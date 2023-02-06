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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Пищевые добавки и загрязняющие примеси

Авторы:Shilpa N Bhupathiraju, PhD, Harvard Medical School and Brigham and Women's Hospital;
Frank Hu, MD, MPH, PhD, Harvard T.H. Chan School of Public Health
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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    Добавки и загрязняющие примеси часто являются компонентами выращенных в промышленных масштабах, приготовленных или упакованных пищевых продуктов. Пищевые продукты, выращенные непромышленным образом, также могут быть загрязнены загрязняющими веществами или пестицидами.

    Добавки

    Часто в пищу добавляют консерванты, эмульгаторы, антиоксиданты и стабилизаторы. Это делается в следующих целях:

    • Обеспечить ее более легкое переваривание

    • Увеличить срок хранения и уменьшить порчу

    • Предотвратить загрязнение микроорганизмами и, тем самым, предотвратить болезни, распространяющиеся через пищеварительный тракт.

    • Улучшить вкус, придать цвет или усилить запах, делая пищу более аппетитной.

    В промышленно приготовленных пищевых продуктах добавки используются в количестве, безопасность которого была доказана лабораторными испытаниями. Однако часто бывает сложно сопоставить пользу добавок с рисками. Например, нитрит, который используются в мясных консервах, не только улучшает запах, но и подавляет рост бактерий, вызывающих ботулизм. Однако нитрит превращается в нитрозамины, которые могут вызвать рак у животных. С другой стороны, количество нитрита, добавленное в мясные консервы, является незначительным по сравнению с количеством нитратов, которые естественным образом содержатся в пище и которые превращаются в нитрит слюнными железами.

    В редких случаях некоторые добавки (например, сульфиты) могут вызывать аллергические реакции. Сульфиты, которые в природных условиях содержатся в винах, добавляются в такие продукты, как сухофрукты и сушеный картофель, в качестве консерванта.

    Загрязняющие примеси

    Продукты могут быть загрязнены, потому что воздух, вода и почва загрязнены, например, тяжелыми металлами (такими как свинец, кадмий и ртуть) или ПХБ (полихлорированными бифенилами). ПХБ раньше использовались как хладагент и во многих других продуктах, и сейчас они присутствуют в воздухе, почве и воде во многих местах.

    Пищевые продукты могут быть загрязнены пестицидами, упаковочными материалами или во время приготовления или обработки. Кроме того, так называемые химические вещества, разрушающие эндокринную систему, в окружающей среде (например, некоторые инсектициды, продукты нефтехимической промышленности и промышленные растворители) могут влиять на эндокринную систему организма и изменять уровень гормонов, вызывая изменения половых органов, иммунной функции, функций нервной системы, рост и развитие, а также некоторые виды онкологических заболеваний. Кроме этого, они могут способствовать ожирению.

    Пищевые продукты также могут быть загрязнены лекарственными препаратами (такими как антибиотики и гормоны роста), которые дают животным.

    Иногда в пищевых продуктах допускается присутствие загрязняющих примесей в ограниченных количествах, потому что загрязняющие примеси невозможно полностью вывести, не повредив продукты. К распространенным загрязняющим примесям относятся:

    • Пестициды

    • Тяжелые металлы

    • Нитраты (в зеленых листовых овощах)

    • Афлатоксины, вырабатываемые плесневыми грибами (в орехах и молоке)

    • Гормоны роста (в молочных продуктах и мясе)

    Уровни их содержания, не вызывающие заболеваний или других проблем у людей, считаются безопасными. Однако очень трудно установить, вызвало ли проблему малое количество загрязняющей примеси. Поэтому безопасный уровень часто определяется по общему соглашению, а не по объективным данным. Неясно, может ли вызвать проблемы употребление небольшого количества загрязняющих примесей в течение длительного времени.

    Пищевые продукты могут содержать шерсть животных, фекалии животных, останки насекомых в таких незначительных количествах, что удалить их невозможно.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.