Пищевые добавки и загрязняющие примеси

Продукты могут быть загрязнены, потому что воздух, вода и почва загрязнены, например, тяжелыми металлами (такими как свинец, кадмий и ртуть) или ПХБ (полихлорированными бифенилами). ПХБ раньше использовались как хладагент и во многих других продуктах, и сейчас они присутствуют в воздухе, почве и воде во многих местах.

Пищевые продукты могут быть загрязнены пестицидами, упаковочными материалами или во время приготовления или обработки. Кроме того, так называемые химические вещества, разрушающие эндокринную систему, в окружающей среде (например, некоторые инсектициды, продукты нефтехимической промышленности и промышленные растворители) могут влиять на эндокринную систему организма и изменять уровень гормонов, вызывая изменения половых органов, иммунной функции, функций нервной системы, рост и развитие, а также некоторые виды онкологических заболеваний. Кроме этого, они могут способствовать ожирению.

Пищевые продукты также могут быть загрязнены лекарственными препаратами (такими как антибиотики и гормоны роста), которые дают животным.

Иногда в пищевых продуктах допускается присутствие загрязняющих примесей в ограниченных количествах, потому что загрязняющие примеси невозможно полностью вывести, не повредив продукты. К распространенным загрязняющим примесям относятся:

Пестициды

Тяжелые металлы

Нитраты (в зеленых листовых овощах)

Афлатоксины, вырабатываемые плесневыми грибами (в орехах и молоке)

Гормоны роста (в молочных продуктах и мясе)

Уровни их содержания, не вызывающие заболеваний или других проблем у людей, считаются безопасными. Однако очень трудно установить, вызвало ли проблему малое количество загрязняющей примеси. Поэтому безопасный уровень часто определяется по общему соглашению, а не по объективным данным. Неясно, может ли вызвать проблемы употребление небольшого количества загрязняющих примесей в течение длительного времени.

Пищевые продукты могут содержать шерсть животных, фекалии животных, останки насекомых в таких незначительных количествах, что удалить их невозможно.