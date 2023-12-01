Радионуклидная сцинтиграфия — это разновидность медицинской визуализации, при которой изображения создаются путем регистрации излучения после внутривенного введения радиоактивного материала. Радионуклидная сцинтиграфия сердца помогает определить причину боли в груди.

При выполнении радионуклидной сцинтиграфии в вену вводится небольшое количество радиоактивного вещества (радионуклида), называемого изотопом. Доза радиации, которую пациент получает от радиоизотопов, весьма незначительна. Изотоп испускает гамма-лучи, которые обнаруживают с помощью гамма-камеры. Компьютер анализирует эту информацию и строит изображение, демонстрирующее различия в количестве изотопа, захваченного разными тканями.

Радионуклидная сцинтиграфия сердца особенно информативна при диагностике боли в груди, если причина неизвестна. Радионуклидная сцинтиграфия используется при сужении коронарных артерий, чтобы выяснить, как сужение влияет на кровоснабжение сердца и его функции. Радионуклидная сцинтиграфия также используется для оценки улучшения кровоснабжения сердечной мышцы после операции шунтирования или аналогичных процедур и может использоваться для оценки прогноза пациента после инфаркта миокарда.

В зависимости от подозреваемого заболевания используются различные изотопы. Для оценки кровоснабжения сердечной мышцы обычно используется изотоп технеций-99m Sestamibi или таллий-201, снимки выполняют после пробы с физической нагрузкой. Количество изотопа, поглощаемого клетками сердечной мышцы, зависит от кровотока. На пике нагрузки участок сердечной мышцы с недостаточным кровоснабжением (ишемией) поглощает меньше изотопа. При этом получается менее яркое изображение, чем изображение соседних участков мышцы с нормальным кровоснабжением. У пациентов, не способных выполнить соответствующие упражнения, для моделирования влияния физической нагрузки на кровоток можно использовать внутривенное введение лекарственных препаратов, таких как дипиридамол или аденозин.

После отдыха пациента в течение нескольких часов выполняется второе сканирование, и полученное изображение сравнивают с данными, полученными во время физической нагрузки. В результате можно отдифференцировать области сердца с обратимой недостаточностью кровоснабжения (обычно вызванной сужением коронарных артерий) от участков с необратимыми нарушениями (как правило, из-за рубцов в результате предыдущего инфаркта миокарда).

С помощью однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ), специализированного типа радионуклидной сцинтиграфии, можно получить серии контрастных компьютерных изображений поперечного сечения. Также может быть получено трехмерное изображение. ОФЭКТ дает больше информации о функции, кровоснабжении и отклонениях, чем обычная сцинтиграфия, но пациент получает более высокую дозу радиации, чем при обычном радиоизотопном исследовании.

С помощью радиоизотопной вентрикулографии (MUGA), специального типа изотопного визуализирующего исследования, можно получить информацию о сократительной функции сердца. Этот метод используется не часто, поскольку аналогичная информация может быть получена с помощью эхокардиографии, которая не подвергает пациента воздействию радиоактивного излучения.

Радиоактивный материал, используемый при сцинтиграфии, остается в организме в течение нескольких дней, так что такие люди могут вызвать срабатывание сигнала радиационной тревоги в аэропортах в течение нескольких дней после процедуры. Пациенту следует получить справку от своего врача, если ему выполнялось радионуклидное визуализирующее исследование, и он собирается путешествовать на самолете или через границы между государствами на автомобиле, поезде или водном транспорте, так как сотрудники службы безопасности могут потребовать соответствующие доказательства.