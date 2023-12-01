Сосудистые звездочки — это маленькие увеличенные вены, расположенные под кожей.
(См. также Общие сведения о венозной системе).
Сосудистые звездочки (также называемые телеангиэктазиями) представляют собой небольшие вены, увеличивающиеся в размерах и расположенные под кожей.
Фото любезно предоставил д-р Роберт С. Портер (Robert S. Porter, MD).
Сосудистые звездочки (также называемые телеангиэктазиями) представляют собой небольшие вены, увеличивающиеся в размерах и расположенные под кожей.
© Springer Science+Business Media
Сосудистые звездочки (также называемые телеангиэктазиями) представляют собой небольшие вены, увеличивающиеся в размерах и расположенные под кожей.
Фото любезно предоставил д-р Роберт С. Портер (Robert S. Porter, MD).
Сосудистые звездочки (также называемые телеангиэктазиями) представляют собой небольшие вены, увеличивающиеся в размерах и расположенные под кожей.
© Springer Science+Business Media
У многих пациентов образуются сосудистые звездочки, представляющие собой расширенные капилляры. Капилляры представляют собой мельчайшие, чрезвычайно тонкостенные сосуды, соединяющие артерии (которые несут кровь от сердца) и вены (которые возвращают кровь к сердцу).
Сосудистые звездочки на ногах могут быть вызваны давлением крови в варикозно расширенных венах, но сосудистые звездочки могут присутствовать и у людей, не страдающих варикозным расширением вен. Если сосудистые звездочки присутствуют у людей, не страдающих варикозным расширением вен, то обычно считается, что причиной являются гормональные факторы, которые еще не изучены. Гормональная причина объясняет появление сосудистых звездочек главным образом у женщин, особенно во время беременности.
Сосудистые звездочки обычно не вызывают симптомов, но у некоторых людей может возникать боль или жжение. Врачи распознают сосудистые звездочки по внешнему виду. Обследование не требуется.
Лечение сосудистых звездочек
Инъекционная терапия (склеротерапия)
Лечение лазером
Сосудистые звездочки обычно могут быть удалены методом инъекционной терапии (склеротерапии), аналогичным тому, который используется при варикозном расширении вен. При склеротерапии раствор препарата, например, тетрадецилсульфат натрия, вводится в каждую из сосудистых звездочек. Раствор вызывает раздражение сосудистых звездочек и производит сгусток крови, который их закупоривает. Для удаления сосудистых звездочек большой площади (множественные телеангиэктазии) может потребоваться несколько процедур, поскольку инъекции достаточно болезненны. Кожа может потемнеть, но это изменение цвета обычно исчезает со временем, часто полностью.
Лазерное лечение также эффективно, однако при большой площади поражения требуется выполнение нескольких процедур. При таком лечении для разрушения небольших вен используется лазерный луч.
Небольшие сосудистые звездочки могут сохраняться или рецидивировать после первоначального лечения.