Калория — это мера энергии. Пища содержит калории. Иными словами, пища снабжает организм энергией, которая высвобождается при ее расщеплении в процессе пищеварения. Энергия позволяет клеткам выполнять все их функции, включая строительство белков и других веществ, необходимых организму. Энергия может использоваться сразу же или накапливаться для использования позже.

Пища может быть не полностью поглощена. В таких случаях организм может быть не способным использовать все калории в пище для энергии.

Когда полученная энергия, число калорий, потребленных с пищей, превышает немедленную потребность организма, он сохраняет избыточную энергию. Большая часть избыточной энергии накапливается в виде жира. Некоторая часть накапливается в виде углеводов, обычно в печени и мышцах. В результате увеличивается масса тела.

Знаете ли Вы, что...

Когда потребляется слишком мало калорий для удовлетворения потребностей организма, организм начинает использовать углеводы, накопленные в печени и мышцах. Поскольку организм быстро мобилизует запасенные углеводы, и поскольку при мобилизации углеводов обычно выводится вода, сначала снижение массы тела происходит быстро. Однако это небольшое количество накопленных углеводов обеспечивает энергию лишь на короткое время. Затем организм использует накопленные жиры. В фунте жира содержится больше энергии, поэтому по мере того, как для получения энергии организм использует жир, потеря массы тела замедляется. Однако накопленного жира намного больше, и у большинства людей жир может снабжать организм энергией долгое время.

Также может теряться белок, но обычно в меньшем количестве, чем углеводы и жиры. Кроме того, потеря белка у худых людей, как правило, менее выражена, чем у людей с избыточным весом. Только в случае длительного и значительного недостатка энергии организм начинает расщеплять белки в больших количествах. Если люди, получавшие нормальное питание, полностью прекращают получать пищу, то они испытывают общее истощение, а через 8–12 недель наступает смерть.

Как определяется количество калорий в пище?