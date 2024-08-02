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Общие сведения о симптомах заболеваний сердечно-сосудистой системы

Авторы:Andrea D. Thompson, MD, PhD, University of Michigan;
Michael J. Shea, MD, Michigan Medicine at the University of Michigan
Проверено/пересмотрено авг. 2024
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    Заболевания, поражающие сердце или сосуды, называются сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сердечно-сосудистые заболевания обычно подразделяют на

    • Заболевания сердца (сердечные заболевания): При сердечных заболеваниях поражается сердце, его клапаны и кровеносные сосуды, которые питают сердечную мышцу (коронарные артерии).

    • Заболевания периферических кровеносных сосудов: Заболевания периферических кровеносных сосудов поражают кровеносные сосуды рук, ног и туловища (за исключением снабжающих кровью сердце).

    Заболевания, которые поражают кровеносные сосуды, питающие мозг, называются нарушениями мозгового кровообращения или цереброваскулярными нарушениями. Один из примеров такого заболевания — инсульт.

    Ни один из симптомов в отдельности не может точно указать на наличие сердечного заболевания, однако некоторые симптомы указывают на его возможность, а несколько симптомов в совокупности позволяют поставить диагноз практически безошибочно. Врачи определяют симптомы путем опроса, чтобы собрать анамнез — историю болезни, и путем осмотра — физикального обследования. Для подтверждения диагноза часто проводятся диагностические процедуры. Тем не менее, иногда сердечное заболевание, даже серьезное, не вызывает никаких симптомов, пока не достигнет поздней стадии. Нарушение сердечной деятельности, не вызывающее никаких симптомов, может быть выявлено на плановом врачебном осмотре или на визите к врачу по другому поводу. Иногда врачи назначают процедуры для скрининга сердечных заболеваний, даже когда любые их признаки отсутствуют.

    Симптомы заболеваний сердца включают:

    Однако эти симптомы не обязательно указывают на заболевания сердца. Например, боль в груди может быть связана с заболеванием дыхательной или пищеварительной системы, а вовсе не нарушениями со стороны сердца. Одышка часто развивается из-за дыхательного расстройства. Утомляемость может быть вызвана целым рядом заболеваний.

    Симптомы заболеваний периферических кровеносных сосудов различаются в зависимости от того, где располагаются пораженные сосуды. Возможны следующие симптомы:

    Эти симптомы не обязательно указывают на заболевание кровеносного сосуда. Например, мышечные спазмы и усталость мышц могут быть вызваны заболеванием костно-мышечной системы или нервной системы.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.