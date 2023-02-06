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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Калории

Авторы:Shilpa N Bhupathiraju, PhD, Harvard Medical School and Brigham and Women's Hospital;
Frank Hu, MD, MPH, PhD, Harvard T.H. Chan School of Public Health
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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Калория — это мера энергии. Пища содержит калории. Иными словами, пища снабжает организм энергией, которая высвобождается при ее расщеплении в процессе пищеварения. Энергия позволяет клеткам выполнять все их функции, включая строительство белков и других веществ, необходимых организму. Энергия может использоваться сразу же или накапливаться для использования позже.

Пища может быть не полностью поглощена. В таких случаях организм может быть не способным использовать все калории в пище для энергии.

Когда полученная энергия, число калорий, потребленных с пищей, превышает немедленную потребность организма, он сохраняет избыточную энергию. Большая часть избыточной энергии накапливается в виде жира. Некоторая часть накапливается в виде углеводов, обычно в печени и мышцах. В результате увеличивается масса тела.

Знаете ли Вы, что...

  • После потери первых нескольких килограммов снижение веса замедляется, когда организм сжег все накопленные углеводы и начинает сжигать накопленный жир.

Когда потребляется слишком мало калорий для удовлетворения потребностей организма, организм начинает использовать углеводы, накопленные в печени и мышцах. Поскольку организм быстро мобилизует запасенные углеводы, и поскольку при мобилизации углеводов обычно выводится вода, сначала снижение массы тела происходит быстро. Однако это небольшое количество накопленных углеводов обеспечивает энергию лишь на короткое время. Затем организм использует накопленные жиры. В фунте жира содержится больше энергии, поэтому по мере того, как для получения энергии организм использует жир, потеря массы тела замедляется. Однако накопленного жира намного больше, и у большинства людей жир может снабжать организм энергией долгое время.

Также может теряться белок, но обычно в меньшем количестве, чем углеводы и жиры. Кроме того, потеря белка у худых людей, как правило, менее выражена, чем у людей с избыточным весом. Только в случае длительного и значительного недостатка энергии организм начинает расщеплять белки в больших количествах. Если люди, получавшие нормальное питание, полностью прекращают получать пищу, то они испытывают общее истощение, а через 8–12 недель наступает смерть.

Как определяется количество калорий в пище?

На этикетках указано число калорий в одной порции. Но как определяется это число? Ответ на удивление прост: Продукт сжигается. Образец продукта помещают в наполненную кислородом изолированную камеру, окруженную водой. Эта камера называется бомбовым калориметром. Образец полностью сжигается. Тепло, выделившееся при горении, повышает температуру воды, это повышение измеряют и определяют количество калорий в продукте. Например, если температура воды повышается на 20 градусов, продукт содержит 20 калорий. Этот метод измерения калорий называется прямой калориметрией.

Рекомендуемое количество калорий

Потребность в энергии значительно варьируется, приблизительно от 1000 до более 3200 калорий в сутки, в зависимости от возраста, пола, массы тела, физической активности, имеющихся нарушений и скорости, с которой человек сжигает калории (скорости обмена веществ). Потребление большего количества калорий необходимо людям, занимающимся деятельностью, требующей более высоких энергетических затрат по сравнению с затратами, требующимися для обеспечения обычной повседневной деятельности. Однако обычно суточное число калорий, требуемое для поддержания массы тела, составляет около:

  • У детей младшего возраста: от 1000 до 1800 ккал

  • У детей старшего возраста и подростков: от 1200 до 3200 ккал

  • У взрослых: от 1600 до 3000 ккал

Количество необходимых калорий увеличивается с увеличением уровня активности, и, в целом, мальчикам и мужчинам необходимо больше калорий, чем девочкам и женщинам.

Эти расчеты калорий являются лишь общим руководством, отчасти потому что потребности организма меняются в зависимости от его активности в любой конкретный момент времени. Также разделение потребления калорий на 24-часовой период (суточное потребление) является условным. Поскольку физическими упражнениями, согласно рекомендациям, занимаются менее 10 % американцев, обычно им необходимо меньшее число калорий, чем те, что указаны выше для активных людей. Интенсивная деятельность, в особенности аэробные упражнения, существенно повышают потребности, а отсутствие активности их снижает.

Таблица
Таблица

Приблизительное количество необходимых калорий в зависимости от возраста*, пола, уровня активности†

через сексуальные контакты;

Сидячий образ жизни

Активный образ жизни

Маленькие дети (в возрасте от 2 до 6 лет)

Мальчики

1000–1400

1000–1800

Девочки

1000–1200

1000–1600

Дети старшего возраста и подростки (в возрасте от 7 до 18 лет)

Мальчики

1400–2400

1600–3200

Девочки

1200–1800

1600–2400

Взрослые (в возрасте от 19 до 60 лет)

Мужчины

2200–2600

2400–3000

Женщины

1600–2000

1800–2400

Взрослые (в возрасте от 61 года и старше)

Мужчины

2200–2600

Женщины

1800–2000

* Количество необходимых калорий увеличивается с увеличением возраста людей до возраста 20 лет. После 20 лет количество необходимых калорий начинает снижаться.

† Чем активнее человек, тем выше число необходимых калорий.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.