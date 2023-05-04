Вестибулярный нейронит может проявляться как единичный приступ сильного системного головокружения, который длится от 7 до 10 дней. Однако у многих пациентов возникают еще несколько более слабых приступов системного головокружения в течение нескольких недель после первого приступа. Первый приступ системного головокружения, как правило, самый тяжелый. При системном головокружении у пациентов возникает иллюзорное ощущение, что они и/или окружающие их предметы двигаются или вращаются. Большинство людей описывают это неприятное ощущение как «головокружение», хотя люди часто используют слово «головокружение» для характеристики других ощущений, например, предобморочного состояния.

Приступ системного головокружения сопровождается тошнотой, рвотой и нистагмом (быстрые дергающиеся движения глаз в одном направлении, чередующиеся с более медленным возвратом в исходное положение). Вначале системное головокружение сильное, затем оно постепенно ослабляется в течение нескольких дней с остаточным нарушением равновесия, длящегося вплоть до нескольких месяцев. У пациентов отсутствует тиннит (звон в ушах), а слух обычно не нарушен.