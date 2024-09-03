При атриовентрикулярной блокаде третьей степени никакие импульсы от предсердий не достигают желудочков, а частота и ритм сокращения желудочков контролируются атриовентрикулярным узлом, пучком Гиса или самими желудочками. Эти заместители водителя ритма работают медленнее, чем нормальный водитель сердечного ритма (синусовый или синоатриальный узел), и их работа часто характеризуется нерегулярностью и ненадежностью. Таким образом, желудочки сокращаются очень медленно — с частотой менее 50 ударов в минуту, а иногда даже до 30 ударов в минуту. Атриовентрикулярная блокада третьей степени представляет собой серьезное нарушение сердечного ритма (аритмию), которое может привести к нарушению сократительной способности сердца. Часто развивается утомляемость, головокружение и обмороки. При частоте сокращения желудочков выше 40 ударов в минуту симптомы менее выражены.

Атриовентрикулярная блокада третьей степени