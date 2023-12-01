Варикозное расширение вен — это патологическое расширение поверхностных вен ног.
Варикозное расширение вен может вызывать боль, зуд и чувство усталости в ногах.
Врачи могут обнаружить варикозное расширение вен при осмотре кожи.
Варикозно расширенные вены можно удалить посредством операции или инъекционной склеротерапии, однако часто образуются новые.
(См. также Общие сведения о венозной системе).
Причины варикозного расширения вен
Точная причина варикозного расширения вен, неизвестна, но основной проблемой, вероятно, является слабость стенок поверхностных вен (вен, расположенных непосредственно под кожей). Заболевание может передаваться по наследству. Со временем слабость стенки вены приводит к потере эластичности. Вены растягиваются и становятся длиннее и шире. Для размещения в том же пространстве, что они занимали до растяжения, удлиненные вены образуют петли. Они могут выглядеть как змеевидная выпуклость под кожей.
Женщины могут быть более предрасположены к развитию варикозного расширения вен, чем мужчины, и его первый эпизод может быть связан с беременностью. Кроме того, развитию варикозных вен у предрасположенных лиц могут способствовать следующие факторы:
длительное пребывание в положении стоя;
Ожирение
у лиц пожилого возраста;
Артерии переносят кровь с кислородом и питательными веществами от сердца к остальной части организма. Вены возвращают кровь к сердцу от остальных частей тела. Клапаны в венах способствуют продвижению крови вверх по направлению к сердцу и препятствуют обратному току крови. У пациентов с варикозным расширением вен это расширение приводит к расхождению створок клапанов. Когда человек стоит, кровь течет назад под действием силы тяжести и не останавливается, поскольку створки клапана полностью не смыкаются. Таким образом, кровь течет в обратном направлении, быстро заполняя вены и вызывая еще большее расширение тонкостенных петлеобразных вен.
Некоторые из соединительных вен, которые обычно позволяют крови течь только из поверхностных вен в глубокие, также расширяются. Поскольку они расширяются, створки их клапанов также не могут полностью смыкаться. Соответственно, когда мышцы сжимают глубокие вены, кровь течет назад, в поверхностные вены, в результате чего они растягиваются еще больше.
У многих пациентов с варикозным расширением вен также образуются сосудистые звездочки, представляющие собой расширенные капилляры.
ST BARTHOLOMEW HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Симптомы варикозного расширения вен
Варикозно расширенные вены обычно болят и вызывают ощущение усталости в ногах. Однако многие пациенты, даже со значительно расширенными крупными венами, не ощущают боли.
В нижней части голени и лодыжки может возникать зуд, особенно если пациент носит носки или чулки, и нога не переохлаждена. Зуд может привести к расчесыванию кожи и вызвать покраснение или сыпь, причиной появления которой часто неверно считают сухость кожи. Боль иногда усугубляется при прогрессировании варикозного расширения вен и прекращается при полном растяжении вен.
Лишь у небольшого процента лиц с варикозным расширением вен развиваются осложнения, такие как дерматит, тромбоз поверхностных вен, воспаление вен (флебит) или кровотечение. При варикозном расширении вен также может развиться хроническая венозная недостаточность.
Флебит может развиваться спонтанно или в результате травмы. Хотя флебит, развивающийся при варикозном расширении вен, обычно вызывает болезненные ощущения, он становится опасным лишь в редких случаях.
Для дерматита характерно появление красной шелушащейся зудящей сыпи или участков кожи коричневого цвета, которые могут быть более заметными на светлой, чем на темной коже, как правило, на внутренней стороне ноги выше лодыжки. Царапины или небольшая травма, особенно от бритья, может вызвать кровотечение или развитие болезненной, длительно не заживающей язвы. Язвы также могут кровоточить.
Диагностика варикозного расширения вен
Обследование врачом
Варикозно расширенные вены обычно выпячиваются под кожей, особенно при вертикальном положении.
Ультразвуковое исследование также может выявить варикозное расширение вен, но обычно оно выполняется только в случае подозрения на нарушение функции глубоких вен (см. Хроническая венозная недостаточность и посттромбофлебитический синдром). Нарушение функции глубоких вен можно предположить по изменениям на коже или припуханию лодыжек. Лодыжки припухают, поскольку в тканях под кожей скапливается жидкость — состояние, называемое отеком. Само по себе варикозное расширение вен не вызывает отека.
