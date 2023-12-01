Электрокардиография (ЭКГ) — это быстрое, простое, безболезненное медицинское обследование, при котором измеряются электрические импульсы сердца.
Во время ЭКГ измеряют, усиливают и регистрируют электрические импульсы сердца. Эта запись, электрокардиограмма (также называемая ЭКГ), содержит информацию о:
структуре сердца, запускающей сердцебиения (водитель ритма, называемый синоатриальным или синусовым узлом);
путях нервной проводимости сердца;
частоте и ритме сердцебиений.
Иногда ЭКГ может указывать на увеличение размеров сердца (например, возможно вследствие повышенного артериального давления) или на недостаточное снабжение кислородом сердечной мышцы из-за закупорки одного из кровеносных сосудов, питающих сердце (венечной артерии).
Из книги D Dubin, Rapid Interpretation of EKGs, 1996, Cover Inc., стр. 95; с разрешения авторов.
Как правило, ЭКГ назначают, если имеется подозрение на заболевание сердца. Ее также иногда выполняют в рамках обычного медицинского обследования у людей среднего и пожилого возраста, даже если у них не имеется никаких признаков сердечных заболеваний. Ее можно использовать как основу для сравнения с последующими ЭКГ при развитии сердечного заболевания.
Эпизоды нарушения сердечного ритма и недостаточного притока крови к сердечной мышце могут быть кратковременными или непредсказуемыми. Для выявления таких эпизодов можно использовать амбулаторную непрерывную электрокардиографию, в ходе которой ЭКГ регистрируется, пока пациент ведет обычную повседневную деятельность.
Как выполняется ЭКГ
Для регистрации ЭКГ специалист устанавливает электроды (маленькие круглые датчики, которые приклеиваются к коже) на руках, ногах и груди пациента. В стандартной ЭКГ используются 12 электродов (так называемая ЭКГ в 12 отведениях). Эти электроды не содержат игл и не вызывают боли. При густом росте волос участки, на которые накладываются электроды, возможно, сначала придется выбрить. С помощью этих электродов измеряют величину и направление электрических токов в сердце во время каждого сердцебиения. Электроды присоединены проводами к устройству, которое производит запись (кривую) для каждого электрода. Каждая кривая — это графическое представление электрической активности сердца, зарегистрированной под разными углами. Все полученные кривые составляют ЭКГ. Регистрация ЭКГ занимает около 3 минут и не несет никаких рисков.
ЭКГ: интерпретация зубцов
Электрокардиограмма (ЭКГ) отображает движение электрического тока через сердце во время сокращения сердечной мышцы. Движение тока делится на участки. Каждому участку на ЭКГ дано буквенное обозначение.
Каждое сердцебиение начинается с импульса от водителя ритма сердца (синусовый или синоатриальный узел). Этот импульс активирует верхние камеры сердца (предсердия). Зубец P отражает активацию предсердий.
Далее электрический ток течет вниз к нижним камерам сердца (желудочкам). Комплекс QRS отражает активацию желудочков.
Электрический ток затем поворачивает обратно и распространяется в противоположном направлении через желудочки. Эта активность называется волной восстановления и представлена зубцом Т.
По результатам ЭКГ часто можно определить многие виды нарушений. Они включают предшествующий сердечный приступ (инфаркт миокарда), нарушения сердечного ритма (аритмии), недостаточное поступление крови и кислорода к сердцу (ишемия) и чрезмерное утолщение (гипертрофия) мышечных стенок сердца.
Некоторые аномалии, определяемые на ЭКГ, также могут свидетельствовать о выпячиваниях (аневризмах), которые развиваются в слабых участках стенок сердца. Аневризмы могут возникнуть в результате инфаркта миокарда. При нарушениях ритма (слишком быстрый, слишком медленный или нерегулярный) с помощью ЭКГ можно также выявить, из какой области сердца происходит аномальный ритм. Такая информация помогает врачу определить причину и наиболее подходящее лечение.
Смарт-часы
В смарт-часах также доступна технология ЭКГ. Такие смарт-часы используют для измерения электрической активности сердца один электродный датчик, размещенный на запястье. Этот вид ЭКГ может выявлять аритмию, включая фибрилляцию предсердий (ФП), которая является одним из видов нарушений сердечного ритма. В отличие от стандартной ЭКГ в 12 отведениях, с помощью смарт-часов можно осуществлять непрерывный мониторинг активности сердца вместо одного короткого периода. Тем не менее, ЭКГ, проводимые с помощью смарт-часов, обычно не столь точны, как ЭКГ в 12 отведениях, и не обнаруживают столь много различных заболеваний сердца.