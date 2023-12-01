В рамках электрофизиологического исследования измеряется электрическая активность сердца через проволочные электроды, введенные во все 4 камеры сердца.
Электрофизиологическое исследование используется для оценки серьезных отклонений сердечного ритма или электропроводимости (см. Общие сведения о нарушениях сердечного ритма).
У людей с официально подтвержденной аритмией или подозрением на ее наличие электрофизиологическое исследование используется для определения точного нарушения сердечного ритма, определения его причины и контроля лечения. Во время исследования врач может намеренно спровоцировать нарушение сердечного ритма, чтобы выяснить, может ли тот или иной лекарственный препарат устранить нарушение, и будет ли эффективно хирургическое лечение, устраняющее патологические электрические соединения внутри сердца. При необходимости врач может быстро восстановить нормальный ритм коротким электрическим разрядом на область сердца (кардиоверсия). Хотя электрофизиологические исследование является инвазивной процедурой, требующей обезболивания, процедура безопасна. Риск смерти составляет 1 к 5000. Эта процедура обычно занимает от 1 до 2 часов.
Как проводится электрофизиологическое тестирование
Исследование проводится в условиях клиники. После введения местного анестетика врач вводит катетер с тонкими электродами на его кончике через прокол в вене в области паха, подмышки или шеи. Катетер продвигается через крупные кровеносные сосуды в камеры сердца, обычно под контролем рентгеноскопии (непрерывная процедура получения изображения с помощью рентгеновских лучей). Катетер используется для записи электрокардиограммы (ЭКГ) из внутренней полости сердца. При этом можно определить точную локализацию путей проводимости.
Иногда во время процедуры выполняется радиочастотная абляция, при которой тепло, генерируемое радиоволнами, используется для разрушения аномальных электрических связей в сердце и предотвращения аритмий в будущем без необходимости постоянной медикаментозной терапии.
Криоабляция похожа на радиочастотную абляцию, но при ней для разрушения аномальных электрических связей используют замораживание, а не тепло.