Биология кровеносных сосудов

Сердце и кровеносные сосуды образуют сердечно-сосудистую систему (систему кровообращения). Кровь, циркулирующая в этой системе, доставляет кислород и питательные вещества к тканям организма и выводит из них отходы жизнедеятельности.
Кровеносные сосуды включают
Артерии
Артериолы
Капилляры
Венулы
Вены
Эти сосуды переносят всю кровь.
Кровеносные сосуды: Циркуляция крови
Кровь движется от сердца по артериям, которые разветвляются на все более мелкие сосуды и в конечном итоге переходят в артериолы. Артериолы соединяются с еще более мелкими кровеносными сосудами под названием капилляры. Через тонкие стенки капилляров кислород и питательные вещества проходят из крови в ткани, а отходы попадают из тканей в кровь. Из капилляров кровь попадает в венулы, затем в вены, и возвращается назад к сердцу.
Артерии и артериолы имеют относительно толстые мышечные стенки, потому что кровяное давление в них высоко, а также в связи с тем, что они должны регулировать свой диаметр, чтобы поддерживать артериальное давление и контролировать кровообращение. Вены и венулы имеют гораздо более тонкие стенки с менее выраженным мышечным слоем по сравнению с артериями и артериолами, главным образом в связи с тем, что давление в венах и венулах значительно ниже. Вены могут расширяться, чтобы приспособиться к возросшему объему крови.
При повреждении, разрыве или порезе кровеносного сосуда из него просачивается кровь, в результате чего возникает кровотечение. Кровь может вытекать наружу из тела (это называется наружным кровотечением), или течь в пространство вокруг органов или непосредственно в органы (это так называемое внутреннее кровотечение).
Артерии и артериолы
Артерии, сильные, эластичные и устойчивые сосуды, несут кровь от сердца и испытывают более высокие нагрузки от давления крови. Поскольку артерии эластичны, они пассивно (подобно пружине) сужаются при расслаблении сердца между ударами, и таким образом помогают поддерживать артериальное давление. Артерии разветвляются на все более мелкие сосуды, и в конечном итоге переходят в очень маленькие сосуды, называемые артериолами. Артерии и артериолы имеют мышечные стенки и способны регулировать свой диаметр для увеличения или уменьшения притока крови к определенной части тела.
Капилляры
Капилляры представляют собой мельчайшие, чрезвычайно тонкостенные сосуды, соединяющие артерии (которые несут кровь от сердца) и вены (которые возвращают кровь к сердцу). Тонкие стенки капилляров позволяют кислороду и питательным веществам проходить из крови в ткани, а отходам их жизнедеятельности — попадать из тканей в кровь.
Венулы и вены
Кровь собирается из капилляров в очень маленькие вены, называемые венулами, а затем в вены, которые несут кровь обратно к сердцу. Стенки вен гораздо тоньше, чем стенки артерий, главным образом потому, что давление в венах намного ниже. Вены могут расширяться при увеличении объема поступающей в них жидкости. Некоторые вены, в частности вены на ногах, имеют клапаны, предотвращающие обратный ток крови. Когда эти клапаны смыкаются не полностью и пропускают жидкость, обратный поток крови может привести к тому, что вена станет растянутой, удлинится и примет извилистую форму. Растянутые, извилистые поверхностные вены называются варикозными венами.
Названия кровеносных сосудов
У людей кровеносные сосуды расположены примерно одинаковым образом. Основные сосуды обычно получают названия по органу, с которым они соединены, или по месту расположения. Например, почечные артерии и вены соединяются с почками, а подключичные артерии и вены находятся под ключицей.
Кровеносные сосуды и лимфатические узлы