Внезапная сердечная смерть спортсмена

По оценкам, у 1–3 из 100 000 практически здоровых молодых спортсменов развивается резкое нарушение ритма сердца с последующей внезапной смертью во время физической нагрузки. Мужчины болеют почти в 10 раз чаще, чем женщины. Максимальный риск отмечается для баскетболистов и футболистов в Соединенных Штатах и для футболистов в Европе.
Причины внезапной сердечной смерти у спортсменов
Как правило, причины внезапной смерти во время физической нагрузки существенно различаются у молодых спортсменов и у спортсменов более старшего возраста. Однако у всех спортсменов астма, тепловой удар, использование допинга или рекреационных наркотиков могут спровоцировать смерть из-за внезапного нарушения сердечного ритма.
Молодые спортсмены
У молодых спортсменов большая часть случаев внезапной сердечной смерти отмечается у лиц без каких-либо аномалий структуры сердца. При обнаружении аномалии структуры сердца, наиболее распространенной является аномальное утолщение сердечной мышцы (гипертрофическая кардиомиопатия).
Внезапная смерть у молодых спортсменов может быть обусловлена другими заболеваниями сердца, такими, как синдром удлиненного интервала QT или синдром Бругада, которые вызывают нарушения сердечного ритма.
Реже у молодого человека, у которого не наблюдается никаких симптомов, может присутствовать нераспознанное увеличение сердца (дилатационная кардиомиопатия), и такой человек может внезапно умереть во время или после интенсивной тренировки. Воспаление сердечной мышцы, как правило, вследствие вирусной инфекции (миокардит), может привести к увеличению сердца и нарушению ритма, например, желудочковой тахикардии, что приводит к внезапной сердечной смерти.
Аномалии коронарных артерий, особенно в случае аномального расположения какой-либо из артерий внутри, а не на поверхности сердечной мышцы, могут также привести к внезапной смерти у спортсменов, когда во время физической нагрузки сокращение сердечной мышцы блокирует приток крови к сердцу.
У молодых спортсменов с наследственными заболеваниями, такими как синдром Марфана, которые вызывают слабость стенки аорты (основной артерии, отходящей от сердца), может развиться разрыв (расслоение аорты) или выпячивание (аневризма аорты), что может привести к массивному кровотечению и внезапной смерти.
Изредка у молодых худощавых спортсменов могут также развиться внезапные нарушения сердечного ритма после сильного удара в область непосредственно над сердцем (сотрясение сердца), даже если у них отсутствуют заболевания сердца. Удар часто наносится быстро движущимся объектом, например, бейсбольным мячом, хоккейной шайбой, мячом для лакросса или посредством столкновения с другим игроком.
Спортсмены старшего возраста
У спортсменов более старшего возраста наиболее распространенной причиной является
Иногда причиной является гипертрофическая кардиомиопатия или заболевание сердечного клапана. Причины, распространенные среди молодых спортсменов, также могут относиться и к пожилым спортсменам.
Симптомы внезапной сердечной смерти у спортсменов
У некоторых спортсменов развиваются тревожные признаки, такие как обмороки или одышка. Часто, однако, спортсмены не обращают внимания или не сообщают об этих симптомах, и первым признаком является внезапная остановка дыхания и потеря сознания.
Лечение внезапной сердечной смерти у спортсменов
Реанимация
Если у человека возникает остановка дыхания и обморок, немедленное лечение проводится с помощью
сердечно-легочная реанимация (СЛР);
Используется автоматизированный внешний дефибриллятор, при наличии
Реанимационные мероприятия продолжаются в отделении неотложной помощи. Если человек выживает, врачи лечат заболевание, вызвавшее нарушение ритма. Иногда врачи размещают имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, который постоянно контролирует сердечный ритм человека и по необходимости обеспечивает возврат ритма в норму посредством подачи электрического разряда.
Автоматический внешний дефибриллятор: запускаем сердце «с толкача»
Автоматический внешний дефибриллятор (АВД) — это устройство, способное регистрировать и корректировать одну из разновидностей нарушений сердечного ритма, так называемую фибрилляцию желудочков. Фибрилляция желудочков приводит к остановке сердечной деятельности.
АВД просты в использовании. Многие организации проводят обучающие курсы по использованию АВД. Большинство курсов обучения занимают всего несколько часов, но АВД можно использовать даже в случае, если человек никогда не посещал таких курсов. Инструкции по эксплуатации АВД разных моделей могут несколько отличаться. Инструкции записываются на АВД, при этом большинство АВД также используют голосовые подсказки, чтобы направлять пользователя на каждом этапе. АВД имеются во многих общественных местах, например, на стадионах, в аэропортах и в концертных залах. Лица, у которых существует вероятность развития фибрилляции желудочков и которым не имплантирован дефибриллятор, могут приобрести АВД для домашнего использования членами семьи, которым следует пройти обучение его использованию.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Фонд «Критический момент» Эта организация работает над повышением выживаемости пациентов с внезапной остановкой сердца путем обучения СЛР без искусственного дыхания, пропаганды наличия дефибрилляторов во всех общественных местах и обеспечения доступа к скринингу для молодых спортсменов.