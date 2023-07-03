Общие сведения о минералах

Минералы необходимы для нормального функционирования клеток организма.
Организму необходимо относительно большое количество:
Эти минералы называются макроминералами. От этих минералов зависит работа костей, мышц, сердца и головного мозга.
Организму необходимо небольшое количество:
Эти минералы называются микроминералами. Кроме хрома, все эти микроминералы входят в состав ферментов или гормонов, необходимых для процессов, происходящих в организме (метаболизма). Хром помогает организму поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Не ясно, следует ли считать хром необходимым (обязательным) микроэлементом.
Как макроминералы, так и микроминералы вредны при употреблении в слишком большом количестве.
Минералы являются необходимой составляющей здорового рациона. Для большинства минералов определена рекомендуемая норма потребления (РНП), количество, которое ежедневно необходимо большинству здоровых людей для поддержания здоровья. Людям, имеющим какое-либо нарушение или заболевание, они могут требоваться в большем или меньшем количестве в сравнении с нормой.
Потребление некоторых минералов в слишком малом или слишком большом количестве может вызвать нарушение обмена веществ. У людей, соблюдающих сбалансированный рацион питания, включающий разнообразные продукты, вряд ли возникнет нарушение обмена веществ или серьезный дефицит минералов, за исключением иногда дефицита йода, железа или цинка. Тем не менее люди, соблюдающие ограничительные диеты, могут не получать достаточное количество какого-то конкретного минерала (или витамина). Например, вегетарианцы, включая тех, кто ест яйца и молочные продукты, подвержены риску дефицита железа. У младенцев вероятность развития дефицита веществ более высока, потому что они быстро растут (поэтому для их размера им требуется большее количество питательных веществ, чем взрослым).
Потребление большого количества (мегадоз) минеральных добавок без наблюдения врача может вызвать вредные (токсические) эффекты.
Некоторые нарушения обмена минералов (в частности, нарушения обмена марганца и молибдена) возникают очень редко или, возможно, вообще не существуют.
Электролиты
Некоторые минералы, в особенности макроминералы, являются важными электролитами. Организм использует электролиты для контроля функции нервов и мышц и для поддержания кислотно-щелочного баланса и водного баланса. При нарушении баланса электролитов могут возникать заболевания.
Диагностика
Часто анализы крови или мочи
Врачи могут обнаружить многие распространенные нарушения обмена веществ или нарушение водно-солевого баланса, определяя уровень минералов в образце крови или мочи.
Минералы
Минерал
Хорошие источники
Основные функции
Рекомендуемая норма потребления с пищей для взрослых*
Молоко и молочные продукты, мясо, рыба, которую едят с костями (например, сардины), яйца и обогащенные крупяные продукты
Необходим для образования костей и зубов, для свертывания крови, для нормальной работы мышц, для нормального функционирования многих ферментов и для нормального сердечного ритма
1000 миллиграммов
1200 миллиграммов для женщин старше 50 лет и для мужчин старше 70 лет.
Хлорид
Соль, говядина, свинина, сардины, сыр, зеленые оливки, кукурузный хлеб, картофельные чипсы, квашеная капуста, полуфабрикаты или консервированные продукты (обычно в виде соли)
Участвует в поддержании электролитного баланса
1000 миллиграммов
Печень, мясные продукты, цельнозерновые злаки и орехи
Обеспечивает действие инсулина (инсулин контролирует уровень сахара в крови)
Участвует в переработке (метаболизме) и накоплении углеводов, белков и жира
35 микрограммов для мужчин в возрасте до 50 лет
25 микрограммов для женщин в возрасте до 50 лет
30 микрограммов для мужчин старше 50 лет
20 микрограммов для женщин старше 50 лет
Субпродукты, моллюски, какао, грибы, орехи, сушеные бобовые, сухофрукты, горох, томатные продукты и цельнозерновые злаки
Является компонентом многих ферментов, необходимых для выработки энергии, для противоокислительного действия† и для образования эритроцитов, костной и соединительной ткани
900 микрограммов
Морепродукты, чай и фторированная вода
Требуется для образования костей и зубов
3 миллиграмма для женщин
4 миллиграмма для мужчин
