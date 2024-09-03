Нарушение функции синусового узла представляет собой аномалию естественного водителя ритма сердца, которая, как правило, вызывает замедление сердечного ритма.

Пациенты могут не иметь никаких симптомов или могут чувствовать слабость или утомляемость, сердцебиение или головокружение, или даже падать в обморок.

Для установления диагноза используется электрокардиография.

В таких ситуациях обычно требуется установка постоянного электрокардиостимулятора.

(См. также Общие сведения о нарушениях сердечного ритма).

Нарушение функции естественного водителя сердечного ритма (синусового или синоатриального узла) может привести к устойчивому замедлению сердечного ритма (синусовой брадикардии) или полному прекращению нормальной деятельности водителя ритма (отказу синусового узла — см. Отслеживание пути электрического сигнала в сердце). При полном прекращении активности, как правило, функции синусового узла берет на себя другой участок сердца. Этот участок, называемый блуждающим водителем ритма, может располагаться в нижних отделах предсердий, в внутримолекулярном узле, в проводящей системе или даже в желудочке.

Все виды нарушения функции синусового узла чаще встречаются среди пожилых людей. Нарушения функции синусового узла могут быть вызваны приемом некоторых лекарственных препаратов или снижением активности щитовидной железы (гипотиреозом). Однако причина, как правило, неизвестна. Если причина неизвестна, нарушение называется синдромом слабости синусового узла.

Важным подтипом синдрома слабости синусового узла является синдром брадикардии-тахикардии, при котором периоды замедления сердечного ритма (брадикардия) чередуются с периодами быстрых предсердных аритмий (тахикардия), таких как мерцание и трепетание предсердий.

Брадикардия Изображение

Нарушения функции синусового узла наблюдаются в основном у лиц пожилого возраста, особенно при наличии другого заболевания сердца или сахарного диабета. Наиболее распространенной причиной является формирование рубцовой ткани (фиброза) в синусовом узле. Причина фиброза обычно неизвестна, но к известным причинам дисфункции синусового узла относятся следующие:

лекарственные препараты (например, бета-блокаторы и другие лекарственные препараты, используемые для лечения нарушений сердечного ритма);

чрезмерные импульсы блуждающего нерва, которые подавляют сердцебиение;

заболевания, ограничивающие кровоток (например, ишемическая болезнь сердца);

заболевания, вызывающие воспаление (например, ревматическая лихорадка или воспаление сердечной мышцы, называемое миокардитом).

Симптомы нарушения функции синусового узла Многие виды нарушений функции синусового узла не вызывают симптомов. Постоянное замедление сердечного ритма обычно вызывает слабость и утомляемость. При значительном снижении ЧСС могут наблюдаться обмороки. Ускорение сердечного ритма часто воспринимается человеком как ощущение сердцебиения. При прекращении эпизода ускорения сердечного ритма, если происходит задержка перезапуска нормального сердечного ритма синусовым узлом, может случиться обморок.

Диагностика нарушения функции синусового узла Электрокардиография Предположить нарушение функции синусового узла можно при наличии замедленного пульса (особенно нерегулярного), значительных колебаний пульса в отсутствии изменения активности пациента или пульса, который не возрастает при физической нагрузке. Врачи, как правило, ставят диагноз нарушения функции синусового узла на основе симптомов и результатов электрокардиографии (ЭКГ), в частности, результатов непрерывной регистрации сердечного ритма в амбулаторных условиях в течение 24- или 48-часового периода с использованием холтеровского монитора или регистратора событий.

Лечение нарушения функции синусового узла Установка электрокардиостимулятора Лицам с симптомами обычно устанавливают постоянный электрокардиостимулятор, чтобы повысить частоту сердечных сокращений. При временном повышении ЧСС им также могут потребоваться лекарственные препараты, замедляющие частоту сердечных сокращений (например, бета-блокаторы или блокаторы кальциевых каналов — см. таблицу Некоторые лекарственные препараты для лечения аритмий).