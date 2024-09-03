Предсердная экстрасистолия представляет собой внеочередное сокращение сердечной мышцы, вызванное активацией предсердий (верхних камер сердца) из иного, отличного от обычного, участка, перед нормальным сокращением.
(См. также Общие сведения о нарушениях сердечного ритма).
Предсердные экстрасистолы наблюдаются у многих здоровых людей и редко вызывают симптомы. Предсердные экстрасистолы распространены среди лиц с заболеваниями легких (таких как хроническая обструктивная болезнь легких) и чаще встречаются у пожилых людей по сравнению с молодыми. Эти дополнительные сокращения могут быть вызваны или могут усугубиться при потреблении кофе, чая или алкоголя, а также при применении некоторых лекарственных средств для лечения простуды, сенной лихорадки и астмы.
Предсердные экстрасистолы редко вызывают симптомы. Иногда пациент ощущает сердцебиение (ощущение сильного сердцебиения).
ЭКГ: интерпретация зубцов
Электрокардиограмма (ЭКГ) отображает движение электрического тока через сердце во время сокращения сердечной мышцы. Движение тока делится на участки. Каждому участку на ЭКГ дано буквенное обозначение.
Каждое сердцебиение начинается с импульса от водителя ритма сердца (синусовый или синоатриальный узел). Этот импульс активирует верхние камеры сердца (предсердия). Зубец P отражает активацию предсердий.
Далее электрический ток течет вниз к нижним камерам сердца (желудочкам). Комплекс QRS отражает активацию желудочков.
Должна произойти электрическая перестройка желудочков, чтобы они могли подготовиться к следующему сердечному сокращению. Такая электрическая активность называется волной восстановления и представлена зубцом Т.
По результатам ЭКГ часто можно определить многие виды нарушений. Они включают предшествующий сердечный приступ (инфаркт миокарда), нарушения сердечного ритма (аритмии), недостаточное поступление крови и кислорода к сердцу (ишемия) и чрезмерное утолщение (гипертрофия) мышечных стенок сердца.
Некоторые аномалии, определяемые на ЭКГ, также могут свидетельствовать о выпячиваниях (аневризмах), которые развиваются в более слабых участках стенок сердца. Аневризмы могут возникнуть в результате инфаркта миокарда. При нарушениях ритма (слишком быстрый, слишком медленный или нерегулярный) с помощью ЭКГ можно также выявить, из какой области сердца происходит аномальный ритм. Такая информация помогает врачу определить причину.
Предсердные экстрасистолы могут быть заподозрены во время физикального обследования, при котором обнаруживается нерегулярный пульс, и подтверждены с помощью электрокардиографии (ЭКГ).
Лечение предсердной экстрасистолии
Иногда противоаритмические препараты
Лечение требуется в редких случаях, когда предсердные экстрасистолы возникают часто и вызывают непереносимое ощущение сердцебиения. Обычно эффект может быть достигнут при приеме противоаритмических препаратов (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты, используемые для лечения аритмии). Если причина установлена, проводится ее лечение.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association): Аритмия: Информация, которая поможет людям понять риски аритмии, а также информация о диагностике и лечении