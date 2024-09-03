Общие сведения об сердечных блокадах

Сокращение мышечных волокон в сердце управляется электрической энергией, которая протекает через сердце вдоль точно определенных путей с контролируемой скоростью. Электрический ток, который запускает каждое очередное сокращение, возникает в сердечном водителе ритма (так называемом синусовом или синоатриальном узле), расположенном в верхней части правой верхней камеры сердца (правого предсердия). Частота, с которой водитель ритма испускает разряды электрического тока, определяет частоту сердечных сокращений. Эта частота зависит от нервных импульсов и от уровней определенных гормонов в кровотоке.

Электрический ток от синоатриального узла протекает вначале через правое предсердие и затем через левое предсердие, в результате чего мышцы этих камер сокращаются и выталкивают кровь из предсердий в нижние камеры сердца (желудочки). Электрический ток затем достигает атриовентрикулярного узла, расположенного в нижней части перегородки между предсердиями вблизи желудочков. Атриовентрикулярный узел обеспечивает электрическое соединение между предсердиями и желудочками. В остальной части предсердия изолированы от желудочков тканью, которая не проводит электричество. Атриовентрикулярный узел задерживает передачу электрического тока для того, чтобы предсердия могли полностью сократиться, а желудочки — как можно больше заполниться кровью, прежде чем желудочки получат электрический сигнал к сокращению.

Проводящая система Видео

После прохождения через атриовентрикулярный узел электрический ток течет вниз по пучку Гиса, группе волокон, которые затем разделяются на левую ножку пучка Гиса для левого желудочка и правую ножку пучка Гиса для правого желудочка. Электрический ток затем распространяется упорядоченно по внутренней поверхности желудочков в направлении снизу вверх, давая желудочкам команду к сокращению, в результате чего кровь выталкивается из сердца.