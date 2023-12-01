Ортостатическая проба — это медицинское исследование, которое оценивает влияние положения тела на частоту сердечных сокращений, сердечный ритм и артериальное давление. Ортостатическая проба может быть назначена людям с необъяснимой слабостью, головокружением или обмороком для диагностики причины симптомов.
Ортостатическая проба обычно рекомендуется пациентам, у которых возникает обморок (синкопе) по неизвестной причине, и у которых не выявляется органического заболевания сердца (например, сужения аортального клапана). Ортостатическая проба также используется для обследования пациентов с необъяснимой слабостью или головокружением, а также с повторными падениями. Иногда ортостатическая проба используется для проведения дифференциальной диагностики между разными типами синкопе или синкопе при некоторых типах эпилепсии.
Как выполняется ортостатическая проба
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В типичном случае пациентов фиксируют к столику с мотором и оставляют в горизонтальном положении на 15 минут. Затем столик наклоняют головным концом вверх на угол 60–80° в течение 45 минут и наблюдают за ощущениями пациента — чувствуют ли они слабость, а также наблюдается ли у них снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений. Если артериальное давление не снижается, пациенту внутривенно вводится изопротеренол (препарат, который стимулирует работу сердца) в дозе, достаточной, чтобы ускорить частоту сердечных сокращений на 20 ударов в минуту, и исследование повторяют.