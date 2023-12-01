Хроническая венозная недостаточность и посттромбофлебитический синдром

Хроническая венозная недостаточность представляет собой поражение вен ног, препятствующее нормальному току крови. Посттромбофлебитический синдром — это хроническая венозная недостаточность, возникающая вследствие тромба в венах и проявляющаяся симптомами.
Хроническая венозная недостаточность может привести к дискомфорту в ногах, отеку, кожной сыпи, изменению окраски и/или изъязвлению.
Посттромбофлебитический синдром — это хроническая венозная недостаточность, возникающая вследствие тромба в венах (тромбоза глубоких вен).
Для диагностики врачи используют ультразвуковое исследование.
Лечение заключается в придании ногам приподнятого положения, ношении компрессионных чулок и тщательной обработке любых ран.
(См. также Общие сведения о венозной системе).
Число людей в Соединенных Штатах Америки, страдающих хронической венозной недостаточностью, неизвестно. Оценки числа людей с этим заболеванием приводились в различных исследованиях, и эти оценки сильно отличаются. Посттромбофлебитический синдром может развиться у 20–50 % лиц с тромбозом глубоких вен, как правило, в течение 1–2 лет.
Причины хронической венозной недостаточности
Артерии переносят кровь с кислородом и питательными веществами от сердца к остальной части организма. Вены возвращают кровь к сердцу от остальных частей тела. Кровь возвращается от ног к сердцу через поверхностные и глубокие вены. Кровь проталкивается по глубоким венам в результате сокращения мышц ног. Клапаны в венах способствуют продвижению крови вверх по направлению к сердцу и препятствуют обратному току крови.
Хроническая венозная недостаточность возникает при расширении вен ног и/или повреждении венозных клапанов. Эти изменения снижают кровоток в венах и повышают венозное давление. Повышенное давление и низкая скорость кровотока приводит к накоплению жидкости в ногах и другим симптомам.
Односторонние клапаны в венах
Односторонние клапаны состоят из двух заслонок (створок или соединительнотканных пластинок) с плотно смыкающимися краями. Эти клапаны помогают венам возвращать кровь к сердцу. Когда кровь движется по направлению к сердцу, она давит на створки, открывая их как пару односторонних откидных дверок (см. рисунок слева). Если под действием силы тяжести или мышечных сокращений кровь пытается течь назад, или если кровь начинает скапливаться в вене, створки клапанов остаются закрытыми, препятствуя обратному потоку крови (см. рисунок справа).
Наиболее частой причиной хронической венозной недостаточности является
Предшествующее образование сгустка крови в ногах (тромбоз глубоких вен)
Сгусток крови может вызвать хроническую венозную недостаточность, поскольку образующаяся из сгустка рубцовая ткань может повредить венозные клапаны. У некоторых людей может развиться посттромбофлебитический синдром, который представляет собой хроническую венозную недостаточность с симптомами.
Другие факторы риска хронической венозной недостаточности включают:
травмы ног;
старение;
длительное пребывание в положении стоя или сидя;
Беременность
Посттромбофлебитический синдром
Посттромбофлебитический синдром развивается не у всех лиц со сгустком крови в сосудах ног. Пациенты с повышенным риском после возникновения сгустка крови в ноге, включают лиц с
Несколькими эпизодами образования сгустков крови на одной и той же ноге
Сгустком крови в верхней части ноги и/или в области таза
Риск посттромбофлебитического синдрома также может повышаться у лиц с ожирением.
Симптомы хронической венозной недостаточности
У пациентов с хронической венозной недостаточностью развивается отекание ног (отек), как правило, усугубляющееся к концу дня, поскольку кровь должна течь вверх против силы тяжести, когда человек стоит или сидит. Ночью отек проходит, потому что в лежачем положении вены как следует опорожняются. Отек может не вызывать никаких симптомов, но некоторые пациенты ощущают распирание, тяжесть, боль, судороги, усталость и покалывание в ногах.
Может присутствовать варикозное расширение вен.
На более поздних стадиях кожа на внутренней стороне лодыжки начинает шелушиться, развивается зуд, при этом цвет кожи может измениться. Изменение цвета обусловлено выходом эритроцитов из опухших (растянутых) вен в кожу. Кожа становится уязвимой, и даже небольшая травма, например, царапина или шишка может привести к возникновению язвы. Язвы также могут развиваться без каких-либо заметных травм, как правило, на внутренней стороне лодыжки. Язвы, как правило, доставляют лишь незначительный дискомфорт. Болезненная язва может свидетельствовать об инфицировании.
