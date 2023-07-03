Акроцианоз представляет собой функциональное заболевание периферических артерий, проявляющееся в постоянной, безболезненной синюшности обеих кистей и, реже, обеих стоп, обусловленную спазмом мелких кровеносных сосудов кожи, как правило, в ответ на холод или эмоциональный стресс.

(См. также Общие сведения о функциональных заболеваниях периферических артерий).

Акроцианоз обычно встречается у женщин. Пальцы рук и кисти или пальцы ног и стопы, как правило, холодные на ощупь и имеют синюшную окраску (цианоз). Кисти и стопы иногда сильно потеют и могут припухать. Эмоциональный стресс или воздействие холода обычно усиливает синюшность, а согревание снижает ее. Боль отсутствует, кожа не повреждена.

Акроцианоз Изображение © Springer Science+Business Media

Врачи ставят диагноз данного заболевания на основании постоянного характера симптомов, которые ограничены кистями или стопами пациента, при сохранении нормальной пульсации более крупных артерий (например, на запястье и лодыжке).

Лечение обычно не требуется. Тем не менее врачи могут рекомендовать избегать воздействия холода. Врачи могут назначать лекарственные препараты, расширяющие артерии (например, блокаторы кальциевых каналов), но эти препараты, как правило, не помогают. Как правило, все, что требуется в данной ситуации, — это подтверждение того, что синюшность кожи не является признаком серьезного заболевания.