Пищевые добавки и загрязняющие примеси

Добавки и загрязняющие примеси часто являются компонентами выращенных в промышленных масштабах, приготовленных или упакованных пищевых продуктов. Пищевые продукты, выращенные непромышленным образом, также могут быть загрязнены загрязняющими веществами или пестицидами.
Добавки
Часто в пищу добавляют консерванты, эмульгаторы, антиоксиданты и стабилизаторы. Это делается в следующих целях:
Обеспечить ее более легкое переваривание
Увеличить срок хранения и уменьшить порчу
Предотвратить загрязнение микроорганизмами и, тем самым, предотвратить болезни, распространяющиеся через пищеварительный тракт.
Улучшить вкус, придать цвет или усилить запах, делая пищу более аппетитной.
В промышленно приготовленных пищевых продуктах добавки используются в количестве, безопасность которого была доказана лабораторными испытаниями. Однако часто бывает сложно сопоставить пользу добавок с рисками. Например, нитрит, который используются в мясных консервах, не только улучшает запах, но и подавляет рост бактерий, вызывающих ботулизм. Однако нитрит превращается в нитрозамины, которые могут вызвать рак у животных. С другой стороны, количество нитрита, добавленное в мясные консервы, является незначительным по сравнению с количеством нитратов, которые естественным образом содержатся в пище и которые превращаются в нитрит слюнными железами.
В редких случаях некоторые добавки (например, сульфиты) могут вызывать аллергические реакции. Сульфиты, которые в природных условиях содержатся в винах, добавляются в такие продукты, как сухофрукты и сушеный картофель, в качестве консерванта.
Загрязняющие примеси
Продукты могут быть загрязнены, потому что воздух, вода и почва загрязнены, например, тяжелыми металлами (такими как свинец, кадмий и ртуть) или ПХБ (полихлорированными бифенилами). ПХБ раньше использовались как хладагент и во многих других продуктах, и сейчас они присутствуют в воздухе, почве и воде во многих местах.
Пищевые продукты могут быть загрязнены пестицидами, упаковочными материалами или во время приготовления или обработки. Кроме того, так называемые химические вещества, разрушающие эндокринную систему, в окружающей среде (например, некоторые инсектициды, продукты нефтехимической промышленности и промышленные растворители) могут влиять на эндокринную систему организма и изменять уровень гормонов, вызывая изменения половых органов, иммунной функции, функций нервной системы, рост и развитие, а также некоторые виды онкологических заболеваний. Кроме этого, они могут способствовать ожирению.
Пищевые продукты также могут быть загрязнены лекарственными препаратами (такими как антибиотики и гормоны роста), которые дают животным.
Иногда в пищевых продуктах допускается присутствие загрязняющих примесей в ограниченных количествах, потому что загрязняющие примеси невозможно полностью вывести, не повредив продукты. К распространенным загрязняющим примесям относятся:
Пестициды
Тяжелые металлы
Нитраты (в зеленых листовых овощах)
Афлатоксины, вырабатываемые плесневыми грибами (в орехах и молоке)
Гормоны роста (в молочных продуктах и мясе)
Уровни их содержания, не вызывающие заболеваний или других проблем у людей, считаются безопасными. Однако очень трудно установить, вызвало ли проблему малое количество загрязняющей примеси. Поэтому безопасный уровень часто определяется по общему соглашению, а не по объективным данным. Неясно, может ли вызвать проблемы употребление небольшого количества загрязняющих примесей в течение длительного времени.
Пищевые продукты могут содержать шерсть животных, фекалии животных, останки насекомых в таких незначительных количествах, что удалить их невозможно.