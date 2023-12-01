Электрокардиография (ЭКГ) — это быстрое, простое, безболезненное медицинское обследование, при котором измеряются электрические импульсы сердца.

Во время ЭКГ измеряют, усиливают и регистрируют электрические импульсы сердца. Эта запись, электрокардиограмма (также называемая ЭКГ), содержит информацию о:

структуре сердца, запускающей сердцебиения (водитель ритма, называемый синоатриальным или синусовым узлом);

путях нервной проводимости сердца;

частоте и ритме сердцебиений.

Иногда ЭКГ может указывать на увеличение размеров сердца (например, возможно вследствие повышенного артериального давления) или на недостаточное снабжение кислородом сердечной мышцы из-за закупорки одного из кровеносных сосудов, питающих сердце (венечной артерии).

ЭКГ: Интерпретация зубцов (ани... Видео

Электрокардиограмма Изображение

ЭКГ: Нормальное сердцебиение Изображение Из книги D Dubin, Rapid Interpretation of EKGs, 1996, Cover Inc., стр. 95; с разрешения авторов.

Как правило, ЭКГ назначают, если имеется подозрение на заболевание сердца. Ее также иногда выполняют в рамках обычного медицинского обследования у людей среднего и пожилого возраста, даже если у них не имеется никаких признаков сердечных заболеваний. Ее можно использовать как основу для сравнения с последующими ЭКГ при развитии сердечного заболевания.

Эпизоды нарушения сердечного ритма и недостаточного притока крови к сердечной мышце могут быть кратковременными или непредсказуемыми. Для выявления таких эпизодов можно использовать амбулаторную непрерывную электрокардиографию, в ходе которой ЭКГ регистрируется, пока пациент ведет обычную повседневную деятельность.

Проводящая система сердца 3D модель

Как выполняется ЭКГ Для регистрации ЭКГ специалист устанавливает электроды (маленькие круглые датчики, которые приклеиваются к коже) на руках, ногах и груди пациента. В стандартной ЭКГ используются 12 электродов (так называемая ЭКГ в 12 отведениях). Эти электроды не содержат игл и не вызывают боли. При густом росте волос участки, на которые накладываются электроды, возможно, сначала придется выбрить. С помощью этих электродов измеряют величину и направление электрических токов в сердце во время каждого сердцебиения. Электроды присоединены проводами к устройству, которое производит запись (кривую) для каждого электрода. Каждая кривая — это графическое представление электрической активности сердца, зарегистрированной под разными углами. Все полученные кривые составляют ЭКГ. Регистрация ЭКГ занимает около 3 минут и не несет никаких рисков. ЭКГ: интерпретация зубцов