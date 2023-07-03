Общие сведения о минералах

Минералы необходимы для нормального функционирования клеток организма.

Организму необходимо относительно большое количество:

Кальций

Хлорид

Магний

Фосфат

Калий

Натрий

Эти минералы называются макроминералами. От этих минералов зависит работа костей, мышц, сердца и головного мозга.

Организму необходимо небольшое количество:

Хром

Медь

Фторид

Йод

железа;

Марганец

Молибден

Селен

Цинк

Эти минералы называются микроминералами. Кроме хрома, все эти микроминералы входят в состав ферментов или гормонов, необходимых для процессов, происходящих в организме (метаболизма). Хром помогает организму поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Не ясно, следует ли считать хром необходимым (обязательным) микроэлементом.

Как макроминералы, так и микроминералы вредны при употреблении в слишком большом количестве.

Минералы являются необходимой составляющей здорового рациона. Для большинства минералов определена рекомендуемая норма потребления (РНП), количество, которое ежедневно необходимо большинству здоровых людей для поддержания здоровья. Людям, имеющим какое-либо нарушение или заболевание, они могут требоваться в большем или меньшем количестве в сравнении с нормой.

Потребление некоторых минералов в слишком малом или слишком большом количестве может вызвать нарушение обмена веществ. У людей, соблюдающих сбалансированный рацион питания, включающий разнообразные продукты, вряд ли возникнет нарушение обмена веществ или серьезный дефицит минералов, за исключением иногда дефицита йода, железа или цинка. Тем не менее люди, соблюдающие ограничительные диеты, могут не получать достаточное количество какого-то конкретного минерала (или витамина). Например, вегетарианцы, включая тех, кто ест яйца и молочные продукты, подвержены риску дефицита железа. У младенцев вероятность развития дефицита веществ более высока, потому что они быстро растут (поэтому для их размера им требуется большее количество питательных веществ, чем взрослым).

Потребление большого количества (мегадоз) минеральных добавок без наблюдения врача может вызвать вредные (токсические) эффекты.

Некоторые нарушения обмена минералов (в частности, нарушения обмена марганца и молибдена) возникают очень редко или, возможно, вообще не существуют.

Электролиты Некоторые минералы, в особенности макроминералы, являются важными электролитами. Организм использует электролиты для контроля функции нервов и мышц и для поддержания кислотно-щелочного баланса и водного баланса. При нарушении баланса электролитов могут возникать заболевания.

Диагностика Часто анализы крови или мочи Врачи могут обнаружить многие распространенные нарушения обмена веществ или нарушение водно-солевого баланса, определяя уровень минералов в образце крови или мочи. Таблица Минералы Таблица