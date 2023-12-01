Нагрузочная проба оценивает функцию сердца с помощью электрокардиографии (ЭКГ) в момент, когда сердце работает в стрессовых условиях, либо в результате физической активности, либо под действием лекарственного препарата, используемого для создания нагрузки на сердце.
С помощью создания стрессовых условий для сердца (посредством физической нагрузки или путем использования стимуляторов, заставляющих сердце биться быстрее и с большей силой) можно выявить ишемическую болезнь сердца. При ишемической болезни сердца кровоток через коронарные артерии (которые поставляют кровь к сердечной мышце) частично или полностью заблокирован. Если коронарные артерии заблокированы лишь частично, сердце может получать достаточно крови во время отдыха, но не во время напряженной работы. Таким образом, исследование сердца в условиях нагрузки может помочь определить ишемическую болезнь сердца.
Поскольку с помощью пробы с физической нагрузкой наблюдают конкретно за работой сердца, данное исследование помогает врачам отличить проблемы, связанные с сердечными заболеваниями, от тех, что возникают в связи с заболеваниями других органов и также ограничивают физическую активность, например заболевания легких, анемия, а также недостаточная общая физическая подготовка.
Во время нагрузочной пробы с целью создания стрессовых условий для сердца используется физическая активность или лекарственный препарат, обычно заставляющие сердце биться быстрее, а пациента исследуют на наличие признаков недостаточного притока крови к сердцу. Пациента также контролируют на наличие симптомов недостаточного кровотока в сердце, таких как низкое артериальное давление, одышка и боль в груди.
Чаще всего в ходе нагрузочной пробы электрокардиография (ЭКГ) используется для установления снижения кровотока в венечных артериях. Иногда в рамках нагрузочной пробы выполняют более точные, но более дорогие исследования, такие как эхокардиография и радионуклидное сканирование.
Ни одно из исследований не является идеальным. Иногда эти исследования указывают на отклонения у лиц без ишемической болезни сердца (ложноположительный результат). Иногда тесты не показывают никаких отклонений у пациентов с заболеванием (ложноотрицательный результат). У людей без симптомов, особенно молодого возраста, вероятность ишемической болезни сердца является низкой, несмотря на отклонения результатов исследования. В таких случаях, как правило, положительный результат с высокой долей вероятности оказывается ложным. Эти ложноположительные результаты могут привести к значительному беспокойству пациента и расходам на медицинские процедуры. По этим причинам большинство экспертов против регулярного выполнения пробы с физической нагрузкой (например, для целей скрининга перед началом участия в программе тренировок или во время оценки для страхования жизни) у лиц, не имеющих симптомов.
Как выполняется проба с нагрузкой
Для создания нагрузки на сердце с помощью физических упражнений большинству пациентов предлагают:
ходить по беговой дорожке;
крутить педали велотренажера.
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Постепенно повышают темп упражнений и силу, которую необходимо приложить для их выполнения (рабочую нагрузку). При этом непрерывно контролируют ЭКГ и периодически измеряют артериальное давление. Как правило, обследуемому пациенту предлагают продолжать движение до тех пор, пока частота сердечных сокращений не достигнет 80–90 % от максимальной для соответствующего возраста и пола. Если симптомы, такие как одышка или боли в груди, приносят значительный дискомфорт, или если на ЭКГ или при измерении артериального давления выявляются значимые нарушения, пробу прекращают досрочно.
У некоторых пациентов для определения достаточности снабжения сердца кислородом сразу после нагрузки выполняют другие исследования, отличные от ЭКГ, например, эхокардиографию и сцинтиграфическое исследование. Эти исследования назначают при веском подозрении на наличие ишемической болезни сердца или сомнительных результатах ЭКГ.
Исследование может занять от 30 минут до нескольких часов, в зависимости от типа выполняемой нагрузочной пробы. Проба с физической нагрузкой имеет небольшой риск. Шанс развития инфаркта миокарда или смерти составляет 1 к 5000.
Врачи создают нагрузку на сердце с помощью лекарственных препаратов (фармакологическая нагрузочная проба) пациентам, не способным перенести достаточную физическую нагрузку для выполнения пробы. Для выполнения этой процедуры для имитации влияния физической нагрузки на сердце вводятся лекарственные препараты, такие как дипиридамол, добутамин, аденозин или регаденозон.