Болезнь Меньера

Симптомы болезни Меньера включают внезапные (острые) неспровоцированные приступы сильного, инвалидизирующего системного головокружения, а также, как правило, тошноту и рвоту. При системном головокружении у пациентов возникает иллюзорное ощущение, что они и/или окружающие их предметы двигаются или вращаются. Большинство людей описывают это неприятное ощущение как «головокружение», хотя люди часто используют слово «головокружение» для характеристики других ощущений, например, предобморочного состояния.

Эти симптомы обычно длятся от 20 минут до 12 часов. В редких случаях они длятся до 24 часов. До и во время приступа у пациента часто возникает чувство заложенности или давление в пораженном ухе. Иногда звуки кажутся необычно громкими или искаженными.

После приступа системного головокружения слух в пораженном ухе может быть нарушен. Труднее услышать более низкие звуковые частоты (гласные звуки). Острота слуха, как правило, колеблется, но постепенно ухудшается на протяжении многих лет.

Тиннит, который некоторые люди описывают как «звон в ухе», может быть постоянным или периодическим и может усиливаться до, во время или после приступа системного головокружения.

Как правило, поражается только одно ухо.

Сначала симптомы между эпизодами могут исчезать. Периоды без симптомов могут длиться до 1 года. Однако по мере прогрессирования заболевания нарушение слуха постепенно усугубляется и шум в ушах может становиться постоянным.

При некоторых формах болезни Меньера потеря слуха и шум в ушах возникают за месяцы, и даже годы перед первым приступом головокружения. А после того как начинаются приступы системного головокружения, слух при этой форме болезни может улучшиться.