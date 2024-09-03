Предсердная экстрасистолия представляет собой внеочередное сокращение сердечной мышцы, вызванное активацией предсердий (верхних камер сердца) из иного, отличного от обычного, участка, перед нормальным сокращением.

(См. также Общие сведения о нарушениях сердечного ритма).

Предсердные экстрасистолы наблюдаются у многих здоровых людей и редко вызывают симптомы. Предсердные экстрасистолы распространены среди лиц с заболеваниями легких (таких как хроническая обструктивная болезнь легких) и чаще встречаются у пожилых людей по сравнению с молодыми. Эти дополнительные сокращения могут быть вызваны или могут усугубиться при потреблении кофе, чая или алкоголя, а также при применении некоторых лекарственных средств для лечения простуды, сенной лихорадки и астмы.

Предсердные экстрасистолы редко вызывают симптомы. Иногда пациент ощущает сердцебиение (ощущение сильного сердцебиения).

ЭКГ: интерпретация зубцов

Предсердные экстрасистолы могут быть заподозрены во время физикального обследования, при котором обнаруживается нерегулярный пульс, и подтверждены с помощью электрокардиографии (ЭКГ).

Лечение предсердной экстрасистолии Иногда противоаритмические препараты Лечение требуется в редких случаях, когда предсердные экстрасистолы возникают часто и вызывают непереносимое ощущение сердцебиения. Обычно эффект может быть достигнут при приеме противоаритмических препаратов (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты, используемые для лечения аритмии). Если причина установлена, проводится ее лечение.