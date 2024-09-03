Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия (НЖТ, ПНЖТ)

Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия (также называемая реципрокной наджелудочковой тахикардией) представляет собой эпизоды регулярного, быстрого (от 160 до 220 ударов в минуту) сердечного ритма, которые начинаются и заканчиваются внезапно и генерируются в тканях сердца, отличных от желудочков.

Большинство пациентов жалуется на приносящее дискомфорт ощущение сильного сердцебиения, одышку и боль в груди.

Эти эпизоды часто могут быть прекращены с помощью манипуляций, стимулирующих блуждающий нерв, который замедляет частоту сердечных сокращений.

Иногда пациентам назначают лекарственные препараты для прекращения эпизода.

(См. также Общие сведения о нарушениях сердечного ритма).

Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия является распространенным явлением среди молодежи и представляет собой скорее дискомфорт, чем опасность. Эпизод может произойти во время интенсивной тренировки.

Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия может быть вызвана экстрасистолией, неоднократно активирующей сердце в быстром темпе. Эта повторяющаяся, быстрая активация может быть вызвана несколькими аномалиями, с которыми люди родились. В атриовентрикулярном узле, который является электрической распределительной коробкой между верхними камерами (предсердиями) и нижними камерами (желудочками) сердца, могут быть два электрических пути. Иногда между предсердиями и желудочками имеется аномальный электрический путь. Гораздо реже предсердия генерируют аномальные быстрые или циркулирующие импульсы.

Эпизод ускорения сердечного ритма, как правило, начинается и заканчивается внезапно и может длиться от нескольких минут до многих часов. Это почти всегда описывают как ощущение сердцебиения, приносящее дискомфорт, как будто сердце бьется сильно или часто (ощущение сердцебиения). Такие эпизоды часто сопровождаются другими симптомами, такими как слабость, головокружение, одышка и боль в груди. Другие заболевания сердца обычно отсутствуют.

Врач подтверждает диагноз с помощью электрокардиографии (ЭКГ).

Лечение ПНЖТ Манипуляции и лекарственные препараты для замедления сердечного ритма или восстановления нормального ритма

Иногда радиочастотная абляция Эпизоды пароксизмальной наджелудочковой тахикардии часто могут быть остановлены с помощью нескольких манипуляций, стимулирующих блуждающий нерв, который замедляет частоту сердечных сокращений. Эти манипуляции обычно проводятся врачом или под его наблюдением, но пациенты с неоднократными эпизодами аритмии часто обучаются проводить эти манипуляции самостоятельно. Манипуляции включают: Напряжение, как при затруднении опорожнения кишечника

Массаж шеи чуть ниже угла нижней челюсти (стимуляция чувствительного участка сонной артерии, называемого карбидным синусом)

Погружение лица в миску с ледяной водой Эти манипуляции наиболее эффективны при использовании вскоре после начала эпизода аритмии. При необходимости врачи могут научить пациентов выполнять эти манипуляции. Если эти манипуляции не приносят эффекта, если аритмия вызывает тяжелые симптомы, или если эпизод длится более 20 минут, пациентам рекомендуется обратиться за медицинской помощью, чтобы прекратить эпизод. Врачи, как правило, быстро купируют эпизод, назначая внутривенную инъекцию лекарственного препарата, обычно аденозина, верапамила или дилтиазема. В редких случаях, когда лекарственные препараты неэффективны, может потребоваться кардиоверсия (электрический разряд на область сердца). Профилактировать эпизод сложнее, чем лечить его. При частых и неприятных эпизодах врачи обычно рекомендуют катетерную абляцию. В ходе этой процедуры радиоволны, лазерные импульсы, высоковольтный электрический ток или холод доставляются через катетер, введенный в сердце. Эта энергия или низкая температура разрушает ткань, в которой генерируются импульсы, вызывающие пароксизмальную поджелудочную тахикардию. Если катетерная абляция не подходит пациенту, эффекта можно достигнуть при лечении практически любым противоаритмическим препаратом. Часто используются такие лекарственные препараты, как бета-блокаторы, дигоксин, дилтиазем, верапамил, пропафенон и флекаинид (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты для лечения аритмий).