Компьютерная томография (КТ) сердца

Компьютерная томография (КТ) — это разновидность медицинской визуализации, которая заключается в получении и объединении серии рентгеновских снимков для создания послойных подробных изображений внутренних структур, в том числе сердца.

КТ может быть использована для выявления структурных аномалий сердца, оболочки, окружающей сердце (перикарда), основных кровеносных сосудов, легких и поддерживающих структур грудной клетки.

С помощью мультидетекторных КТ-томографов (очень быстрых КТ-томографов) можно получить изображение в течение одного сердечного цикла. Такое быстрое КТ (так называемая КТ-коронарография) иногда используется для оценки артерий, которые снабжают кровью сердце (коронарных артерий). Как правило, в вену пациента вводят рентгеноконтрастный препарат (вещество, видимое на рентгеновских снимках). Пациента просят задержать дыхание во время сканирования, чтобы получить четкое изображение.

Электронно-лучевая КТ, которая ранее называлась сверхбыстрой или кино-КТ, используется в основном для выявления отложений кальция в коронарных артериях, раннего признака ишемической болезни сердца. Для оценки риска инфаркта миокарда или инсульта и для рекомендации профилактических мер врачи используют результаты исследований в сочетании с другой информацией.

Компьютерная томографическая ангиография (КТА) — один из видов КТ, который используется для получения трехмерных изображений основных артерий, за исключением коронарных артерий. Изображения похожи по качеству на изображения, получаемые с помощью обычной ангиографии. КТА может быть использована для обнаружения сужения артерий, снабжающих кровью органы, а также аневризм и разрывов крупных артерий. С помощью КТА можно также обнаружить тромбы, оторвавшиеся в вене, мигрировавшие с током крови по венозной сети и застрявшие в небольших артериях легких (легочная эмболия).

В отличие от обычной ангиографии, КТА является неинвазивной процедурой. Рентгеноконтрастный препарат вводят в вену, а не в артерию, как при выполнении ангиографии. КТА обычно занимает менее 1–2 минут. Поскольку контрастное вещество может вызывать поражение почек, у пациентов с заболеваниями почек это обследование следует проводить с осторожностью или его следует избегать.