Морепродукты, йодированная соль, яйца, йогурт, молоко и питьевая вода (в различном количестве в зависимости от содержания йода в местной почве)
Требуется для образования гормонов щитовидной железы
150 микрограммов
В качестве гемового‡ железа:
Говядина, птица, рыба, почки и печень
В виде негемового железа: Соевая мука, бобы, меласса, шпинат, моллюски и обогащенные злаки и крупы
Требуется для образования многих ферментов в организме
Гемовое железо — это важный компонент мышечных клеток и гемоглобина, который позволяет эритроцитам переносить кислород и доставлять его в ткани организма
8 миллиграммов для женщин старше 50 лет и для мужчин
18 миллиграммов для женщин в возрасте 50 лет и моложе (в предменопаузе)
27 миллиграммов для беременных женщин
9 миллиграммов для кормящих женщин
Зеленые листовые овощи, орехи, зерна хлебных злаков, бобы и томатные продукты
Требуется для образования костей и зубов, для нормального функционирования нервной системы и мышц, а также для активации ферментов
320 миллиграммов для женщин
420 миллиграммов для мужчин
Марганец
Цельнозерновые злаки, ананасы, орехи, чай, бобы и томатные продукты
Требуется для образования костной ткани, для образования и активации некоторых ферментов
2,3 миллиграмма для мужчин
1,8 миллиграмма для женщин
Молибден
Молоко, бобовые, цельнозерновой хлеб и злаки, темно-зеленые овощи
Требуется для метаболизма натрия, активации некоторых ферментов и нормального функционирования клеток
Помогает расщеплять сульфаты (присутствующие в продуктах естественным образом и добавленные в качестве консервантов)
45 микрограммов
Молочные продукты, мясо, птица, рыба, злаки, орехи и бобовые
Требуется для образования костей и зубов, а также для выработки энергии
Используется для образования нуклеиновых кислот, в том числе ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты)
700 миллиграммов
Цельное и снятое молоко, бананы, помидоры, апельсины, дыни, картофель, сладкий картофель, чернослив, изюм, шпинат, ботва молодой репы, капуста листовая, капуста кале, другие зеленые листовые овощи, большинство видов гороха и бобов, а также заменители соли (хлорид калия)
Требуется для нормальной работы нервной системы и мышц
Участвует в поддержании электролитного баланса
3,4 грамма для мужчин
2,6 грамма для женщин
Мясо, морепродукты, орехи и злаки (в зависимости от содержания селена в почве, где были выращены зерновые)
Действует как антиоксидант† с витамином Е
Требуется для работы щитовидной железы
55 микрограммов
Соль, говядина, свинина, сардины, сыр, зеленые оливки, кукурузный хлеб, картофельные чипсы, квашеная капуста, полуфабрикаты или консервированные продукты (обычно в виде соли)
Требуется для нормальной работы нервной системы и мышц
Участвует в поддержании нормального водно-солевого баланса
1500 миллиграммов
Мясо, печень, устрицы, морепродукты, арахис, обогащенные злаки и цельное зерно (в зависимости от содержания цинка в почве, в которой было выращено зерно)
Используется для образования многих ферментов и инсулина
Требуется для здоровой кожи, заживления ран и роста
11 миллиграммов для мужчин и 8 миллиграммов для женщин
* Совет по продовольствию и питанию Национальной академии наук – Национальный научно-исследовательский совет и Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки периодически публикуют рекомендуемые нормы потребления минералов и других питательных веществ. Эти нормы рассчитаны для удовлетворения потребностей здоровых людей и могут отличаться для беременных и детей.
† Антиоксиданты защищают клетки от повреждения активными побочными продуктами нормальной деятельности клеток, которые называются свободными радикалами.
‡ Гемовое железо — это железо, которое прикреплено к гему. Гем — это молекула, которая является строительным блоком в образовании гемоглобина (пигмента, переносящего кислород в эритроцитах). Организм лучше усваивает гемовое железо, чем негемовое железо.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки: Микронутриенты: этот веб-сайт содержит общую информацию о витаминах и минералах, включая информацию о пищевых добавках.
Суточные нормы потребления (СНП): на этом веб-сайте представлено подробное описание рекомендуемых норм потребления и адекватных уровней потребления питательных веществ. Сюда входит эта информация для беременных и кормящих женщин в разных возрастных группах.