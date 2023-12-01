Общие сведения о венозной системе

Вены возвращают кровь к сердцу от всех органов нашего организма. Артерии переносят кровь с кислородом и питательными веществами от сердца к остальной части организма. Крупные вены идут параллельно крупным артериям и часто имеют одно и то же название. Кроме того, многие безымянные мелкие вены образуют неупорядоченные сети и соединяются с крупными венами.
Многие вены, особенно на руках и ногах, имеют односторонние клапаны. Каждый клапан состоит из двух заслонок (створок или соединительнотканных пластинок) с плотно смыкающимися краями. Кровь при движении по направлению к сердцу давит на створки, открывая их как пару односторонних откидных дверок. Если под действием силы тяжести или мышечных сокращений кровь пытается течь назад, или если кровь начинает скапливаться в вене, створки клапанов остаются закрытыми, поэтому кровь не течет в обратном направлении. Таким образом, клапаны помогают возвращать кровь к сердцу — открываясь, когда кровь течет по направлению к сердцу, и закрываясь, когда кровь пытается двигаться обратно.
В теле человека имеются:
Поверхностные вены, расположенные в жировом слое под кожей
Глубокие вены, расположенные в мышцах и вдоль костей
Соединительные вены — это короткие вены, связывающие поверхностные и глубокие вены
Глубокие вены играют важную роль в движении крови по направлению к сердцу. Односторонние клапаны в глубоких венах препятствуют обратному току крови. Мышцы, окружающие глубокие вены, сжимают их, помогая продвигать кровь по направлению к сердцу, как в случае давления на тюбик с зубной пастой она выдавливается из тюбика. Мощные икроножные мышцы играют особенно важную роль, поскольку с силой сжимают глубокие вены ног при каждом шаге. Глубокие вены несут более 90% всего объема крови от ног к сердцу.
Глубокие вены ног
Односторонние клапаны в венах
Односторонние клапаны состоят из двух заслонок (створок или соединительнотканных пластинок) с плотно смыкающимися краями. Эти клапаны помогают венам возвращать кровь к сердцу. Когда кровь движется по направлению к сердцу, она давит на створки, открывая их как пару односторонних откидных дверок (см. рисунок слева). Если под действием силы тяжести или мышечных сокращений кровь пытается течь назад, или если кровь начинает скапливаться в вене, створки клапанов остаются закрытыми, препятствуя обратному потоку крови (см. рисунок справа).
Поверхностные вены содержат аналогичный тип клапанов, как и в глубоких венах, но они не окружены мышцами. Поэтому кровь в поверхностных венах не выталкивается по направлению к сердцу посредством сжимающего действия мышц. Вследствие этого она течет медленнее, чем кровь в глубоких венах. Большая часть крови, протекающей через поверхностные вены, отводится в глубокие вены через многочисленные соединительные вены между поверхностными и глубокими венами. Клапаны, имеющиеся в соединительных венах, позволяют крови течь из поверхностных вен в глубокие вены, но не наоборот.
Проблемы с венами
Основные заболевания, поражающие вены:
Патологические соединения между артериями и венами, так называемые артериовенозные фистулы (свищи) или артериовенозные мальформации, которые могут присутствовать при рождении или развиваться позже в течение жизни
Воспаление поверхностной вены вследствие тромба (тромбофлебит)
Свертывание крови в глубокой вене (тромбоз)
Пороки, которые приводят к выпячиванию (растяжению) вен (варикозное расширение вен)
Вены на ногах особенно подвержены риску образования тромбов или припухания, потому что когда человек находится в вертикальном положении, кровь от вен ног должна течь вверх против силы тяжести, чтобы добраться до самого сердца.