Хроническая венозная недостаточность вызывает изменение цвета кожи, а также появление шелушения, мокнущих участков и образование корок. Изменения хорошо видны и у лиц со светлой кожей (вверху), и у лиц с темной кожей (внизу).
Изображения предоставлены Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Венозный стаз вызывает уплотнение и жесткость кожи, а также потемнение по сравнению с окружающей кожей. На лодыжке возникает неглубокая язва.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии человека с застойным дерматитом кожа разрушается, образуя открытую рану (язву).
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Крупная язва вследствие венозного стаза, окруженная красновато-коричневой кожей.
© Springer Science+Business Media
Хроническая венозная недостаточность вызывает изменение цвета кожи, а также появление шелушения, мокнущих участков и образование корок. Изменения хорошо видны и у лиц со светлой кожей (вверху), и у лиц с темной кожей (внизу).
Изображения предоставлены Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Венозный стаз вызывает уплотнение и жесткость кожи, а также потемнение по сравнению с окружающей кожей. На лодыжке возникает неглубокая язва.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии человека с застойным дерматитом кожа разрушается, образуя открытую рану (язву).
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Крупная язва вследствие венозного стаза, окруженная красновато-коричневой кожей.
© Springer Science+Business Media
Если отек тяжелый и постоянный, развивается рубцовая ткань, которая удерживает жидкость в тканях. В результате голень постоянно расширена и уплотнена. В таких случаях высока вероятность развития плохо заживающей язвы.
Диагностика хронической венозной недостаточности
Обследование врачом
Иногда ультразвуковое исследование.
Врачи обычно ставят диагноз хронической венозной недостаточности на основе внешнего вида и симптомов.
Иногда врачи назначают ультразвуковое исследование ног, чтобы убедиться, что отек не вызван тромбозом глубоких вен.
Лечение хронической венозной недостаточности
Лечение включает:
Приподнятое положение ног
Компрессия с использованием надлежащим образом наложенных бинтов, компрессионных чулок с градиентом давления и/или пневмомассажеров
обработка раны.
Придание ногам возвышенного положения (выше уровня сердца) уменьшает давление в венах. Его следует выполнять в течение не менее 30 минут как минимум 3 раза в день.
Компрессия представляет собой эффективный метод и используется у всех пациентов для уменьшения отека и дискомфорта. Сначала используются эластичные бинты. После уменьшения отека и заживления язв пациенты могут использовать коммерческие чулки с градиентом давления. Выпускаются такие чулки с различными уровнями давления (максимальное давление на лодыжках и постепенно убывающее по высоте ноги). Чулки с более высоким классом компрессии более эффективны в случае серьезных проблем, но менее удобны. Чулки надевают при утреннем пробуждении, перед усугублением отека ног под влиянием физической активности, и носят в течение всего дня. Многие люди испытывают дискомфорт от постоянного ношения чулок. Некоторые пациенты могут считать чулки непривлекательными. Более активные люди считают чулки раздражающими или стесняющими. Некоторые люди могут испытывать затруднения при их надевании.
Пневматический массажер представляет собой пластиковые леггинсы с насосом, который периодически раздувает и выпускает воздух из содержащихся в них полостей. Пневматический массажер выталкивает кровь и жидкость из голеней, но является громоздким и стесняющим движения. Пневматический массажер используется при неэффективности или непереносимости компрессионных чулок.
Обработка ран имеет важное значение для заживления язв на ногах. Разработаны различные повязки, которые можно оставлять под компрессионными чулками в течение периода от нескольких дней до недели. В повязке Унны используются бинты, пропитанные оксидом цинка. Другие повязки обеспечивают влажную среду для заживления ран и стимулируют рост новых тканей.
Лекарственные препараты и хирургическое лечение не помогают при хронической венозной недостаточности, при этом последним средством для лечения кожных язв, которые не зажили при использовании других методов, может быть пересадка кожи. При этом язвы на кожном трансплантате будут образовываться повторно, если пациент не будет систематически выполнять рекомендации по приданию ногам возвышенного положения и инструкции по компрессии.
Профилактика хронической венозной недостаточности
Снижение веса, регулярная физическая нагрузка и уменьшение количества натрия в рационе может помочь сохранить давление крови в венах ног на низком уровне.
Пациенты с тромбозом глубоких вен в анамнезе должны принимать антикоагулянты для профилактики посттромбофлебитического синдрома. Компрессионные чулки не предотвращают развитие хронической венозной недостаточности, но полезны в качестве метода лечения.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Лечение сосудистых заболеваний: Хроническая венозная недостаточность (ХВН): Исчерпывающая информация о факторах риска, диагностике и лечении хронической венозной недостаточности