Нагрузочная проба оценивает функцию сердца с помощью электрокардиографии (ЭКГ) в момент, когда сердце работает в стрессовых условиях, либо в результате физической активности, либо под действием лекарственного препарата, используемого для создания нагрузки на сердце.

С помощью создания стрессовых условий для сердца (посредством физической нагрузки или путем использования стимуляторов, заставляющих сердце биться быстрее и с большей силой) можно выявить ишемическую болезнь сердца. При ишемической болезни сердца кровоток через коронарные артерии (которые поставляют кровь к сердечной мышце) частично или полностью заблокирован. Если коронарные артерии заблокированы лишь частично, сердце может получать достаточно крови во время отдыха, но не во время напряженной работы. Таким образом, исследование сердца в условиях нагрузки может помочь определить ишемическую болезнь сердца.

Поскольку с помощью пробы с физической нагрузкой наблюдают конкретно за работой сердца, данное исследование помогает врачам отличить проблемы, связанные с сердечными заболеваниями, от тех, что возникают в связи с заболеваниями других органов и также ограничивают физическую активность, например заболевания легких, анемия, а также недостаточная общая физическая подготовка.

Во время нагрузочной пробы с целью создания стрессовых условий для сердца используется физическая активность или лекарственный препарат, обычно заставляющие сердце биться быстрее, а пациента исследуют на наличие признаков недостаточного притока крови к сердцу. Пациента также контролируют на наличие симптомов недостаточного кровотока в сердце, таких как низкое артериальное давление, одышка и боль в груди.

Чаще всего в ходе нагрузочной пробы электрокардиография (ЭКГ) используется для установления снижения кровотока в венечных артериях. Иногда в рамках нагрузочной пробы выполняют более точные, но более дорогие исследования, такие как эхокардиография и радионуклидное сканирование.

Ни одно из исследований не является идеальным. Иногда эти исследования указывают на отклонения у лиц без ишемической болезни сердца (ложноположительный результат). Иногда тесты не показывают никаких отклонений у пациентов с заболеванием (ложноотрицательный результат). У людей без симптомов, особенно молодого возраста, вероятность ишемической болезни сердца является низкой, несмотря на отклонения результатов исследования. В таких случаях, как правило, положительный результат с высокой долей вероятности оказывается ложным. Эти ложноположительные результаты могут привести к значительному беспокойству пациента и расходам на медицинские процедуры. По этим причинам большинство экспертов против регулярного выполнения пробы с физической нагрузкой (например, для целей скрининга перед началом участия в программе тренировок или во время оценки для страхования жизни) у лиц, не имеющих симптомов.