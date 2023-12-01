Хроническая венозная недостаточность и посттромбофлебитический синдром

Артерии переносят кровь с кислородом и питательными веществами от сердца к остальной части организма. Вены возвращают кровь к сердцу от остальных частей тела. Кровь возвращается от ног к сердцу через поверхностные и глубокие вены. Кровь проталкивается по глубоким венам в результате сокращения мышц ног. Клапаны в венах способствуют продвижению крови вверх по направлению к сердцу и препятствуют обратному току крови.

Хроническая венозная недостаточность возникает при расширении вен ног и/или повреждении венозных клапанов. Эти изменения снижают кровоток в венах и повышают венозное давление. Повышенное давление и низкая скорость кровотока приводит к накоплению жидкости в ногах и другим симптомам.

Односторонние клапаны в венах

Наиболее частой причиной хронической венозной недостаточности является

Предшествующее образование сгустка крови в ногах (тромбоз глубоких вен)

Сгусток крови может вызвать хроническую венозную недостаточность, поскольку образующаяся из сгустка рубцовая ткань может повредить венозные клапаны. У некоторых людей может развиться посттромбофлебитический синдром, который представляет собой хроническую венозную недостаточность с симптомами.

Другие факторы риска хронической венозной недостаточности включают:

травмы ног;

старение;

ожирение;

длительное пребывание в положении стоя или сидя;

Беременность