Разрушение патологической ткани (абляция)

Существует много причин нарушений сердечного ритма (аритмий). Некоторые аритмии безвредны и не требуют лечения. Иногда аритмии прекращаются сами по себе или в связи с изменениями в образе жизни, такими как отказ от алкоголя, кофеина (в напитках и еде) и курения. Другие аритмии опасны или вызывают беспокойство, достаточное для того, чтобы начать лечение. Абляция является одним из видов лечения. Другие методы лечения аритмии включают установку водителя ритма или имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД), кардиоверсию/дефибрилляцию или применение противоаритмических препаратов.

Определенные типы аритмии обусловлены локализованным аномальным участком в электрической системе сердца. Разрушение или удаление этой области (абляция) иногда может устранить аритмию.

Чаще всего патологический участок разрушают с помощью радиочастотной абляции. При радиочастотной абляции через катетер с небольшим электродом на его кончике, который вводится в сердце, направляется пучок энергии определенной частоты. Абляция также может выполняться путем замораживания ткани (так называемая криоабляция), разрушения ткани с помощью лазера (лазерная абляция) или посредством коротких вспышек высоковольтной электрической энергии (так называемая импульсная абляция электрическим полем).

Реже такой участок разрушается или удаляется во время операции на открытом сердце. Иногда, в случае неэффективности катетерной абляции, приходится рассматривать возможность хирургического лечения. В некоторых случаях хирургическое лечение используется потому, что пациенты имеют и другие показания для операции на сердце, например, для замены сердечного клапана.

Перед проведением абляции выполняется электрофизиологическое исследование для определения точных участков, подлежащих разрушению или удалению.

Эффективность абляции зависит от типа аритмии, начиная от 60–80 % при более сложных аритмиях (фибрилляция предсердий, предсердная тахикардия и желудочковая тахикардия) до 90–95 % при других аритмиях, лучше поддающихся лечению (наджелудочковые тахикардии). Процедура занимает несколько часов, и пациент часто может вернуться домой в тот же день.