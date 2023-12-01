Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Катетеризация центральных вен

Авторы:Thomas Cascino, MD, MSc, Michigan Medicine, University of Michigan;
Michael J. Shea, MD, Michigan Medicine at the University of Michigan
Проверено/пересмотрено дек. 2023
Просмотреть профессиональную версию

Катетеризация центральных вен может использоваться для измерения давления в крупной вене, которая возвращает кровь от верхней части тела к сердцу.

    При выполнении катетеризации центральных вен катетер вводится в одну из крупных вен шеи, верхней части груди, руки или в области паха. Эта процедура чаще всего используется для внутривенного введения жидкостей, растворов или лекарственных препаратов, особенно при невозможности введения катетера в вену руки или ноги (периферический внутривенный катетер).

    Катетеризация центральных вен иногда используется для мониторинга центрального венозного давления (давление в верхней полой вене, крупной вене, которая возвращает кровь от верхней части тела к сердцу). Центральное венозное давление отражает давление в правом предсердии при его наполнении кровью. Это измерение помогает врачам оценить наличие и степень обезвоживания и функцию сердца. Однако практически все это можно выполнить при катетеризации легочной артерии.

    Поскольку центральные венозные катетеры больше обычного внутривенного (в/в) катетера и вены, в которые их устанавливают, расположены глубже, врачи перед выполнением процедуры обычно делают местную анестезию. Они также принимают меры предосторожности для предотвращения инфекции, например, накрывая человека стерильными простынями, а также надевая стерильный халат и перчатки.

    Серьезные осложнения встречаются редко. Осложнения включают непреднамеренный прокол артерии, которые обычно пролегают вдоль крупных вен, кровотечение, инфекцию и, при катетеризации грудных вен, прокол легких, приводящий к пневмотораксу.

    Катетер в вене в грудной клетке

    На рисунке показан кровеносный сосуд (подключичная вена) в грудной клетке, который можно использовать для катетеризации центральной вены.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.