Существует много причин нарушений сердечного ритма (аритмий). Некоторые аритмии безвредны и не требуют лечения. Иногда аритмии прекращаются сами по себе или в связи с изменениями в образе жизни, такими как отказ от алкоголя, кофеина (в напитках и еде) и курения. Другие аритмии опасны или вызывают беспокойство, достаточное для того, чтобы начать лечение. Кардиоверсия/дефибрилляция является одним из видов лечения. Другие методы лечения аритмии включают установку водителя ритма или имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД), применение противоаритмических препаратов или разрушение небольшого участка ткани сердца, отвечающего за аритмию (абляция).

При кардиоверсии/дефибрилляции через сердце пропускают электрический разряд. Иногда этот разряд может остановить тахиаритмию и восстановить нормальный ритм. Электрический разряд кратковременно останавливает биение сердца, и через 1-2 секунды оно снова начинает биться самостоятельно. Часто деятельность сердца возобновляется в нормальном ритме, но иногда аритмия начинается снова. Однако электрический разряд не может перезапустить сердце, в котором полностью отсутствует электрическая активность (асистолия).

Такое пропускание электрического разряда через сердце называется кардиоверсией или дефибрилляцией, в зависимости от типа нарушения ритма, для лечения которых оно используется.

Кардиоверсия — это пропускание электрического разряда одновременно (синхронно) с сокращением определенной части сердца. Она может использоваться при аритмиях, начинающихся в предсердиях (таких как мерцательная аритмия) или желудочках (таких как желудочковая тахикардия), при условии, что в сердце присутствует какая бы то ни было организованная электрическая активность.

Дефибрилляция — это пропускание электрического разряда во время фибрилляции желудочков. Во время фибрилляции желудочков в сердце отсутствует организованная электрическая активность, с которой можно синхронизировать разряд.

Аппарат, генерирующий разряд, называется дефибриллятором, даже если он используется как для дефибрилляции, так и для кардиоверсии. Дефибрилляторы могут использоваться группой врачей и медсестер, парамедиками или пожарными.

Автоматический внешний дефибриллятор (АВД) может автоматически обнаруживать наличие аритмии, определять, рекомендуется ли разряд, и генерировать разряд подходящей мощности. Таким образом, использование АВД требует минимального обучения, такого как обучение в рамках курса оказания первой помощи, а иногда может происходить и без какой-либо подготовки. В настоящее время АВД доступны во многих местах с большим скоплением людей, таких как аэропорты, спортивные арены, гостиницы и торговые центров.