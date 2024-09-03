Лекарственные препараты для лечения нарушений сердечного ритма

Существует много причин нарушений сердечного ритма (аритмий). Некоторые аритмии безвредны и не требуют лечения. Иногда аритмии прекращаются сами по себе или в связи с изменениями в образе жизни, такими как отказ от алкоголя, кофеина (в напитках и еде) и курения. Другие аритмии опасны или вызывают беспокойство, достаточное для того, чтобы начать лечение. Противоаритмические препараты — это один из видов лечения. Другие методы лечения аритмии включают установку водителя ритма или имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД), кардиоверсию/дефибрилляцию или разрушение небольшого участка ткани сердца, отвечающего за аритмию (абляция).

Противоаритмические препараты эффективны в случае аритмии с повышением ЧСС, вызывающей неприемлемые симптомы или представляющие риск. Универсального лекарственного препарата, подавляющего все аритмии у всех людей, не существует. Иногда лекарственные препараты подбирают до тех пор, пока не будет получен удовлетворительный ответ на лечение. В некоторых случаях противоаритмические препараты могут усугубить аритмию или даже стать ее причиной. Этот эффект называется проаритмическим. Противоаритмические препараты могут также вызывать другие побочные эффекты.

Противоаритмические препараты подразделяются на группы в зависимости от того, как они действуют. Основные группы — это бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, блокаторы калиевых каналов и блокаторы натриевых каналов.

Бета-блокаторы блокируют действие гормона эпинефрина (адреналина). В сердце эта блокада замедляет активность клеток сердца, отвечающих за работу естественного водителя ритма, и замедляет проведение импульсов через нормальные электрические пути в сердце.

Кальций, калий и натрий — это электролиты, которые проникают в клетки сердца и выходят из них, и отвечают за нормальную электрическую активность сердца. Эти электролиты проникают через стенки клеток сердца через микроскопические поры, называемые каналами. Для каждого электролита существуют свои каналы. Блокирование одного из этих каналов может замедлить проведение импульсов через электрическую систему сердца и/или снизить естественную активность клеток сердца, отвечающих за работу водителя ритма.

К другим важным противоаритмическим препаратам относятся аденозин и дигоксин. Механизм действия этих лекарственных препаратов различается, но оба они замедляют проведение импульсов через атриовентрикулярный узел (АВ узел). В норме атриовентрикулярный узел является единственным соединением между предсердиями и желудочками.