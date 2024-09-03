Атриовентрикулярная блокада представляет собой задержку проведения электрического импульса при прохождении через проводящую предсердно-желудочковую систему.
(См. также Общие сведения о нарушениях сердечного ритма и Общие сведения о сердечных блокадах).
Электрический ток, контролирующий сокращение сердечной мышцы, возникает в синоатриальном узле, проходит через верхние камеры сердца (предсердия), а затем попадает в нижние камеры сердца (желудочки) через своего рода электрическую распределительную коробку под названием атриовентрикулярный узел (АВ-узел). АВ-узел расположен в нижней части стенки между предсердиями возле желудочков и обеспечивает единственное электрическое соединение между предсердиями и желудочками. В остальной части предсердия изолированы от желудочков тканью, которая не проводит электричество. Атриовентрикулярный узел задерживает передачу электрического тока для того, чтобы предсердия могли полностью сократиться, а желудочки — как можно больше заполниться кровью, прежде чем желудочки получат электрический сигнал к сокращению.
Причины атриовентрикулярной блокады
Большинство типов атриовентрикулярной блокады чаще встречаются среди пожилых людей. Ее наиболее распространенными причинами являются:
фиброзная ткань, развивающаяся в проводящей системе сердца;
Среди других причин:
гиперактивность блуждающего нерва, который замедляет проведение электрических сердечных импульсов через атриовентрикулярный узел;
В некоторых случаях атриовентрикулярная блокада может быть вызвана приемом лекарственных препаратов, особенно замедляющих проводимость электрических импульсов через атриовентрикулярный узел (например, бета-блокаторы, дилтиазем, верапамил, дигоксин и амиодарон), ревматической болезнью сердца или саркоидозом, который поражает сердце.
Классификация атриовентрикулярной блокады
Классификация атриовентрикулярных блокад
Первой степени: задержка проведения электрических импульсов в желудочки
Второй степени: проведение электрических импульсов периодически блокируется
Третьей степени (полная): проведение электрических импульсов блокируется полностью
Атриовентрикулярная блокада первой степени
При атриовентрикулярной блокаде первой степени каждый электрический импульс от предсердий достигает желудочков, но при этом каждый из них задерживается на доли секунды при прохождении через атриовентрикулярный узел. Атриовентрикулярная блокада первой степени распространена среди хорошо подготовленных спортсменов, подростков, молодых людей и лиц с высокой активностью блуждающего нерва. Это заболевание редко вызывает симптомы и не требует лечения.
ЭКГ: интерпретация зубцов
Электрокардиограмма (ЭКГ) отображает движение электрического тока через сердце во время сокращения сердечной мышцы. Движение тока делится на участки. Каждому участку на ЭКГ дано буквенное обозначение.
Каждое сердцебиение начинается с импульса от водителя ритма сердца (синусовый или синоатриальный узел). Этот импульс активирует верхние камеры сердца (предсердия). Зубец P отражает активацию предсердий.
Далее электрический ток течет вниз к нижним камерам сердца (желудочкам). Комплекс QRS отражает активацию желудочков.
Затем должна произойти электрическая перестройка желудочков, чтобы они могли подготовиться к следующему сердечному сокращению. Такая электрическая активность называется волной восстановления и представлена зубцом Т.
По результатам ЭКГ часто можно определить многие виды нарушений. Они включают предшествующий сердечный приступ (инфаркт миокарда), нарушения сердечного ритма (аритмии), недостаточное поступление крови и кислорода к сердцу (ишемия) и чрезмерное утолщение (гипертрофия) мышечных стенок сердца.
Некоторые аномалии, определяемые на ЭКГ, также могут свидетельствовать о выпячиваниях (аневризмах), которые развиваются в более слабых участках стенок сердца. Аневризмы могут возникнуть в результате инфаркта миокарда. При нарушениях ритма (слишком быстрый, слишком медленный или нерегулярный) с помощью ЭКГ можно также выявить, из какой области сердца происходит аномальный ритм. Такая информация помогает врачу определить причину.
Атриовентрикулярная блокада первой степени
При блокаде первой степени проводимость между предсердием (P) и желудочком (QRS) замедляется без пропуска электрических импульсов.
Атриовентрикулярная блокада второй степени
При атриовентрикулярной блокаде второй степени только часть электрических импульсов достигает желудочков. Сердце может биться медленно и/или неравномерно.
Существует 2 типа атриовентрикулярной блокады второй степени — тип 1 и тип 2. Тип 1 может присутствовать у молодых, здоровых и сильных людей, но тип 2 всегда указывает на наличие заболевания сердца. Иногда атриовентрикулярная блокада второй степени прогрессирует до атриовентрикулярной блокады третьей степени.
Атриовентрикулярная блокада третьей степени
При атриовентрикулярной блокаде третьей степени никакие импульсы от предсердий не достигают желудочков, а частота и ритм сокращения желудочков контролируются атриовентрикулярным узлом, пучком Гиса или самими желудочками. Эти заместители водителя ритма работают медленнее, чем нормальный водитель сердечного ритма (синусовый или синоатриальный узел), и их работа часто характеризуется нерегулярностью и ненадежностью. Таким образом, желудочки сокращаются очень медленно — с частотой менее 50 ударов в минуту, а иногда даже до 30 ударов в минуту. Атриовентрикулярная блокада третьей степени представляет собой серьезное нарушение сердечного ритма (аритмию), которое может привести к нарушению сократительной способности сердца. Часто развивается утомляемость, головокружение и обмороки. При частоте сокращения желудочков выше 40 ударов в минуту симптомы менее выражены.
Атриовентрикулярная блокада третьей степени
При атриовентрикулярной блокаде третьей степени предсердия (р) сокращаются независимо от желудочков (QRS).
Диагностика атриовентрикулярной блокады
Электрокардиография
Для выявления атриовентрикулярной блокады используют электрокардиографию (ЭКГ). Для каждой степени блокады характерна определенная картина.
Лечение атриовентрикулярной блокады
Иногда установка электрокардиостимулятора
Атриовентрикулярная блокада первой степени обычно не требует лечения.
Некоторым пациентам с атриовентрикулярной блокадой второй степени требуется установка электрокардиостимулятора. Практически всем пациентам с атриовентрикулярной блокадой третьей степени также требуется установка электрокардиостимулятора.
В случае чрезвычайной ситуации можно использовать временный электрокардиостимулятор до имплантации постоянного устройства. Большинство пациентов нуждаются в электрокардиостимуляторе (см. Поддержание сердечного ритма: электрокардиостимуляторы) всю оставшуюся жизнь, хотя сердечный ритм может вернуться к норме, если будет устранена причина атриовентрикулярной блокады, например, после отмены лекарственного препарата, вызвавшего атриовентрикулярную блокаду, или после восстановления от инфаркта миокарда.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association): Аритмия: Информация, которая поможет людям понять риски аритмии, а также информация о диагностике и лечении