, в том числе:
какое количество препарата получил пациент (доза);
как долго пациент принимал препарат;
снижена ли у пациента функция почек, затрудняя тем самым выведение препарата из организма;
возникали ли у родственников пациента заболевания уха, вызванные приемом лекарственных препаратов;
влияют ли на степень восприимчивости к воздействию ототоксичных лекарственных препаратов генетические характеристики пациента;
принимал ли пациент более одного ототоксичного препарата в одно и то же время.
Помимо того, что внутреннее ухо отвечает за слух, оно вдобавок отвечает за равновесие (см. также Общие сведения о внутреннем ухе).
Симптомы заболеваний уха, связанных с приемом лекарственных препаратов
Если заболевания уха вызваны приемом лекарственных препаратов, у пациентов наблюдаются следующие симптомы:
тиннит (шум или звон в ушах);
проблемы с ходьбой и сохранением равновесия.
Временно может возникать системное головокружение (иллюзорное ощущение перемещения или вращения). Другие симптомы носят временный характер, но иногда они могут быть постоянными.
Лечение заболеваний уха, связанных с приемом лекарственных препаратов
Если врач обнаружил ототоксичность, пациенту прекратят выписывать данный лекарственный препарат (за исключением случаев, когда заболевание, которое лечат, представляет угрозу для жизни и при этом не существует никаких других альтернатив). Вылечить ототоксичность невозможно, но в некоторых случаях слух и равновесие могут частично восстанавливаться сами по себе.
Профилактика заболеваний уха, связанных с приемом лекарственных препаратов
Необходимо принимать самую низкую эффективную дозу лекарственных препаратов, которые могут повреждать ухо, и тщательно контролировать дозировку (если это возможно, измерять уровень лекарственного препарата в крови). Если это возможно, до начала лечения ототоксичным препаратом следует измерить слух, а затем контролировать его уровень в процессе лечения. Это важно, поскольку симптомы являются поздним настораживающим признаком того, что лекарственный препарат вызвал повреждение.
Чтобы не нанести вред плоду, беременным женщинам следует избегать приема ототоксичных антибиотиков.
Пожилым людям, у которых ранее наблюдалась потеря слуха, не следует принимать ототоксичные препараты, если доступны другие эффективные лекарственные препараты.