Электрофизиологическое исследование

Исследование проводится в условиях клиники. После введения местного анестетика врач вводит катетер с тонкими электродами на его кончике через прокол в вене в области паха, подмышки или шеи. Катетер продвигается через крупные кровеносные сосуды в камеры сердца, обычно под контролем рентгеноскопии (непрерывная процедура получения изображения с помощью рентгеновских лучей). Катетер используется для записи электрокардиограммы (ЭКГ) из внутренней полости сердца. При этом можно определить точную локализацию путей проводимости.

Иногда во время процедуры выполняется радиочастотная абляция, при которой тепло, генерируемое радиоволнами, используется для разрушения аномальных электрических связей в сердце и предотвращения аритмий в будущем без необходимости постоянной медикаментозной терапии.

Криоабляция похожа на радиочастотную абляцию, но при ней для разрушения аномальных электрических связей используют замораживание, а не тепло.