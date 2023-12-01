Варикозное расширение вен

Точная причина варикозного расширения вен, неизвестна, но основной проблемой, вероятно, является слабость стенок поверхностных вен (вен, расположенных непосредственно под кожей). Заболевание может передаваться по наследству. Со временем слабость стенки вены приводит к потере эластичности. Вены растягиваются и становятся длиннее и шире. Для размещения в том же пространстве, что они занимали до растяжения, удлиненные вены образуют петли. Они могут выглядеть как змеевидная выпуклость под кожей.

Женщины могут быть более предрасположены к развитию варикозного расширения вен, чем мужчины, и его первый эпизод может быть связан с беременностью. Кроме того, развитию варикозных вен у предрасположенных лиц могут способствовать следующие факторы:

длительное пребывание в положении стоя;

Ожирение

у лиц пожилого возраста;

Артерии переносят кровь с кислородом и питательными веществами от сердца к остальной части организма. Вены возвращают кровь к сердцу от остальных частей тела. Клапаны в венах способствуют продвижению крови вверх по направлению к сердцу и препятствуют обратному току крови. У пациентов с варикозным расширением вен это расширение приводит к расхождению створок клапанов. Когда человек стоит, кровь течет назад под действием силы тяжести и не останавливается, поскольку створки клапана полностью не смыкаются. Таким образом, кровь течет в обратном направлении, быстро заполняя вены и вызывая еще большее расширение тонкостенных петлеобразных вен.

Некоторые из соединительных вен, которые обычно позволяют крови течь только из поверхностных вен в глубокие, также расширяются. Поскольку они расширяются, створки их клапанов также не могут полностью смыкаться. Соответственно, когда мышцы сжимают глубокие вены, кровь течет назад, в поверхностные вены, в результате чего они растягиваются еще больше.

У многих пациентов с варикозным расширением вен также образуются сосудистые звездочки, представляющие собой расширенные капилляры.

Варикозные вены ног Изображение ST BARTHOLOMEW HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Кровоток в варикозно измененных венах Изображение