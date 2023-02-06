Несмотря на то, что суточные пищевые потребности, включая потребность в незаменимых питательных веществах, отличаются в зависимости от возраста, пола, роста, массы тела, физической активности и скорости, с которой организм сжигает калории (скорости обмена веществ), разработаны общие рекомендации по здоровому питанию. Совет по продовольствию и питанию Национальной академии наук при Национальном исследовательском центре и Министерстве сельского хозяйства США периодически публикует рекомендуемые нормы потребления белка, витаминов и минералов. Эти нормы рассчитаны для удовлетворения потребностей здоровых людей.
Министерство сельского хозяйства США также публикует MyPlate, веб-сайт, который помогает людям выработать здоровый стиль питания и сделать правильный выбор продуктов питания, соответствующих их индивидуальным потребностям.
В целом, согласно рекомендациям официальных органов здравоохранения, людям следует:
придерживаться здорового режима питания на каждом этапе жизни;
выбирать богатые питательными веществами продукты и напитки и слегка изменять их на свой вкус в соответствии с личными предпочтениями, культурными традициями и бюджетом;
сосредоточиться на удовлетворении потребностей организма с помощью каждой группы пищевых продуктов, употребляя продукты питания и напитки, богатые питательными веществами, а также не выходить за пределы лимита калорий;
ограничить употребление продуктов питания и напитков с высоким содержанием добавленных сахаров, насыщенных жиров и натрия, а также ограничить употребление алкогольных напитков.
Также важно адекватное потребление жидкости.
Рекомендуется исключать употребление транс-жиров из рациона питания. По возможности, насыщенные жиры и транс-жиры следует заменять мононенасыщенными жирами и полиненасыщенными жирами, в том числе полиненасыщенными жирами, называемыми омега-3 жирными кислотами.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Рекомендации по правильному питанию для американцев (2020–2025 гг.): рекомендации Министерства сельского хозяйства США (USDA) и Министерства здравоохранения и социального обеспечения США по питанию в зависимости от этапа жизни, от рождения до пожилого возраста
План MyPlate: система управления питанием Министерства сельского хозяйства США, способствующая здоровому питанию с употреблением различных фруктов, овощей, зерновых, белковых продуктов, а также молочных продуктов и альтернативных обогащенных соевых продуктов