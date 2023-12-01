Тромбоз поверхностных вен представляет собой воспаление и свертывание крови в поверхностной вене, обычно на руках или ногах.

Кожа над веной становится красной, припухшей и болезненной.

Врачи осматривают пораженный участок, однако обследования обычно не требуется.

Пациентам, возможно, потребуется принимать анальгетики для уменьшения боли до разрешения заболевания.

(См. также Общие сведения о венозной системе).

При тромбозе поверхностных вен чаще всего поражаются поверхностные вены (вены, расположенные непосредственно под кожей) на ногах, но также могут поражаться поверхностные вены в паху или на руках. Поверхностный тромбоз вен на руках обычно развивается как осложнение установки в/в катетера. Тромбоз поверхностных вен на ногах обычно происходит в результате варикозного расширения вен. Однако у большинства людей с варикозным расширением вен сгустки крови (тромбоз) не развиваются.

Даже незначительное повреждение может привести к воспалению варикозно расширенных вен (флебиту). В отличие от тромбоза глубоких вен, при котором воспалительные явления минимальны, для тромбозов поверхностных вен характерна внезапная (острая) воспалительная реакция, которая вызывает плотную адгезию сгустка крови (тромба) к стенке вены и уменьшает вероятность его отрыва. В отличие от глубоких вен, вокруг поверхностных вен не имеется мышц, способных выдавить сгусток крови из сосуда. По этим причинам при тромбозе поверхностных вен редко наблюдается отрыв сгустка крови (эмболия).

Мигрирующий тромбофлебит или мигрирующий флебит — это тромбоз поверхностных вен, повторно развивающийся в нормальных венах. Он может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний, таких как злокачественная опухоль внутренних органов. Сочетание миграционного флебита и злокачественного заболевания внутренних органов называется синдромом Труссо.

Симптомы тромбоза поверхностных вен В области воспаления быстро развиваются боль и отек. Кожа над веной выглядит красной на светлой коже и может выглядеть фиолетовой или трудно определимой на темной коже. Область становится теплой и очень болезненной. Поскольку кровь в вене содержит сгустки, вена пальпируется в виде жесткого тяжа под кожей, но не мягкого, как нормальные или варикозные вены. Вена может становиться твердой по всей своей длине.

Диагностика тромбоза поверхностных вен Обследование врачом Врачи распознают тромбоз поверхностных вен по внешнему виду. В анализах обычно нет необходимости. Однако если у пациента внезапно возникает тромбоз поверхностных вен выше колена, а не в области варикозных вен, врачи часто назначают УЗИ, чтобы исключить наличие сгустков крови в глубоких венах.