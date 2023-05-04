Опоясывающий лишай уха — вызываемая вирусом опоясывающего герпеса инфекция кластеров нервных клеток (ганглиев), которые контролируют нервы, отвечающие за слух, равновесие (8 пара черепных нервов) и движение мышц лица (7 пара черепных нервов).

Опоясывающий герпес (опоясывающий лишай) — инфекция, которая возникает в результате реактивации вируса ветряной оспы, который вызывает ветрянку. После эпизода ветряной оспы этот вирус дремлет в нервных корешках и может реактивироваться, пройдя вниз по нервным волокнам до кожи, где он вызывает болезненные язвы. Как правило, установить причину реактивации не представляется возможным, но иногда это происходит, когда иммунная система ослаблена каким-либо заболеванием, например, раком или СПИДом, или лекарственным препаратом.

Опоясывающий герпес с поражением уха (ганглионит узла коленца) возникает, когда вирус опоясывающего герпеса реактивируется в 7-м (лицевом) и 8-м (слуховом и вестибулокохлеарном) черепных нервах. 7-й черепной нерв контролирует некоторые мышцы лица. 8-й черепной нерв отвечает за слух и равновесие.

(См. также Общие сведения о внутреннем ухе).

Симптомы ганглионита узла коленца К симптомам ганглионита узла коленца относятся: сильная боль в ухе;

наполненные жидкостью пузырьки (везикулы) на внешней части уха (ушная раковина) и в ушном канале;

временный или постоянный паралич мимической мускулатуры на одной стороне лица (похожий на паралич Белла);

системное головокружение (иллюзорное ощущение перемещения или вращения), которое продолжатся несколько дней или недель;

потеря слуха, которая может быть постоянной либо полностью или частично восстановиться;

в редких случаях — головная боль, спутанность сознания или ригидность затылочных мышц. Иногда поражаются другие пары черепных нервов.

Диагностика ганглионита узла коленца Физикальное обследование

Иногда лабораторные исследования или анализ жидкости из пузырьков

Иногда магнитно-резонансная томография (МРТ) Как правило, врачи ставят диагноз ганглионита узла коленца, основываясь на результатах физикального обследования. В некоторых случаях врачи берут соскобы везикул для изучения под микроскопом и посева. Чтобы убедиться, что причиной симптомов не является другое заболевание, также может быть проведена магнитно-резонансная томография (МРТ).