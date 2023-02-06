Обработанные продукты питания, органические продукты питания и биоинженерные или генетически модифицированные продукты питания

Обработанные продукты питания
Министерство сельского хозяйства США (USDA) определяет обработанные продукты питания как любой сырой сельскохозяйственный товар, который подвергался мытью, чистке, помолу, нарезанию, нагреву, пастеризации, бланшированию, готовке, консервированию, замораживанию, сушке, обезвоживанию, смешиванию, упаковыванию или другими процедурами, которые изменяют его естественное состояние.
На основании этого определения, практически все продукты питания в определенной степени обрабатываются. Однако некоторые современные методы обработки пищевых продуктов лишают продукты ценных питательных веществ. Например, при помоле из зерна удаляются отруби и ростки, и, таким образом, из зерна выводится клетчатка, железо и многие витамины группы В. При обработке также часто вносятся добавки, такие как консерванты (например, бензоаты, сорбаты, нитриты, сульфиты и лимонная кислота), искусственные красители, ароматизаторы и подсластители, стабилизаторы, эмульгаторы, синтетические витамины и минералы, а также другие добавки, включая соль, глутамат натрия (ГН), сахар, жиры и рафинированные масла. Некоторые пищевые добавки могут особенно неблагоприятно влиять на детей.
Ультра-обработанные продукты (например, сладости, соленые закуски, сладкие напитки, готовые к употреблению продукты и фаст-фуд) встречаются все чаще и составляют почти половину запасов продуктов питания во многих странах. Они изготавливаются из недорогих ингредиентов (включая вредные жиры, рафинированные зерновые и крахмалы, а также добавленный сахар и соль), которые часто комбинируются с пищевыми добавками (включая искусственные красители, ароматизаторы и консерванты), чтобы сделать их недорогими и исключительно вкусными, а также продлить срок хранения. Большинство из них содержит мало или совсем не содержит натуральных продуктов. Эти продукты способствуют перееданию и увеличению массы тела, а также обеспечивают относительный недостаток ценных питательных веществ, повышая риск инсулинорезистентности и, возможно, других заболеваний (например, ишемической болезни сердца, депрессии, синдрома раздраженного кишечника, рака и даже ранней смерти).
Органические продукты питания
Для того, чтобы органические продукты получили сертификат Министерства сельского хозяйства США (USDA), они должны выращиваться и обрабатываться в соответствии с федеральными рекомендациями, учитывающими многие факторы, такие как качество почвы, методы выращивания животных, борьбу с вредителями и сорняками, а также использование добавок. Например, для того, чтобы мясо получило маркировку органического, животные должны выращиваться в условиях, соответствующих их естественному поведению (например, возможность выпаса на пастбище), должны получать 100 % органический корм и фураж и не должны получать антибиотики и гормоны. Для того, чтобы продукт был маркирован органической печатью Министерства сельского хозяйства США (USDA), он должен содержать 95 % органических ингредиентов.
Хотя достоверность и степень пользы для здоровья, приписываемые органическим продуктам, остаются неизвестными, отсутствие антибиотиков помогает предотвратить антибиотикорезистентность. Синтетические пестициды также могут повышать риск аутизма, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и нарушения когнитивных навыков у детей. Одной из стратегий, помогающих сдерживать повышенную стоимость органических продуктов, является анализ ежегодных списков уровней пестицидов от Рабочей группы по охране окружающей среды (EWG), в которых перечислены грязная дюжина (продукты, более загрязненные пестицидами, чем другие сельскохозяйственные культуры) и чистые пятнадцать (продукты, содержащие минимальное количество остатков пестицидов).
Биоинженерные или генетически модифицированные продукты питания
Биоинженерные или генетически модифицированные продукты питания — это продукты, содержащие генетически модифицированные организмы (ГМО).
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), биоинженерные или генетически модифицированные продукты содержат ДНК, которая была модифицирована с помощью лабораторных методов и не может быть создана с помощью традиционного размножения или обнаружена в природе. Генетически модифицированные продукты присутствуют в продуктах питания США с начала 1990-х годов, и их безопасность для людей и животных контролируется Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), Агентством по охране окружающей среды (EPA) и Министерством сельского хозяйства США.
Начиная с января 2022 г., пищевые продукты требуют маркировки, которая указывает, являются ли они биоинженерными продуктами питания. Эти продукты часто входят в состав других продуктов, и их иногда трудно идентифицировать.
Хотя потребление биоинженерных продуктов питания не представляет риска для здоровья человека, группы по защите продовольственной безопасности сообщили о проблемах, таких как развитие аллергии (если переносимая ДНК была взята из аллергенной пищи) и резистентность к антибиотикам, возникающая в результате употребления гербицид-резистентных культур, которые могли теоретически переносить модифицированные антибиотикорезистентные гены в пищеварительный тракт человека. ВОЗ заявила, что риск такой антибиотикорезистентности очень мал, но не незначителен.