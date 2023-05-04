Вестибулярный нейронит — это заболевание, характеризующееся внезапными приступами сильного системного головокружения (иллюзорное ощущение перемещения или вращения), вызванными воспалением вестибулярного нерва (ветвь 8-го черепного нерва), который помогает сохранять равновесие.
Преддверие является частью внутреннего уха. Оно содержит органы, контролирующие равновесие (см. также Общие сведения о внутреннем ухе). Оно связано с головным мозгом с помощью вестибулярного нерва. Причиной возникновения вестибулярного нейронита может быть вирус.
Симптомы вестибулярного нейронита
Вестибулярный нейронит может проявляться как единичный приступ сильного системного головокружения, который длится от 7 до 10 дней. Однако у многих пациентов возникают еще несколько более слабых приступов системного головокружения в течение нескольких недель после первого приступа. Первый приступ системного головокружения, как правило, самый тяжелый. При системном головокружении у пациентов возникает иллюзорное ощущение, что они и/или окружающие их предметы двигаются или вращаются. Большинство людей описывают это неприятное ощущение как «головокружение», хотя люди часто используют слово «головокружение» для характеристики других ощущений, например, предобморочного состояния.
Приступ системного головокружения сопровождается тошнотой, рвотой и нистагмом (быстрые дергающиеся движения глаз в одном направлении, чередующиеся с более медленным возвратом в исходное положение). Вначале системное головокружение сильное, затем оно постепенно ослабляется в течение нескольких дней с остаточным нарушением равновесия, длящегося вплоть до нескольких месяцев. У пациентов отсутствует тиннит (звон в ушах), а слух обычно не нарушен.
Диагностика вестибулярного нейронита
Проверка слуха
Пробы на наличие нистагма
Магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний)
Диагностика вестибулярного нейронита включает проверку слуха и пробы на наличие нистагма. Они помогают врачам определить причину системного головокружения.
Чтобы убедиться, что причиной симптомов не является другое заболевание, может быть проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний) области головы.
Лечение вестибулярного нейронита
Для облегчения головокружения — такие лекарственные препараты, как меклизин или лоразепам
Для устранения рвоты — такие лекарственные препараты, как прохлорперазин
Иногда кортикостероиды, такие как преднизон
При стойкой рвоте — внутривенное вливание жидкости
Физиотерапия
У людей с вестибулярным нейронитом лечение системного головокружения направлено исключительно на облегчение симптомов и включает прием таких лекарственных препаратов, как меклизин или лоразепам. Облегчить тошноту и рвоту помогают таблетки или суппозитории, содержащие лекарственные препараты, ослабляющие тошноту (такие как прохлорперазин). Эти лекарственные препараты следует применять только в течение короткого промежутка времени, поскольку длительное применение может увеличить продолжительность симптомов, особенно у пожилых людей. Кроме того, проводятся краткие курсы лечения кортикостероидами. Если рвота продолжается в течение долгого времени, пациенту могут вводить жидкость или электролиты через вены (внутривенно).
Хотя системное головокружение часто спадает относительно быстро (в течение нескольких дней), ощущение головокружения может длиться несколько недель или месяцев. В течение этого времени врачи советуют пациентам сохранять активность. Может помочь специальный вид физиотерапии, который называется «вестибулярной терапией».