Лечение варикозного расширения вен
Поддерживающие чулки
Иногда инъекционная или лазерная терапия
иногда хирургическое вмешательство.
Хотя отдельные варикозно расширенные вены могут быть удалены путем хирургического вмешательства или выключены посредством инъекционной склеротерапии, вылечить данное заболевание невозможно. Таким образом, лечение в основном снимает симптомы, улучшает внешний вид и предотвращает осложнения. Приподымание ножного конца кровати или использование подножки в положении сидя снимает симптомы варикозного расширения вен, но не предотвращает развития новых очагов. Как правило, симптомы варикозного расширения вен, развивающиеся во время беременности, в значительной степени ослабевают в течение 2 или 3 недель после родов. В это время не следует проводить их лечение.
Эластичные (ортопедические) чулки сдавливают вены и препятствуют их растяжению и болезненности. Пациенты, не соглашающиеся на хирургическое лечение или инъекционную терапию, или имеющие заболевание, при котором данные процедуры противопоказаны, могут предпочесть ношение эластичных чулок.
Инъекционная терапия (склеротерапия)
Сущность инъекционной терапии состоит в запечатывании вены и выключении движения крови через них. В вену вводят раствор, например, тетрадецилсульфат натрия, раздражающий стенку вены и приводящий к образованию сгустка крови (тромба). По сути, эта процедура представляет собой не опасный целенаправленный тип тромбоза поверхностных вен. Разрешение сгустка крови приводит к образованию рубцовой ткани, которая блокирует вену. Однако вместо образования рубцовой ткани может произойти растворение сгустка крови, в этом случае варикозно расширенная вена становится снова открытой потоку крови. Кроме того, часто развиваются новые варикозные вены.
Методы склеротерапии также включают наложение специальных повязок, что приводит к сжатию вены, уменьшению диаметра ее просвета и соответствующему уменьшению размера сгустка крови в обрабатываемой вене. Вероятность организации сгустка крови меньшего размера с формированием рубцовой ткани выше. Еще одним преимуществом этого метода является то, что достаточная компрессия практически исключает боль, обычно сопровождающую раздражение вен, предусмотренное данной методикой.
Хотя инъекционная терапия занимает больше времени, чем хирургическое вмешательство, она имеет ряд преимуществ:
Анестезия необязательна.
Новые варикозные вены можно лечить по мере их появления.
Между процедурами люди могут заниматься своей обычной повседневной деятельностью.
лазерная терапия;
Для лечения варикозного расширения вен также используется лазерная терапия. Принципом этого лечения является использование высокофокусированного непрерывного потока света высокой интенсивности для удаления или разрушения ткани. Лазерное лечение иногда используется, если пациент желает осуществить косметические улучшения.
Хирургическое вмешательство (флебэктомия вены)
Хирургическое вмешательство больше не используется в качестве рутинного метода лечения варикозных вен. При выполнении хирургического вмешательства его целью является удаление как можно большего числа варикозных вен. Тем не менее, хирурги стараются сохранить подкожную вену. Эта вена является самой длинной поверхностной веной в организме и проходит от лодыжки до паха, где соединяется с бедренной веной (основной глубокой веной ноги). Хирурги пытаются сохранить подкожную вену, потому что ее можно использовать для процедур создания обходного анастомоза в случае развития блокировки сосудов сердца или других магистральных сосудов. Если имеются показания для удаления большой подкожной вены, выполняется операция под названием флебэктомия подкожной вены. Хирург делает два разреза, один в паху и один на лодыжке, и рассекает вену на каждом конце. В вену на всю длину вводится специальный гибкий проводник, с помощью которого удаляют вену.
Для удаления других варикозных вен хирург делает разрезы в других участках. Поскольку поверхностные вены играют менее важную роль в возвращении крови к сердцу, чем глубокие вены, их удаление не ухудшает циркуляцию, если сохранена нормальная функция глубоких вен.
Удаление варикозных вен — длительная процедура, так что пациенту, как правило, дают общий наркоз. Эта операция устраняет симптомы и предотвращает осложнения, однако оставляет шрамы. Чем более обширная процедура выполнена, тем дольше промежуток времени до развития рецидива. При этом удаление одних варикозных вен не устраняет тенденцию к развитию новых.
Дополнительная информация
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Лечение сосудистых заболеваний: Варикозное расширение вен: Исчерпывающая информация о факторах риска, диагностике и лечении варикозного расширения вен