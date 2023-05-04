Гнойный лабиринтит — это бактериальная инфекция внутреннего уха, которая часто вызывает глухоту и потерю равновесия.

Лабиринт — это костная полость, в которой размещено внутреннее ухо. Внутреннее ухо состоит из органов слуха (улитка) и равновесия (см. также Общие сведения об внутреннем ухе).

Как правило, гнойный лабиринтит возникает, когда бактерии попадают во внутреннее ухо во время тяжелой инфекции среднего уха (острый средний отит), во время некоторых форм менингита, либо после перелома височной кости черепа. Он также может возникать у людей с хронической перфорацией барабанной перепонки (может возникать после нескольких эпизодов среднего отита), особенно если у пациента присутствует холестеатома (скопление похожего на кожу материала), которая разрастается в перфорированной барабанной перепонке. Холестеатомы не являются злокачественными, но они могут разрушать кость.

Симптомы гнойного лабиринтита К симптомам гнойного лабиринтита относятся: сильное системное головокружение (иллюзорное ощущение перемещения или вращения) и нистагм (быстрые дергающиеся движения глаз в одном направлении, чередующиеся с более медленным движением обратно в исходное положение);

тошнота и рвота;

тиннит (шум или звон в ухе);

различная степень потери слуха. Как правило, у пациентов возникает боль и начинается лихорадка.

Диагностика гнойного лабиринтита Компьютерная томография (КТ) и/или магнитно-резонансная томография (МРТ);

В некоторых случаях — спинномозговая пункция Врач подозревает гнойный лабиринтит, если у пациента наблюдаются головокружение, нистагм, потеря слуха или комбинация этих симптомов во время острого среднего отита. Хроническая инфекция среднего уха или холестеатома повышают риск развития гнойного лабиринтита. Врачи проводят КТ черепа для выявления патологии височной кости, в которой расположены внутреннее и среднее ухо, а также кости за ухом. Кроме того, врачи проводят МРТ, чтобы посмотреть, распространилась ли инфекция на головной мозг. Если у пациента симптомы менингита, например, спутанность сознания, ригидность затылочных мышц или высокая температура тела, врачи делают люмбальную пункцию (спинномозговую пункцию) и посылают образцы спинномозговой жидкости в лабораторию для посева.