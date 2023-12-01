Сосудистые звездочки — это маленькие увеличенные вены, расположенные под кожей.

(См. также Общие сведения о венозной системе).

Внешний вид сосудистых звездочек Сосудистые звездочки на ноге Сосудистые звездочки (также называемые телеангиэктазиями) представляют собой небольшие вены, увеличивающиеся в размерах и расположенные под кожей. ... Прочитайте дополнительные сведения Фото любезно предоставил д-р Роберт С. Портер (Robert S. Porter, MD). Сосудистые звездочки на лице Сосудистые звездочки (также называемые телеангиэктазиями) представляют собой небольшие вены, увеличивающиеся в размерах и расположенные под кожей. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Сосудистые звездочки на ноге Сосудистые звездочки (также называемые телеангиэктазиями) представляют собой небольшие вены, увеличивающиеся в размерах и расположенные под кожей. ... Прочитайте дополнительные сведения Фото любезно предоставил д-р Роберт С. Портер (Robert S. Porter, MD). Сосудистые звездочки на лице Сосудистые звездочки (также называемые телеангиэктазиями) представляют собой небольшие вены, увеличивающиеся в размерах и расположенные под кожей. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media

У многих пациентов образуются сосудистые звездочки, представляющие собой расширенные капилляры. Капилляры представляют собой мельчайшие, чрезвычайно тонкостенные сосуды, соединяющие артерии (которые несут кровь от сердца) и вены (которые возвращают кровь к сердцу).

Сосудистые звездочки на ногах могут быть вызваны давлением крови в варикозно расширенных венах, но сосудистые звездочки могут присутствовать и у людей, не страдающих варикозным расширением вен. Если сосудистые звездочки присутствуют у людей, не страдающих варикозным расширением вен, то обычно считается, что причиной являются гормональные факторы, которые еще не изучены. Гормональная причина объясняет появление сосудистых звездочек главным образом у женщин, особенно во время беременности.

Сосудистые звездочки обычно не вызывают симптомов, но у некоторых людей может возникать боль или жжение. Врачи распознают сосудистые звездочки по внешнему виду. Обследование не требуется.