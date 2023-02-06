Общие сведения о питании

Под понятием «состав тела» обычно понимают, сколько в организме содержится жира и сколько мышечной массы; обычно он выражается как процентное содержание жира в организме. Состав тела иногда оценивается с помощью:

Измерения толщины кожной складки

Проведения анализа биоэлектрического сопротивления

Более точные способы определения этого процентного содержания включают взвешивание людей под водой (гидростатическое взвешивание) и проведение двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДЭРА), компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Тем не менее, эти более точные методы непросты в использовании, могут быть дорогими, подвергать людей ненужному облучению (КТ) и не всегда доступны. Они используются, главным образом, в исследованиях.

Толщина кожно-жировой складки. Состав тела можно определить, измерив количество жира под кожей (толщину кожно-жировой складки). Складку кожи с задней стороны левого плеча (складку кожи трехглавой мышцы) оттягивают и измеряют циркулем. Нормальным считается результат около 1,2 см у мужчин и около 2,5 см у женщин. Это значение толщины складки кожи и окружность левого плеча могут использоваться для определения количества скелетных мышц (безжировой массы тела).

Анализ биоэлектрического сопротивления. В ходе этого анализа измеряют сопротивление тканей организма прохождению сигнала неопределяемого электрического тока низкого напряжения. Обычно человек стоит босыми ногами на металлических пластинах, и через его тело из одной ноги в другую пропускается электрический ток, который не ощущается человеком. Жир и костная ткань оказывают гораздо большее сопротивление электрическому току, чем мышечная ткань. Измеряя сопротивление току, врачи могут определить процентное содержание жира в организме. Этот тест занимает всего около 1 минуты.

Гидростатическое взвешивание. Людей взвешивают под водой в небольшом бассейне, и этот вес сравнивается с их весом на сухой земле. Костная и мышечная ткань плотнее воды, поэтому люди с более высоким содержанием мышечной ткани в воде имеют большую массу тела, а люди с высоким содержанием жира — меньшую. Хотя этот метод считается самым точным, для него требуется специальное оборудование, которое не всегда бывает доступным, а также значительное время и квалификация сотрудника.

Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА): Этот метод позволяет точно определить количество и распределение жира в организме. При выполнении ДРА применяется очень низкая доза радиации, и эта процедура безопасна. Однако она слишком дорогостоящая для регулярного использования.

КТ и МРТ, хотя обычно они не используются только для укрепления здоровья, обеспечивают наиболее подробный и точный анализ состава тела, поскольку они могут более точно определить количество жира в тканях, включая внутренние мышцы и органы, и могут дифференцировать более вредный жир брюшной полости и внутренних органов (висцеральный) от менее вредного жира под кожей (подкожный жир).