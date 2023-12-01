Общие сведения о венозной системе

Вены возвращают кровь к сердцу от всех органов нашего организма. Артерии переносят кровь с кислородом и питательными веществами от сердца к остальной части организма. Крупные вены идут параллельно крупным артериям и часто имеют одно и то же название. Кроме того, многие безымянные мелкие вены образуют неупорядоченные сети и соединяются с крупными венами.

Многие вены, особенно на руках и ногах, имеют односторонние клапаны. Каждый клапан состоит из двух заслонок (створок или соединительнотканных пластинок) с плотно смыкающимися краями. Кровь при движении по направлению к сердцу давит на створки, открывая их как пару односторонних откидных дверок. Если под действием силы тяжести или мышечных сокращений кровь пытается течь назад, или если кровь начинает скапливаться в вене, створки клапанов остаются закрытыми, поэтому кровь не течет в обратном направлении. Таким образом, клапаны помогают возвращать кровь к сердцу — открываясь, когда кровь течет по направлению к сердцу, и закрываясь, когда кровь пытается двигаться обратно.

В теле человека имеются:

Поверхностные вены, расположенные в жировом слое под кожей

Глубокие вены, расположенные в мышцах и вдоль костей

Соединительные вены — это короткие вены, связывающие поверхностные и глубокие вены

Глубокие вены играют важную роль в движении крови по направлению к сердцу. Односторонние клапаны в глубоких венах препятствуют обратному току крови. Мышцы, окружающие глубокие вены, сжимают их, помогая продвигать кровь по направлению к сердцу, как в случае давления на тюбик с зубной пастой она выдавливается из тюбика. Мощные икроножные мышцы играют особенно важную роль, поскольку с силой сжимают глубокие вены ног при каждом шаге. Глубокие вены несут более 90% всего объема крови от ног к сердцу.

Глубокие вены ног

Односторонние клапаны в венах

Поверхностные вены содержат аналогичный тип клапанов, как и в глубоких венах, но они не окружены мышцами. Поэтому кровь в поверхностных венах не выталкивается по направлению к сердцу посредством сжимающего действия мышц. Вследствие этого она течет медленнее, чем кровь в глубоких венах. Большая часть крови, протекающей через поверхностные вены, отводится в глубокие вены через многочисленные соединительные вены между поверхностными и глубокими венами. Клапаны, имеющиеся в соединительных венах, позволяют крови течь из поверхностных вен в глубокие вены, но не наоборот.