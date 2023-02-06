Несмотря на то, что суточные пищевые потребности, включая потребность в незаменимых питательных веществах, отличаются в зависимости от возраста, пола, роста, массы тела, физической активности и скорости, с которой организм сжигает калории (скорости обмена веществ), разработаны общие рекомендации по здоровому питанию. Совет по продовольствию и питанию Национальной академии наук при Национальном исследовательском центре и Министерстве сельского хозяйства США периодически публикует рекомендуемые нормы потребления белка, витаминов и минералов. Эти нормы рассчитаны для удовлетворения потребностей здоровых людей.

Министерство сельского хозяйства США также публикует MyPlate, веб-сайт, который помогает людям выработать здоровый стиль питания и сделать правильный выбор продуктов питания, соответствующих их индивидуальным потребностям.

В целом, согласно рекомендациям официальных органов здравоохранения, людям следует:

придерживаться здорового режима питания на каждом этапе жизни;

выбирать богатые питательными веществами продукты и напитки и слегка изменять их на свой вкус в соответствии с личными предпочтениями, культурными традициями и бюджетом;

сосредоточиться на удовлетворении потребностей организма с помощью каждой группы пищевых продуктов, употребляя продукты питания и напитки, богатые питательными веществами, а также не выходить за пределы лимита калорий;

ограничить употребление продуктов питания и напитков с высоким содержанием добавленных сахаров, насыщенных жиров и натрия, а также ограничить употребление алкогольных напитков.

Также важно адекватное потребление жидкости.

Рекомендуется исключать употребление транс-жиров из рациона питания. По возможности, насыщенные жиры и транс-жиры следует заменять мононенасыщенными жирами и полиненасыщенными жирами, в том числе полиненасыщенными жирами, называемыми омега-3 жирными кислотами.