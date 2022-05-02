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Биология кровеносных сосудов

Авторы:Jessica I. Gupta, MD, University of Michigan Health;
Michael J. Shea, MD, Michigan Medicine at the University of Michigan
Проверено/пересмотрено мая 2022 | Изменено сент. 2022
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Основная информация

    Сердце и кровеносные сосуды образуют сердечно-сосудистую систему (систему кровообращения). Кровь, циркулирующая в этой системе, доставляет кислород и питательные вещества к тканям организма и выводит из них отходы жизнедеятельности.

    Кровеносные сосуды включают

    • Артерии

    • Артериолы

    • Капилляры

    • Венулы

    • Вены

    Эти сосуды переносят всю кровь.

    Кровеносные сосуды: Циркуляция крови

    Кровь движется от сердца по артериям, которые разветвляются на все более мелкие сосуды и в конечном итоге переходят в артериолы. Артериолы соединяются с еще более мелкими кровеносными сосудами под названием капилляры. Через тонкие стенки капилляров кислород и питательные вещества проходят из крови в ткани, а отходы попадают из тканей в кровь. Из капилляров кровь попадает в венулы, затем в вены, и возвращается назад к сердцу.

    Артерии и артериолы имеют относительно толстые мышечные стенки, потому что кровяное давление в них высоко, а также в связи с тем, что они должны регулировать свой диаметр, чтобы поддерживать артериальное давление и контролировать кровообращение. Вены и венулы имеют гораздо более тонкие стенки с менее выраженным мышечным слоем по сравнению с артериями и артериолами, главным образом в связи с тем, что давление в венах и венулах значительно ниже. Вены могут расширяться, чтобы приспособиться к возросшему объему крови.

    При повреждении, разрыве или порезе кровеносного сосуда из него просачивается кровь, в результате чего возникает кровотечение. Кровь может вытекать наружу из тела (это называется наружным кровотечением), или течь в пространство вокруг органов или непосредственно в органы (это так называемое внутреннее кровотечение).

    Артерии и артериолы

    Артерии, сильные, эластичные и устойчивые сосуды, несут кровь от сердца и испытывают более высокие нагрузки от давления крови. Поскольку артерии эластичны, они пассивно (подобно пружине) сужаются при расслаблении сердца между ударами, и таким образом помогают поддерживать артериальное давление. Артерии разветвляются на все более мелкие сосуды, и в конечном итоге переходят в очень маленькие сосуды, называемые артериолами. Артерии и артериолы имеют мышечные стенки и способны регулировать свой диаметр для увеличения или уменьшения притока крови к определенной части тела.

    Капилляры

    Капилляры представляют собой мельчайшие, чрезвычайно тонкостенные сосуды, соединяющие артерии (которые несут кровь от сердца) и вены (которые возвращают кровь к сердцу). Тонкие стенки капилляров позволяют кислороду и питательным веществам проходить из крови в ткани, а отходам их жизнедеятельности — попадать из тканей в кровь.

    Венулы и вены

    Кровь собирается из капилляров в очень маленькие вены, называемые венулами, а затем в вены, которые несут кровь обратно к сердцу. Стенки вен гораздо тоньше, чем стенки артерий, главным образом потому, что давление в венах намного ниже. Вены могут расширяться при увеличении объема поступающей в них жидкости. Некоторые вены, в частности вены на ногах, имеют клапаны, предотвращающие обратный ток крови. Когда эти клапаны смыкаются не полностью и пропускают жидкость, обратный поток крови может привести к тому, что вена станет растянутой, удлинится и примет извилистую форму. Растянутые, извилистые поверхностные вены называются варикозными венами.

    Названия кровеносных сосудов

    У людей кровеносные сосуды расположены примерно одинаковым образом. Основные сосуды обычно получают названия по органу, с которым они соединены, или по месту расположения. Например, почечные артерии и вены соединяются с почками, а подключичные артерии и вены находятся под ключицей.

    Кровеносные сосуды и лимфатические узлы

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