Биология кровеносных сосудов

Сердце и кровеносные сосуды образуют сердечно-сосудистую систему (систему кровообращения). Кровь, циркулирующая в этой системе, доставляет кислород и питательные вещества к тканям организма и выводит из них отходы жизнедеятельности.

Кровеносные сосуды включают

Артерии

Артериолы

Капилляры

Венулы

Вены

Эти сосуды переносят всю кровь.

Кровеносные сосуды: Циркуляция крови

При повреждении, разрыве или порезе кровеносного сосуда из него просачивается кровь, в результате чего возникает кровотечение. Кровь может вытекать наружу из тела (это называется наружным кровотечением), или течь в пространство вокруг органов или непосредственно в органы (это так называемое внутреннее кровотечение).

Артерии и артериолы Артерии, сильные, эластичные и устойчивые сосуды, несут кровь от сердца и испытывают более высокие нагрузки от давления крови. Поскольку артерии эластичны, они пассивно (подобно пружине) сужаются при расслаблении сердца между ударами, и таким образом помогают поддерживать артериальное давление. Артерии разветвляются на все более мелкие сосуды, и в конечном итоге переходят в очень маленькие сосуды, называемые артериолами. Артерии и артериолы имеют мышечные стенки и способны регулировать свой диаметр для увеличения или уменьшения притока крови к определенной части тела.

Капилляры Капилляры представляют собой мельчайшие, чрезвычайно тонкостенные сосуды, соединяющие артерии (которые несут кровь от сердца) и вены (которые возвращают кровь к сердцу). Тонкие стенки капилляров позволяют кислороду и питательным веществам проходить из крови в ткани, а отходам их жизнедеятельности — попадать из тканей в кровь.

Венулы и вены Кровь собирается из капилляров в очень маленькие вены, называемые венулами, а затем в вены, которые несут кровь обратно к сердцу. Стенки вен гораздо тоньше, чем стенки артерий, главным образом потому, что давление в венах намного ниже. Вены могут расширяться при увеличении объема поступающей в них жидкости. Некоторые вены, в частности вены на ногах, имеют клапаны, предотвращающие обратный ток крови. Когда эти клапаны смыкаются не полностью и пропускают жидкость, обратный поток крови может привести к тому, что вена станет растянутой, удлинится и примет извилистую форму. Растянутые, извилистые поверхностные вены называются варикозными венами.