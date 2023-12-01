Непрерывная амбулаторная электрокардиография (ЭКГ) — это безболезненное медицинское обследование, в ходе которого ЭКГ регистрируется непрерывно в течение 24–48 часов, пока пациент ведет обычную повседневную жизнь.

С помощью стандартной ЭКГ регистрируют электрическую активность сердца на протяжении всего нескольких секунд. С ее помощью можно обнаружить постоянные отклонения; однако иногда эпизоды нарушения сердечного ритма и недостаточного притока крови к сердечной мышце являются кратковременными или непредсказуемыми. Для выявления таких эпизодов можно использовать непрерывную амбулаторную электрокардиографию (ЭКГ), в ходе которой ЭКГ регистрируется непрерывно в течение 24–48 часов, пока пациент ведет обычную повседневную деятельность. Также можно использовать электрокардиографию (ЭКГ) на основе регистрации событий, при которой ЭКГ непрерывно отслеживается в течение месяца, но записывается только в течение заранее определенного периода времени (обычно от нескольких секунд до минут) непосредственно до и после того, как пациент запустит монитор, или устройство обнаружит отклонение сердечного ритма.

Холтеровский монитор представляет собой маленький регистратор, прикрепленный к ремню, который носят через плечо, на шее или запястье. Электроды присоединяются к груди пациента и непрерывно регистрируют активность сердца. Этот тип монитора не вызывает боли и носится в течение 24–48 часов.

Монитор определяет электрическую активность сердца с помощью электродов, прикрепленных к груди, и регистрирует ЭКГ. Во время ношения монитора пациент отмечает в дневнике время и характер любых возникающих симптомов. Впоследствии ЭКГ обрабатывается на компьютере, который анализирует скорость и ритм сердечных сокращений, выявляет изменения электрической активности, которые могут указывать на нарушение ритма или недостаточное кровоснабжение сердечной мышцы, и выдает запись всех ударов сердца в течение периода мониторинга. Симптомы, записанные в дневнике, могут быть затем сопоставлены с ЭКГ — возникали ли какие-либо изменения в эти же моменты времени — чтобы определить, вызваны ли симптомы нарушениями сердечного ритма.

При необходимости ЭКГ может передаваться по телефону к компьютеру в больнице или кабинете врача для немедленной расшифровки сразу же после развития симптомов.

Холтеровский монитор: Непрерывная запись ЭКГ

Если за человеком необходимо наблюдать в течение более 48 часов и до 1 месяца, используется регистратор событий. Он похож на монитор Холтера, но регистрирует данные только после активации путем нажатия кнопки на устройстве пользователем, то есть при развитии симптомов, или когда устройство обнаруживает отклонение сердечного ритма.

Другой метод непрерывного мониторинга ЭКГ — это маленькое одноразовое беспроводное клейкое устройство, которое носят на груди в течение 2 недель. Поскольку он намного меньше стандартного холтеровского монитора и не требует размещения множества проводов на грудной клетке, его легче носить в течение более длительного периода. Однако стоимость этого устройства выше.

Если симптомы возникают настолько редко, что их невозможно зафиксировать во время первоначального периода мониторинга, монитор событий может быть помещен под кожу. Для активации этого монитора используется небольшой магнит. Эти типы имплантируемых мониторов событий называются имплантируемыми петлевыми регистраторами, и они могут работать без замены батареи в течение нескольких лет.