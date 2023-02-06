Обработанные продукты питания, органические продукты питания и биоинженерные или генетически модифицированные продукты питания

Министерство сельского хозяйства США (USDA) определяет обработанные продукты питания как любой сырой сельскохозяйственный товар, который подвергался мытью, чистке, помолу, нарезанию, нагреву, пастеризации, бланшированию, готовке, консервированию, замораживанию, сушке, обезвоживанию, смешиванию, упаковыванию или другими процедурами, которые изменяют его естественное состояние.

На основании этого определения, практически все продукты питания в определенной степени обрабатываются. Однако некоторые современные методы обработки пищевых продуктов лишают продукты ценных питательных веществ. Например, при помоле из зерна удаляются отруби и ростки, и, таким образом, из зерна выводится клетчатка, железо и многие витамины группы В. При обработке также часто вносятся добавки, такие как консерванты (например, бензоаты, сорбаты, нитриты, сульфиты и лимонная кислота), искусственные красители, ароматизаторы и подсластители, стабилизаторы, эмульгаторы, синтетические витамины и минералы, а также другие добавки, включая соль, глутамат натрия (ГН), сахар, жиры и рафинированные масла. Некоторые пищевые добавки могут особенно неблагоприятно влиять на детей.

Ультра-обработанные продукты (например, сладости, соленые закуски, сладкие напитки, готовые к употреблению продукты и фаст-фуд) встречаются все чаще и составляют почти половину запасов продуктов питания во многих странах. Они изготавливаются из недорогих ингредиентов (включая вредные жиры, рафинированные зерновые и крахмалы, а также добавленный сахар и соль), которые часто комбинируются с пищевыми добавками (включая искусственные красители, ароматизаторы и консерванты), чтобы сделать их недорогими и исключительно вкусными, а также продлить срок хранения. Большинство из них содержит мало или совсем не содержит натуральных продуктов. Эти продукты способствуют перееданию и увеличению массы тела, а также обеспечивают относительный недостаток ценных питательных веществ, повышая риск инсулинорезистентности и, возможно, других заболеваний (например, ишемической болезни сердца, депрессии, синдрома раздраженного кишечника, рака и даже ранней смерти).