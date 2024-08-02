Постпрандиальная гипотензия — это чрезмерное снижение артериального давления после приема пищи.

Могут иметь место головокружение, предобморочное состояние и падение.

Чтобы диагностировать постпрандиальную гипертензию, врачи измеряют артериальное давление до и после приема пищи.

Часто помогает прием небольших низкоуглеводных порций.

Постпрандиальная гипотензия развивается у около одной трети пожилых людей, но практически никогда не возникает в более молодом возрасте. Вероятность ее развития увеличивается при повышении артериального давления или заболеваниях, при которых поражаются мозговые центры, управляющие вегетативной нервной системой (регулирующей внутренние процессы организма). Примерами таких заболеваний являются болезнь Паркинсона, мультисистемная атрофия и сахарный диабет.

Кишечнику требуется большое количество крови для пищеварения. Когда кровь притекает в кишечник после приема пищи, для сохранения артериального давления организм повышает частоту сердечных сокращений и суживает кровеносные сосуды в других частях тела. Однако у некоторых пожилых людей таких механизмов может оказаться недостаточно. Кровь, как обычно, притекает к кишечнику, но частота сердечных сокращений не увеличивается, а кровеносные сосуды не сжимаются в достаточной степени, чтобы поддержать давление крови. В результате давление крови падает.

Постпрандиальная гипотензия может вызвать головокружение, предобморочное состояние, слабость и привести к падению. Если эти симптомы развиваются у пожилого человека после приема пищи, врачи измеряют артериальное давление до и после еды, чтобы подтвердить, что причиной является постпрандиальная гипотензия.