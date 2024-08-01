Внезапная сердечная смерть спортсмена

У молодых спортсменов большая часть случаев внезапной сердечной смерти отмечается у лиц без каких-либо аномалий структуры сердца. При обнаружении аномалии структуры сердца, наиболее распространенной является аномальное утолщение сердечной мышцы (гипертрофическая кардиомиопатия).

Внезапная смерть у молодых спортсменов может быть обусловлена другими заболеваниями сердца, такими, как синдром удлиненного интервала QT или синдром Бругада, которые вызывают нарушения сердечного ритма.

Реже у молодого человека, у которого не наблюдается никаких симптомов, может присутствовать нераспознанное увеличение сердца (дилатационная кардиомиопатия), и такой человек может внезапно умереть во время или после интенсивной тренировки. Воспаление сердечной мышцы, как правило, вследствие вирусной инфекции (миокардит), может привести к увеличению сердца и нарушению ритма, например, желудочковой тахикардии, что приводит к внезапной сердечной смерти.

Аномалии коронарных артерий, особенно в случае аномального расположения какой-либо из артерий внутри, а не на поверхности сердечной мышцы, могут также привести к внезапной смерти у спортсменов, когда во время физической нагрузки сокращение сердечной мышцы блокирует приток крови к сердцу.

У молодых спортсменов с наследственными заболеваниями, такими как синдром Марфана, которые вызывают слабость стенки аорты (основной артерии, отходящей от сердца), может развиться разрыв (расслоение аорты) или выпячивание (аневризма аорты), что может привести к массивному кровотечению и внезапной смерти.

Изредка у молодых худощавых спортсменов могут также развиться внезапные нарушения сердечного ритма после сильного удара в область непосредственно над сердцем (сотрясение сердца), даже если у них отсутствуют заболевания сердца. Удар часто наносится быстро движущимся объектом, например, бейсбольным мячом, хоккейной шайбой, мячом для лакросса или посредством столкновения с другим игроком.