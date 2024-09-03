Существует много причин нарушений сердечного ритма (аритмий). Некоторые аритмии безвредны и не требуют лечения. Иногда аритмии прекращаются сами по себе или в связи с изменениями в образе жизни, такими как отказ от алкоголя, кофеина (в напитках и еде) и курения. Другие аритмии опасны или вызывают беспокойство, достаточное для того, чтобы начать лечение. Одним из видов лечения является имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД). Другие методы лечения аритмии включают установку водителя ритма, кардиоверсию/дефибрилляцию, применение противоаритмических препаратов или разрушение небольшого участка ткани сердца, отвечающего за аритмию (абляция).

При кардиоверсии и дефибрилляции через сердце пропускают электрический разряд. Иногда этот разряд может остановить тахиаритмию и восстановить нормальный ритм. Электрический разряд кратковременно останавливает биение сердца, и через 1-2 секунды оно снова начинает биться самостоятельно. Часто деятельность сердца возобновляется в нормальном ритме, но иногда аритмия начинается снова.

Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) — это небольшой дефибриллятор, размер которого в два раза меньше колоды карт, и который можно поместить внутрь тела. Срок службы этих устройств — от 6 до 10 лет. Большинство устройств имплантируют через кровеносные сосуды так же, как и водитель ритма, тем самым устраняя необходимость в открытом хирургическом вмешательстве на органах грудной клетки. Другой тип ИКД устанавливается не через кровеносные сосуды, а под кожу. Иногда, если человеку требуется только кратковременная защита с использованием дефибриллятора, используется переносной дефибриллятор в виде жилета.

ИКД постоянно контролируют частоту сердечных сокращений и ритм сердца. Они могут выявить быстрые и медленные аритмии и провести либо кардиостимуляцию, либо кардиоверсию для прекращения аритмии и возвращения к нормальному ритму. Чаще всего эти устройства используются у людей, которые в противном случае могли бы умереть от аритмии, например, у людей с угрожающими жизни аритмиями, включая фибрилляцию желудочков и некоторые формы желудочковой тахикардии. Врачи также могут установить ИКД, если у человека имеются определенные заболевания сердца, которые с высокой вероятностью могут вызывать угрожающие жизни аритмии.

Разряд, генерируемый ИКД, может ощущаться как легкий глухой удар в грудной клетке. Когда генерируется более сильный разряд, пациенты могут чувствовать себя, как после удара чем-то тяжелым. Если ИКД выступает в качестве водителя ритма, человек не ощущает разряд.

Пациентам с ИКД можно не опасаться большинства домашних электронные устройств, в том числе микроволновой печи, а также детекторов безопасности в аэропортах. Однако некоторое оборудование, генерирующее сильные магнитные или электрические поля, может помешать работе ИКД. Примерами являются электрокоагуляторы, используемые для остановки кровотечения во время операции, установки для диатермии (физиотерапевтическое лечение, принципом которого является использование радиоволн для нагревания мышц), а иногда томографы МРТ.

Поскольку ИКД не предотвращает аритмии, часто также необходимо принимать лекарственные препараты.

Пациенты с ИКД, которые ощутили единичный разряд от устройства, а в остальном чувствуют себя хорошо, должны в ближайшую неделю обратиться в клинику, где им установили устройство, или к соответствующему специалисту. Устройство регистрирует сердечный ритм пациента, позволяя врачу определит причину генерации разряда. У пациентов с другими симптомами, такими как одышка, дискомфорт в груди или ощущение сердечных сокращений (сердцебиение), непосредственно перед или после разряда, в случае множественных разрядов, могут оказаться более серьезные проблемы. Такие пациенты должны немедленно обратиться в отделение неотложной помощи.