Общие сведения об сердечных блокадах

Сердечная блокада представляет собой задержку проведения электрических импульсов при прохождении через проводящую систему сердца, включая атриовентрикулярный узел, пучок Гиса или обе ножки пучка Гиса, т.е. все структуры, расположенные между предсердиями и желудочками.
Некоторые виды сердечной блокады не вызывают симптомов, другие приводят к появлению утомляемости, головокружению, слабости и/или к обморокам.
Для обнаружения сердечной блокады используется электрокардиография.
Некоторым лицам показана установка электрокардиостимулятора.
(См. также Общие сведения о нарушениях сердечного ритма).
Проводящие пути в норме
Сокращение мышечных волокон в сердце управляется электрической энергией, которая протекает через сердце вдоль точно определенных путей с контролируемой скоростью. Электрический ток, который запускает каждое очередное сокращение, возникает в сердечном водителе ритма (так называемом синусовом или синоатриальном узле), расположенном в верхней части правой верхней камеры сердца (правого предсердия). Частота, с которой водитель ритма испускает разряды электрического тока, определяет частоту сердечных сокращений. Эта частота зависит от нервных импульсов и от уровней определенных гормонов в кровотоке.
Электрический ток от синоатриального узла протекает вначале через правое предсердие и затем через левое предсердие, в результате чего мышцы этих камер сокращаются и выталкивают кровь из предсердий в нижние камеры сердца (желудочки). Электрический ток затем достигает атриовентрикулярного узла, расположенного в нижней части перегородки между предсердиями вблизи желудочков. Атриовентрикулярный узел обеспечивает электрическое соединение между предсердиями и желудочками. В остальной части предсердия изолированы от желудочков тканью, которая не проводит электричество. Атриовентрикулярный узел задерживает передачу электрического тока для того, чтобы предсердия могли полностью сократиться, а желудочки — как можно больше заполниться кровью, прежде чем желудочки получат электрический сигнал к сокращению.
После прохождения через атриовентрикулярный узел электрический ток течет вниз по пучку Гиса, группе волокон, которые затем разделяются на левую ножку пучка Гиса для левого желудочка и правую ножку пучка Гиса для правого желудочка. Электрический ток затем распространяется упорядоченно по внутренней поверхности желудочков в направлении снизу вверх, давая желудочкам команду к сокращению, в результате чего кровь выталкивается из сердца.
Отслеживание пути электрического сигнала в сердце
Синоатриальный (синусовый) узел (1) генерирует электрический импульс, который проходит через правое и левое предсердия (2), заставляя их сокращаться. Далее электрический импульс достигает атриовентрикулярного узла (3), где происходит его незначительная задержка. Затем импульс спускается вниз к пучку Гиса (4), который делится на правую ножку пучка Гиса для правого желудочка (5) и левую ножку пучка Гиса для левого желудочка (5). Далее импульс распространяется на желудочки, что приводит к их сокращению.
Сердечные блокады
Сердечные блокады можно классифицировать на основании их локализации на следующие типы:
Обычно при неполной блокаде любого типа лечения не требуется (например, при атриовентрикулярной блокаде первой степени). Тем не менее, следует рассмотреть возможность установки электрокардиостимулятора у пациентов с высоким риском полной сердечной блокады (например, у лиц с определенными типами атриовентрикулярной блокады второй степени или атриовентрикулярной блокады третьей степени) для поддержания сердечного ритма при развитии полной сердечной блокады.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association): Аритмия: Информация, которая поможет людям понять риски аритмии, а также информация о диагностике и лечении