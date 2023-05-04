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Заболевания уха, вызванные приемом лекарственных препаратов

(ототоксичность)

Авторы:Mickie Hamiter, MD, New York Presbyterian Columbia
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Многие препараты, в том числе лекарственные, могут повреждать уши. Эти препараты называются ототоксичными. К ним относятся антибиотики стрептомицин, тобрамицин, гентамицин, неомицин, ванкомицин, а также определенные химиотерапевтические препараты (например, цисплатин), фуросемид и аспирин.

Развитие ототоксичности при применении лекарственных препаратов зависит от многих факторов, в том числе:

  • какое количество препарата получил пациент (доза);

  • как долго пациент принимал препарат;

  • снижена ли у пациента функция почек, затрудняя тем самым выведение препарата из организма;

  • возникали ли у родственников пациента заболевания уха, вызванные приемом лекарственных препаратов;

  • влияют ли на степень восприимчивости к воздействию ототоксичных лекарственных препаратов генетические характеристики пациента;

  • принимал ли пациент более одного ототоксичного препарата в одно и то же время.

Помимо того, что внутреннее ухо отвечает за слух, оно вдобавок отвечает за равновесие (см. также Общие сведения о внутреннем ухе).

Симптомы заболеваний уха, связанных с приемом лекарственных препаратов

Если заболевания уха вызваны приемом лекарственных препаратов, у пациентов наблюдаются следующие симптомы:

Временно может возникать системное головокружение (иллюзорное ощущение перемещения или вращения). Другие симптомы носят временный характер, но иногда они могут быть постоянными.

Лечение заболеваний уха, связанных с приемом лекарственных препаратов

Если врач обнаружил ототоксичность, пациенту прекратят выписывать данный лекарственный препарат (за исключением случаев, когда заболевание, которое лечат, представляет угрозу для жизни и при этом не существует никаких других альтернатив). Вылечить ототоксичность невозможно, но в некоторых случаях слух и равновесие могут частично восстанавливаться сами по себе.

Профилактика заболеваний уха, связанных с приемом лекарственных препаратов

Необходимо принимать самую низкую эффективную дозу лекарственных препаратов, которые могут повреждать ухо, и тщательно контролировать дозировку (если это возможно, измерять уровень лекарственного препарата в крови). Если это возможно, до начала лечения ототоксичным препаратом следует измерить слух, а затем контролировать его уровень в процессе лечения. Это важно, поскольку симптомы являются поздним настораживающим признаком того, что лекарственный препарат вызвал повреждение.

Чтобы не нанести вред плоду, беременным женщинам следует избегать приема ототоксичных антибиотиков.

Пожилым людям, у которых ранее наблюдалась потеря слуха, не следует принимать ототоксичные препараты, если доступны другие эффективные лекарственные препараты.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.