Катетеризация центральных вен может использоваться для измерения давления в крупной вене, которая возвращает кровь от верхней части тела к сердцу.

При выполнении катетеризации центральных вен катетер вводится в одну из крупных вен шеи, верхней части груди, руки или в области паха. Эта процедура чаще всего используется для внутривенного введения жидкостей, растворов или лекарственных препаратов, особенно при невозможности введения катетера в вену руки или ноги (периферический внутривенный катетер).

Катетеризация центральных вен иногда используется для мониторинга центрального венозного давления (давление в верхней полой вене, крупной вене, которая возвращает кровь от верхней части тела к сердцу). Центральное венозное давление отражает давление в правом предсердии при его наполнении кровью. Это измерение помогает врачам оценить наличие и степень обезвоживания и функцию сердца. Однако практически все это можно выполнить при катетеризации легочной артерии.

Поскольку центральные венозные катетеры больше обычного внутривенного (в/в) катетера и вены, в которые их устанавливают, расположены глубже, врачи перед выполнением процедуры обычно делают местную анестезию. Они также принимают меры предосторожности для предотвращения инфекции, например, накрывая человека стерильными простынями, а также надевая стерильный халат и перчатки.

Серьезные осложнения встречаются редко. Осложнения включают непреднамеренный прокол артерии, которые обычно пролегают вдоль крупных вен, кровотечение, инфекцию и, при катетеризации грудных вен, прокол легких, приводящий к пневмотораксу.