Двунаправленная веретенообразная желудочковая тахикардия (пируэтная тахикардия) представляет собой специфический тип желудочковой тахикардии, возникающей у лиц с особым нарушением электрической активности сердца под названием удлинение интервала QT.

Интервал QT обозначает время между двумя событиями на электрокардиограмме (ЭКГ) — от начала комплекса QRS до конца зубца Т.

(См. также Общие сведения о нарушениях сердечного ритма и Желудочковая тахикардия).

ЭКГ: интерпретация зубцов

Любое нарушение, удлиняющее интервал QT, повышает риск опасного сердечного ритма, называемого двунаправленной веретенообразной (пируэтной) желудочковой тахикардией. Некоторые люди рождаются с генетической аномалией, которая вызывает удлинение интервала QT (так называемый синдром удлиненного интервала QT). У других людей удлиненный интервал QT является результатом низкого уровня калия в сыворотке крови (гипокалиемия), очень медленного сердечного ритма или приема лекарственного препарата. Лекарственные препараты, используемые для лечения нарушений сердечного ритма, часто вызывают удлинение интервала QT, но причиной его возникновения также могут послужить некоторые антидепрессанты, противовирусные и противогрибковые препараты.

Желудочковая тахикардия — это сердечный ритм, который возникает в желудочках (нижние камеры сердца) и приводит к повышению частоты сердечных сокращений. У людей с удлиненным интервалом QT может развиться определенная форма желудочковой тахикардии, называемая двунаправленной веретенообразной (пируэтной) желудочковой тахикардией. На электрокардиограмме (ЭКГ) пируэтная тахикардия имеет характерный внешний вид и часто переходит в фибрилляцию желудочков, при которой сердце перестает биться, что быстро приводит к смерти.

Иногда желудочковая тахикардия возникает из-за физических нагрузок (см. Внезапная сердечная смерть спортсмена). К другим факторам, повышающим риск развития пируэтной тахикардии, относятся женский пол, пожилой возраст, недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз), заболевания головного мозга, например, инсульт, а также некоторые виды заболеваний сердца, например, инфаркт миокарда или воспаление сердца (миокардит).

Симптомы двунаправленной веретенообразной желудочковой тахикардии (пируэтной тахикардии) У людей, у которых развивается пируэтная тахикардия, может наблюдаться сильное сердцебиение (ощущение сердцебиения) и головокружение или обморок. Двунаправленная веретенообразная желудочковая тахикардия обычно исчезает самостоятельно, но часто рецидивирует. Фибрилляция желудочков вызывает остановку сердца и внезапный сосудистый шок.

Диагностика двунаправленной веретенообразной желудочковой тахикардии (пируэтной тахикардии) Электрокардиография Для выявления пируэтной тахикардии используется электрокардиография (ЭКГ). Если врачи ставят человеку диагноз пируэтной тахикардии, они спрашивают, есть ли это заболевание в семейном анамнезе и не было ли случаев внезапной смерти родственников из-за проблемы с сердцем. Таким людям может быть проведен генетический анализ на врожденный синдром удлиненного интервала QT, при этом необходимо провести обследование и их близких родственников.

Лечение двунаправленной веретенообразной желудочковой тахикардии (пируэтной тахикардии) преобразование аритмии в нормальный ритм с помощью электрического разряда (дефибрилляции).

профилактика последующих эпизодов; Иногда врачи назначают сульфат магния. При развитии фибрилляции желудочков требуется проведение дефибрилляции. Если причиной является лекарственный препарат, то его отменяют. Пациентам может быть рекомендовано ограничение физической активности во избежание рецидива. Им может быть показано назначение бета-блокаторов (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты для лечения аритмий) или имплантация кардиостимулятора или кардиовертера-дефибриллятора.