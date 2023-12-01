Ортостатическая проба

Проба с ортостатическим столиком Изображение AVID PARKER/SCIENCE PHOTO LIBRARY

В типичном случае пациентов фиксируют к столику с мотором и оставляют в горизонтальном положении на 15 минут. Затем столик наклоняют головным концом вверх на угол 60–80° в течение 45 минут и наблюдают за ощущениями пациента — чувствуют ли они слабость, а также наблюдается ли у них снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений. Если артериальное давление не снижается, пациенту внутривенно вводится изопротеренол (препарат, который стимулирует работу сердца) в дозе, достаточной, чтобы ускорить частоту сердечных сокращений на 20 ударов в минуту, и исследование повторяют.